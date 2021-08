Salaryman tekee pitkää päivää ja viettää iltansakin työporukassa – japanilainen työkulttuuri muuttuu vähitellen ja yksi muuttaja on pandemia

Pandemia ja etätyö ovat tuoneet uutta joustoa japanilaiseen työkulttuuriin. Edelleen työelämä on kuitenkin myös syrjivää, esimerkiksi työhakemukseen saatetaan vaatia kuvan lisäksi vanhempien nimet ja tiedot, sanoo koodarikoulua vetävä Kani Munisada.

Kun pitkä työpäivä on ohi, japanilainen mies lähtee pomon ja työkavereiden kanssa istumaan iltaa. Töissä ollaan niin kauan kuin pomokin, vaikka hommia ei varsinaisesti olisi.

Yöllä käydään kotona, ja seuraavana päivänä sama uudestaan.

Kliseinen kuva salarymanin arjesta ei ole tuulesta temmattu.

Japanilainen työelämä on muuttumassa, sanoo ohjelmointikoulun vetäjä Kani Munisada. Kuva: Petri Artturi Asikainen

– Yhdeksältä töihin, kymmeneltä illalla kotiin, se on aivan tavallista monelle työntekijälle Japanissa, sanoo Kani Munisada. Munisada ja hänen liikekumppaninsa Yan Fan muuttivat neljä vuotta sitten Piilaaksosta Tokioon. Hän on tutustunut japanilaiseen työelämään, jossa moni asia on jäykkää.

Mutta japanilainen työelämä on muuttumassa, hän toteaa perään.

Munisada pyörittää koodauskoulua Tokiossa ja hän sanoo, että Code Chrysalis -koulun ajatuksena on olla osa tätä muutosta.

Perinteisesti japanilaiset insinöörit ovat tottuneet siihen, että he tekevät mitä käsketään ja hoitavat oman osuutensa työstä, Munisada toteaa. Yhteistyötaidot ja ongelmanratkaisukyky jäävät vähemmälle.

Japanilainen työelämä muuttuu, mutta pitkät päivätä ovat edelleen tavallisia. Kuva: Petri Artturi Asikainen

– Japanissa on sanonta, että pitää lukea ilmaa eli miettiä, milloin voi sanoa mitäkin. Mutta hyvän koodaajan pitää ottaa puheenvuoro silloin, kun hänellä on idea. Ongelmia ei voi ratkaista, jos ei uskalla puhua, Munisada sanoo. Työntekijän pitää voida nostaa ongelmat esiin ja sanoa, jos joku idea ei toimi. Ei vain hierarkiassa ylempien.

Munisada työskentelee suurten ja perinteisten yritysten kanssa. Osassa niistä ihmetellään.

– Joissain firmoissa meitä pidetään hulluina, mutta osa on ymmärtänyt, että muutos on välttämätön, uusia ideoita ei välttämättä synny, jos työntekotavat eivät muutu, Munisada sanoo.

Vaikka kaizen, jatkuva kehittäminen, on kotoisin Japanista ja Toyotan tehtailta ja maa on ollut lean-ajattelussa eturintamassa, ketteryys ei ole osa japanilaista työkulttuuria, Munisada sanoo.

– Japanilla on upea monozukuri-henki, se tarkoittaa esineiden luomista, mutta he ovat jääneet jälkeen ohjelmistotuotannossa, Munisada sanoo. Autonomia ja ongelmanratkaisukyky ovat asioita, joita hän haluaa opettaa ohjelmoijille.

Moni nuori työntekijä on huomannut, että etätyöt lisäävät vapaa-aikaa, sanoo Niklas Karvonen, joka auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä Tokiossa. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Samaa toteaa myös Niklas Karvonen. Karvonen työskentelee Nordic Innovation Housessa, joka auttaa kasvuyrityksiä saamaan jalansijaa ja löytämään kumppaneita Japanissa.

– Siinä on haastetta, miten epäonnistumisen kulttuuri saadaan japanilaisiin isoihin yrityksiin upotettua, Karvonen sanoo. Eli jos jokin konsepti ei toimi, voidaan vaihtaa lennosta ja kokeilla uutta.

