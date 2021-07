Juuri nyt

Yle Saksan pahimmassa tuhopaikassa Erfts­tad­tis­sa: “Hiek­ka­säk­ke­jä täytetään talkoilla ja palokunta pumppaa vettä pois joesta”

En­nä­tyk­sel­li­set rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia erityisesti Saksassa ja Belgiassa. Yli 120 ihmistä on kuollut, ja useita tuhansia on evakuoitu kodeistaan. Saksan Erftstadtin keskustaan on kasattu tuhansia hiek­ka­säk­ke­jä.