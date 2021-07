Pahimmat tuhoalueet sijaitsevat noin sadan kilometrin säteellä toisistaan, katso tilanne kartalta

Tuho on pahinta Belgian Liegessä sekä Saksan Schuldissa ja Erfstadt-Blessemissä.

Tuho on pahinta Belgian Liegessä sekä Saksan Schuldissa ja Erfstadt-Blessemissä. Kuva: Leena Luotio / Yle

Länsi-Euroopassa laajamittaiset tulvat ovat kylväneet paikoin jopa pahinta tuhoa vuosikymmeniin. Ainakin 120 ihmistä on kuollut Saksassa ja Belgiassa. Valtava raivaustyö on vasta alussa ja yli tuhat ihmistä on yhä kateissa.

Laajoja tuhoja on niiden lisäksi myös Luxemburgissa, Alankomaissa ja Sveitsissä.

Saksassa Rheinland-Pfalzin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltiot ovat kärsineet eniten.

Yksi Saksan tuhoisien tulvien pahoin runtelemista paikoista on Rheinland-Pfalzissa sijaitseva Schuld.

Nordrhein-Westfalenissa lähellä Kölniä sijaitsevassa Erftstadt-Blessemissä perjantaiaamuna sattuneen suuren maanvyöryn pelätään aiheuttaneen useita kuolonuhreja.

Belgiassa Maasjoen varrella sijaitseva Liège on yksi eniten kärsineistä alueista. Läheisessä Verviersin kaupungissa vesimassat veivät mukanaan autoja.

Alankomaissa Maasjoen varrella asuvia on kehotettu poistumaan talostaan.

Yle seuraa tilanteen kehittymistä tässä artikkelissa:Tuoreimmat tiedot Euroopan tulvakatastrofista: Ainakin 120 kuollut, Belgiaan surupäivä tiistaina, lennokkivideo näyttää tuhot Saksassa

