Herätys: Vakavatkin väkivaltatapaukset voivat jäädä selvittämättä Suomen vankiloissa, Englannin koronarajoitukset päättyivät, jakamistalous kiinnostaa veneilijöitä,

Valvontakamera kuvasi, kun vankia hakattiin metallitangolla päähän – syyllinen pääsi silti pälkähästä

Vangin raju pahoinpitely tallentui vankilan valvontakameroihin, mutta todistusaineisto ei silti riittänyt tuomioon. Riihimäellä sattunut tapaus paljastaa laajan ongelman Suomen vankiloissa: valvontakameroiden kuvanlaatu on usein niin heikkotasoista, että vakavatkin väkivaltatapaukset jäävät selvittämättä. Joissakin tapauksissa myös esitutkinta aloitetaan niin hitaasti, että DNA-näytteet voivat mennä hyödyntämiskelvottomiksi.

Ihmiset eivät halua omistaa kaikkea itse, ja siitä syntyy liiketoimintaa

Veneiden vuokrausta kuukausimaksulla tarjoavan yrityksen markkinointipäällikkö Tuomas Kataila (vas.) ja operatiivinen johtaja Akseli Sajaniemi uskovat markkinan kehittyvän suotuisasti myös tulevaisuudessa. Kuva: Jukka Lehto / Yle

Kuukausimaksulla käytettävät veneet kiinnostavat kuluttajia. Palvelua tarjoava yritys kertoo rajoittavansa asiakasmäärää, mutta ei paljasta paljonko käyttöoikeuksia on myyty. Kovin kysyntäpiikki on pääkaupunkiseudulla. Markkinointipäällikkö Tuomas Kataila kertoo ihmisten jopa jonottavan päästäkseen palvelun käyttäjiksi.

Englannin pääministeri Boris Johnson viettää "vapauden päivän" karanteenissa

Jatkossa englantilaisten ei ole välttämätöntä käyttää kasvomaskia kuten herrasmies Englannin Penrithissä kesäkuussa. Kuva: Oli Scarff / AFP

Englannissa lähes kaikki COVID-19-tartuntojen hillitsemiseen tarkoitetut toimet ovat päättyneet. Kasvomaskipakko on ohi, turvaetäisyyksiä ei tarvitse pitää ja yökerhojen aukioloajat ovat vapautuneet. Maanantai on saanut Englannin tiedotusvälineiltä nimen "vapauden päivä". Pääministeri Boris Johnson kuitenkin viettää vapauden päivää karanteenissa. Hän on altistunut koronalle.

Helteet ovat väistyneet

Kuva: Yle

Maanantaina luoteen suunnalta Suomeen virtaa viileämpää ilmaa, jonka myötä lämpötila jää alle hellerajan. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja liikkuu itärajan tuntumassa ja Lapissa.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.