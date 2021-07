Yle Saksan pahimmassa tuhopaikassa Erfstadtissa: “Hiekkasäkkejä täytetään talkoilla ja palokunta pumppaa vettä pois joesta”

Ennätykselliset rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia erityisesti Saksassa ja Belgiassa. Yli 120 ihmistä on kuollut, ja useita tuhansia on evakuoitu kodeistaan. Saksan Erfstadtin keskustaan on kasattu tuhansia hiekkasäkkejä.

Rankkasateet ovat aiheuttaneet viime päivinä tuhoisia tulvia erityisesti Saksassa ja Belgiassa. Saksassa tulvat ovat runnelleet voimakkaimmin Rheinland-Pfalzin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltioita. Tulvien on arveltu olevan pahin katastrofi Saksassa sitten toisen maailmansodan.

Belgiassa pahin tilanne on ollut Liègen alueella. Myös Hollannissa Limburgin alueella on evakuoitu ihmisiä tulvavaaran vuoksi.

Ylen EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen on paikan päällä seuraamassa tilannetta Saksassa Erfstadtsissa, missä talkootyöt tulvan tuhojen korjaamiseksi ja ehkäisemiseksi ovat täydessä vauhdissa.

– Kaupungin keskusaukiolla on täytetty hiekkasäkkejä tuhansittain ja suojattu niiden avulla liikkeitä ja asuntoja. Täällä on täysi operaatio menossa, Toivonen sanoo.

Läheisessä Erfstadtiin kuuluvassa Blessemin kylässä tilanne on kuitenkin vielä huonompi. Poliisi on estänyt pääsyn kylään, mutta Toivosen mukaan Blessemiä ei ole evakuoitu kokonaan.

– Blessemissä on kuvissa näkyvä valtava kuoppa, joka syntyi tulvan aiheuttamasta maanvyörymästä. Sen mukana lähti Blessemin linnaa myötä kaikki.

Erfstadtin asukkaat ovat joutuneet jättämään kotinsa vaara-alueilla. Kuva: Sascha Steinbach / EPA

Tällä hetkellä paikalliset pelkäävät läheisellä Eifel-vuorella olevan padon murtuvan, jonka seurauksena suuret vesimassat tulvisivat kylään. Toivosen mukaan viranomaiset ovat kertoneet padon olevan herkillä.

– Jos pato murtuu, sieltä tulee todella paljon vettä koko Erfstadtiin.

Toivosen mukaan noin sata henkilöä on kasaamassa hiekkasäkkejä kylän suojaksi, ja palolaitos pumppaa vettä pois joesta.

"Täällä oli tullut kaksi päivää aivan täysillä vettä"

Tilanne Erfstadtissa ja koko tulva-alueella on hyvin poikkeuksellinen.

Tunnelma kaupungissa on pöyristynyt ja huolestunut, mutta ihmisten mielialaa helpottaa tieto siitä, että suurin osa kaupunkilaisista on turvassa.

– Eräs nelikymppinen mies kertoi kokeneensa pientä joen nousua keskustassa. Vesi on aiemmin noussut pyörätielle, muttei mitään tällaista. Täällä oli tullut kaksi päivää aivan täysillä vettä, Toivonen kertoo.

Paikan päällä oleva Ylen erikoistoimittajan Janne Toivosen mukaan paikalliset ovat huolissaan mahdollisista lisäsortumisista Blessemin kylässä. Kuva: Sascha Steinbach / EPA

Varautuneisuutta on Toivosen mukaan myös aistittavissa, koska ainakin yksi asukas on kuollut ja ihmisiä on kateissa. Epätietoisuutta on paljon, koska esimerkiksi Blessemin kylään pääsy on estetty.

Paljon kaupunkilaisia on liikkeellä saadakseen tietoa tapahtumista ja toteutuneista tuhoista.

Monet haluavat ojentaa auttavan kätensä hiekkasäkkien täyttötalkoissa ja muissa varotöissä. Maaseutumaisella pikkukaupungilla on myös työkoneita omasta takaa.

– Täällä on paljon traktoreita ja erilaisia maansiirtokoneita, joita on saatu mukaan avuksi esimerkiksi hiekkasäkkien siirtämiseen ja vallien rakentamiseen.

Ilmassa on huojennustakin, sillä sateet alkavat olla ohi. Vedenpinnankaan ei pitäisi enää sateiden vuoksi nousta. Helpotuksesta ei vielä voi kuitenkaan huokaista.

Poliisi on estänyt pääsyn Blessemin kylään. Toivosen mukaan osa kyläläisistä on kuitenkin evakuoimatta. Kuva: David Young / DPA

– Riskipaikkoja ovat nyt padon mahdollinen murtuminen ja Blessemin kylän sortuminen lisää, Toivonen sanoo.

Lue lisää aiheesta:

Tässä artikkelissa seuraamme Euroopan tulvatilanteen kehittymistä hetki hetkeltä