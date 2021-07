Herätys: Yli 150 kuollut Länsi-Euroopan tulvissa, Purra perussuomalaisten suosikki johtoon, suomalaiselokuva kilpailee Cannesin pääpalkinnosta

Ennätyksellisten rankkasateiden aiheuttamien tulvien pelastustyöt ja ihmisten evakuoinnit jatkuvat Saksassa, Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa ja Sveitsissä. Tulvissa on menehtynyt yhteensä arviolta ainakin yli 150 ihmistä, joista yli 130 Saksassa ja tiettävästi 20 Belgiassa.

Yle seuraa tulvakatastrofia vuorokauden ympäri tässä jutussa.

Riikka Purra perussuomalaisten suosikki Halla-ahon seuraajaksi

Riikka Purra on selvä ykkössuosikki Jussi Halla-ahon seuraajaksi perussuomalaisten johtoon, selviää Ylen kyselystä ps-puoluevaikuttajille. Perussuomalaisissa puheenjohtajan valintatapa poikkeaa monista puolueista. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suurin osa Ylen kyselyyn vastanneista perussuomalaisten vaikuttajista kannattaa Riikka Purraa puolueen uudeksi puheenjohtajaksi. Toiseksi eniten kannatusta saa Sakari Puisto, mutta hän jää selvästi Purran taakse. Muut saavat kyselyssä vain hajamainintoja.

Uusi puheenjohtaja valitaan Seinäjoen puoluekokouksessa elokuun puolivälissä, sillä Jussi Halla-aho ei asetu enää ehdolle. Puoluekokouksessa äänioikeus on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella puolueen jäsenellä.

Rusketus antaa iholle hyvin vähän suojaa, ja palamista on jo pieni punoitus

Auringolta suojautuminen on tärkeää rusketuksesta huolimatta. Suojautumistaan Hietarannalla kommentoivat Johnny Holm ja Nadia Spennert. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suomessa on ollut tänä kesänä poikkeuksellisen paljon voimakkaan UV-säteilyn päiviä. Ihotautilääkäri painottaa, että vaikka iho ei palaisi, se tarvitsee suojausta auringon UV-säteilyltä. Auringosta nauttiminen on sallittua, mutta on hyvä pitää järki mukana. Oman ihon muutoksia on myös syytä seurata, sillä ihosyövissä varhainen diagnoosi on tärkeää.

Cannesin Kultainen palmu jaetaan tänä iltana, miten käy suomalaisten?

Cannesin elokuvajuhlien palkintoseremonia pidetään elokuvapalatsissa. Kuva: Juha Nurminen / Yle

Juho Kuosmasen elokuva Hytti nro 6 kisaa Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnosta, Kultaisesta palmusta. Hype elokuvan ympärillä alkoi viime viikon lauantaina, kun Hytti nro 6 sai maailmanensi-iltansa Cannesissa.

Suomen Kuvalehdestä tuttu elokuvakriitikko Kalle Kinnunen uskoo, että Kuosmasen elokuva voi saada jonkin festivaalin palkinnoista.

Lauantai on helteinen ja aurinkoinen

Kuva: Yle

Lauantaina sää jatkuu poutaisena ja aurinkoisena. Etelässä ja Keski-Suomessa noustaan hellelukemiin, mutta pohjoisessa on jo viileämpää. Lapissa on pilvistä ja sadekuuroja tulee paikoitellen.

