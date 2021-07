Poliisi: syytä epäillä tahallisuutta Nurmijärven nokkakolarissa – kaksi ihmistä kuoli ja yksi loukkaantui vakavasti

Teosta epäilty on toinen onnettomuudessa kuolleista. Onnettomuus tapahtui eilen lähellä Nukarin Seo-huoltoasemaa hieman ennen kahdeksaa illalla.

Itä-Uudenmaan poliisi on tutkinut eilen Nurmijärven Nukarilla tapahtunutta kahden henkilöauton nokkakolaria. Kolarissa menehtyi kaksi henkilöä ja yksi henkilö loukkaantui vakavasti. Onnettomuudessa ei ollut osallisena alaikäisiä.

– Tutkinnassa on selvinnyt, että kolarissa on syytä epäillä tahallisuutta. Tapahtumasta on kirjattu poliisille ilmoitukset taposta ja tapon yrityksestä, kertoo komisario Elina Katajamäki poliisin tiedotteessa.

Teosta epäilty on toinen onnettomuudessa kuolleista.

– Muuten tapauksen tutkinta jatkuu kuolemansyyntutkintana, jonka tulokset ovat lain mukaan salassa pidettävää tietoa, Katajamäki kertoo.

Onnettomuus tapahtui Terrisuon ja Raalan välisellä tieosuudella Nukarin Seo-huoltoaseman läheisyydessä. Pelastuslaitoksen mukaan ajoneuvot kulkeutuivat ulos tieltä kolarin seurauksena.

Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen kello kahdeksaa eilen illalla.

Liikenne onnettomuuspaikalla oli poikki useita tunteja. Poliisi ohjasi liikennettä kiertotielle.

Poliisilla ei ole tapauksesta enää muuta tiedotettavaa.