Karvosen mukaa japanilaisen työelämän suuri digiloikka on vielä tekemättä. Digitalisaatiossa esimerkiksi Suomi on monta askelta edellä. Siksi suomalaisille startupeille on Japanissa paljon mahdollisuuksia.

Tokiolaiset käyttävät työmatkoihin keskimäärin lähes tuplasti aikaa suomalaisiin verrattuna. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Japanilainen työelämä on edelleen syrjivää

Syrjivä japanilainen työelämä edelleen on. Työntekijöiltä saatetaan pyytää ansioluetteloon vanhempien nimet. Ja naisten asema työelämässä paranee hitaasti. Japanin sijoitus tasa-arvoindeksissä sen kun huononee.

– Tätä voi olla vaikea uskoa, mutta työhakemukseen pitää panna kuva, ikä, keitä vanhemmat ovat ja mitä he tekevät, Kani Munisada sanoo. Kaikki on turhaa tietoa, ja vain syrjivää.

– Mekin yritämme saada yritykset näkemään rekrytoinneissaan valokuvan ja ihonvärin taakse, siihen, mitä lisäarvoa ihminen tuo työllään, Munisada sanoo.

Kani Munisada sanoo, että japanilainen työelämä kaipaa diversiteettiä.

– Monipuolinen tiimi tekee parempia ohjelmistoja, kyse ei ole vain yrityksen hienoista tasa-arvoperiaatteista, Munisada muistuttaa.

Japanin sijoitus tasa-arvomittauksissa laskee

Japanin sijoitus eri maiden välisessä tasa-arvomittauksessa laskee koko ajan. Esimerkiksi maailman talousfoorumin indeksissä Japanin sijoitus on 120:s, kun maita on mittauksessa 156.

Edellinen pääministeri Shinzo Abe aloitti womenomics-politiikan, jossa hän puhui tasa-arvosta ja halusi parantaa naisten asemaa työelämässä ja tuoda työelämän ulkopuolella olevia naisia töihin. Kriitikoiden mielestä tämä jäi enimmäkseen puheeksi.

Nykyisen hallituksen 21 ministerin kokoonpanoon on mahtunut kaksi naista: oikeusministeri Yoko Kamikawa ja olympialaisista ja tasa-arvosta vastaava Tamayo Marukawa ovat ainoat naiset.

"Ei nimellä, iällä tai ihonvärillä ole väliä, olennaista on, että osaa tehdä työnsä", Kani Munisada sanoo. Kuva: Petri Artturi Asikainen

Koodikoulua vetävä Munisada sanoo, että Japanissakin on muutosta parempaan suuntaan. Mutta monet muut maat muuttuvat vielä nopeammin.

– Täällä tehdään paljon, mutta hitaasti. Uskon, että muutos on silti meneillään, Munisada sanoo.

Niklas Karvonen toteaa, että vaikka startup-maailma on miehinen, se on usein joustavampi kuin perinteinen japanilainen työelämä, mikä mahdollistaa naisten työteon.

Naisen asema japanilaisessa työelämässä on edelleen usein sivuosa. Edellinen pääministeri aloittikin womenomics-politiikan. Shinagawan aseman aamuruuhkaa.

Jos otetaan vaikka perinteinen perhe esimerkiksi: Kun pitkän päivän jälkeen perheen isä jatkaa töissä vielä pomon kanssa izakaya-ravintolaan, perheenäiti hoitaa lapsia.

– Pitää päästä kulttuurisista rajoittavista tekijöistä ennen kuin voidaan rakentaa työkulttuuri, joka toimii perhemalleille, Karvonen toteaa.

Karvonen sanoo, että varsinkin nuoremmat työntekijät ovat olleet koronapandemian aikaan tyytyväisiä siitä, ettei ole tarvinnut lähteä työpäivän jälkeen vielä yksille.

– Pistetään vaan zoomi kiinni ja lähdetään jatkamaan elämää, Karvonen sanoo.

Japanin markkinoille ei ole helppo päästä. Japanilaisen kumppanin löytäminen on suomalaisille yrityksille tärkeää, Niklas Karvonen sanoo.

