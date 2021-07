Herätys: Suomalaiselokuvalle Cannesin kakkospalkinto, tulvakatastrofissa kuollut yli 180, Riikka-rajuilma tuo sateita ja ukkosta

Hytti numero 6 voitti arvostetun palkinnon Cannesissa

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 -elokuva voitti arvostetun Grand Prix -palkinnon Cannesin elokuvajuhlien päätösjuhlassa. Palkinto on elokuvajuhlien toiseksi arvostetuin palkinto, ja Hytti nro 6 jakoi sen iranilaisen Ashgar Farhadin elokuvan A Hero kanssa.

Suomalaiselokuva on voittanut Grand Prix -palkinnon vain kerran aikaisemmin.

Hybridit hönkivät jo bensa-auton niskaan käytettyjen tuontiautojen tilastoissa

Saksasta laivattuja käytettyja henkilöautoja tuotiin maihin Vuosaaren satamassa. Kuva: Pekka Pantsu / Yle

Käytettyjen henkilöautojen tuonti ulkomailta on kääntynyt alkuvuonna nousuun viime vuoden notkahduksen jälkeen. Erityisesti on ollut kasvussa ladattavien hybridien ja sähköautojen tuonti.

Takavuosien suosikki Saksa on kohentanut rutkasti asemiaan käytettynä tuotujen autojen noutosuuntana ja Ruotsi säilyi vain täpärästi ykkösmaana alkuvuoden tilastossa.

Länsi-Euroopan tulvatuhoissa kuollut jo yli 180

Tulva on tehnyt pahaa tuhoa Bad Neuenahr–Ahrweilerin kaupungissa Saksassa. Sadan ihmisen uskotaan kuolleen Ahrweilerin alueella Kuva: Friedemann Vogel

Euroopan tulvakatastrofin uhriluku nousee. Viimeisimmän tiedon mukaan Saksassa on löydetty yhteensä 155 kuollutta, kun taas Belgiassa vainajia on yhteensä 27. Molemmissa maissa viranomaiset pelkäävät uhriluvun vielä nousevan, sillä kateissa on edelleen satoja ihmisiä.

EU kulkee ilmastojohtajana kohti YK:n superkokousta

Maailman silmät kääntyvät marraskuussa kohti Glasgow'ta, jossa Pariisin sopimuksen jäsenmaat kokoustavat ilmastoasioista. Kuva: Robert Perry / EPA

Suomen ilmastoneuvottelijan Marjo Nummelinin mukaan EU-komission uudella ilmastolain paketilla on suuria vaikutuksia myös kansainväliseen ilmastopolitiikkaan. Laajan paketin hyviä ja huonoja puolia on kuitenkin vielä vaikea arvioida, mutta erityisesti päästökaupan vahvistumista ja laajentumista on pidetty tärkeänä askeleena eteenpäin.

Helteiden jälkeen sunnuntaina jyrisee

Kuva: Yle

Sunnuntaina matalapaine tuo kuurosateita erityisesti pohjoiseen, mutta sateita ja rajujakin ukkoskuuroja voidaan saada myös Suomen keski- ja eteläosissa. Pääosin päivä on kuitenkin Etelä-Suomessa poutainen.

