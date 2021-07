Katso video Euroopan tulvista: Saksassa uhriluku nousee, torjuntatoimet jatkuvat

Rankkasateiden jälkeisissä tulvissa on kuollut Saksassa ilmeisesti ainakin runsaat 130 ihmistä.

Koblenzin poliisiviranomainen tiedotti aamulla, että pahimpiin tulva-alueisiin kuuluvassa Ahrweilerissa kuolleiden määrä on noussut yli 90:n. Naapuriosavaltio Nordrhein-Westfalenissa kuolleiden määräksi on toistaiseksi kerrottu 43.

Belgiassa puolestaan on vahvistettu 20 kuolonuhria, joten yhteensä Länsi-Euroopan suurtulvissa on kuollut ainakin yli 150 ihmistä. Verkkoyhteydet ovat katkenneet osaan tulva-aluetta. Yli 100 000 taloutta on vailla sähköä.

Saksassa vaikein tilanne on kolmessa osavaltiossa. Nordrhein-Westfalenissa, Rheinland-Pfalzissa ja Saarlandissa.

Hollannissa tilanne jatkuu vaikeana

Tulva-alueiden jokivarsilta on evakuioitu tuhansia ihmisiä. Alankomaissa seurataan muun muassa Maas-joen tulvimista. Vesi nousi eilen nopeasti yli ja peitti rantapenkereellä olleen penkin esimerkiksi Roermondissa, Limburgissa. Pääministeri Mark Rutte julisti perjantaina alueelle hätätilan.