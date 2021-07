EU:n ilmastopaketti uhkaa Poriin suunniteltua 150 miljoonan euron investointia: "Aikaa vaikuttaa on korkeintaan vuosi"

Bioenergo-yhtiö suunnittelee mm. sahanpurua käyttävää biokonversiolaitosta Poriin. Sen yhtenä lopputuotteena on etanoli, ja EU-komission esitys ilmastopaketista muuttaisi bioetanolien raaka-ainevaatimuksia. Bioenergon johto sanoo, että esitykseen on saatava muutos.

Meri-Porin Kaanaaseen suunniteltu suuri teollisuusinvestointi on uhattuna EU-komission ilmastopaketin linjausten takia, investointia suunnitteleva yhtiö kertoo.

Bioenergo-yhtiö on suunnitellut Poriin biokonversiotehdasta, joka tuottaisi bioetanolia, ligniiniä ja biokaasua. Laitoksen raaka-aineena olisi sahojen sivuvirtoina syntyvää puupurua ja kuoriketta. Investoinnin arvo olisi yli 150 miljoonaa euroa.

– Meille ydinkysymys on raaka-aine. EU-komission luonnoksessa asetetaan kyseenalaiseksi näiden raaka-aineiden käyttö toisen sukupolven bioetanolin raaka-aineena, Bioenergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini toteaa.

Sahanpurujen käyttö ongelmana

Kyse on siis siitä, mitä raaka-aineita jatkossa voidaan käyttää ympäristöystävällisinä pidettyjen polttoaineiden valmistuksessa. Sainin mukaan EU näkee sahojen sivuvirrat metsätuotteina, kun Bioenergon mielestä kyse on puutuotannon sivutuotteista.

– Puut on jo haettu metsästä ja niistä on tehty lautaa ja lankkua. Niistä jää aimo annos sahanpurua, joka on sahoille tärkeä lisätulonlähde. Olisimme tulossa markkinoille tuomaan uuden vaihtoehdon sahanpurun käyttöön. Suurin osa sahanpurusta poltetaan tällä hetkellä energiaksi, ja se on huono vaihtoehto, Saini sanoo.

Sainin mukaan investoinnin kannalta iso ongelma on aikataulullinen. Komission ehdotukseen pohjaava lainsäädäntö voisi tulla voimaan vuonna 2025. Bioenergin tarkoitus on käynnistää tehdas vuonna 2024.

Kannattavuus vaakalaudalla

Jos esitys menee läpi, se tarkoittaa Bioenergon Sainin mukaan, että jatkossa toisen sukupolven bioetanolia tehtäisiin pääosin peltojen sivutuotteista. Bioenergon laitos voitaisiin kyllä rakentaa, mutta sen kannattavuus olisi kyseenalainen, jos lopputuotetta ei voida käyttää toisen sukupolven bioetanolina.

Timo Saini kuvattuna vuonna 2019. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Sainin mukaan Bioenergon hallitus ei tee ratkaisujaan vielä, mutta muutos EU-komission esitykseen pitäisi saada puolen vuoden tai viimeistään vuoden sisällä. Muuten investointi on uhattuna tai ainakin lykkääntyy. Hän kertoo, että asiasta on oltu yhteydessä Suomen hallitukseen.

– Jos nykyinen teksti menee läpi, investointi tulee kyseenalaiseksi. Olen kuitenkin optimisti ja uskon, että järki voittaa. Kukaan ei tuota sahanpurua sahanpurun takia, vaan se on jo sahan pihalla. Olisi älytöntä, jos sitä ei voisi jatkojalostaa, Saini sanoo.

Saini arvioi, että ehdotuksen laatijat eivät ole ymmärtäneet suomalaisen metsätalouden toimintaympäristöä ja -ehtoja.

Tärkeänä pidetty investointi

Bioenergon investointisuunnitelmaa on pidetty Satakunnassa erittäin tärkeänä, koska yhtiö on tulossa pigmenttiyhtiö Venatorilta Meri-Porissa vapautuvalle tontille. Venatorin tehdas vaurioitui tulipalossa viime vuosikymmenellä.

Tehtaan rakentamisen aikaiset henkilöstövaikutukset ovat mittavat. Yhtiö laskee, että rakentaminen työllistäisi ihmisiä noin 500 henkilötyövuoden verran.

Laitoksen pyörittämiseen tarvittaisiin Bioenergon mukaan 40–50 henkilöä. Välillisesti tehdas työllistäisi satoja ihmisiä. Bioenergon on tarkoitus käyttää merkittävässä määrin myös Porin satamaa.

Tuotantolaitoksen ympäristöluvan on määrä valmistua marras–joulukuussa. Se on tärkein lupa, jonka saatuaan yhtiö voisi tehdä seuraavia päätöksiä investoinnista – kunhan EU-tason ratkaisut eivät heikennä olennaisesti laitoksen kannattavuutta.

