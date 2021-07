"Vesi vain nousi" – Entinen pormestari pelastettiin armeijan panssariautolla, mutta paljon ihmisiä yhä kateissa, Ylen erikoistoimittaja raportoi tulva-alueelta

ERFTSTADT Kaikkien tuntema kylän entinen pormestari, 85-vuotias Helmut Zimmermann, pelastettiin kodistaan Erftstadtin Blessemin kylästä armeijan panssariautolla torstaina.

Vesi oli tulvinut Zimmermannin talon kellarin täyteen, kännykän akku oli lopussa, sähköt poikki ja tie kylään katkennut. Vaimo Irmgard, 82, oli keskustassa tekemässä työpäivää tytär Andrea Riesen vaateliikkeeseen. He olivat huolissaan miehestä, johon ei saatu yhteyttä. Huolissaan oli mies itsekin.

– Koko kellari oli veden vallassa ja vesi nousi. Lopulta talon eteen ajoi armeijan panssariauto. Oli aikamoinen operaatio päästä sen katolla olevasta luukusta sisään, prima ballerina, Helmut Zimmermann vitsailee jo tilanteelle.

Huonokuuloinen 94-vuotias naapuri pelastettiin murtamalla ulko-ovi.

Irmgard ja Helmut Zimmermann. Kuva: Janne Toivonen / Yle

Kuin Aachenin pommitukset sodassa

Zimmermann kertoo, että hänen mieleensä tulivat toisen maailmansodan Aachenin pommitukset, jolloin hän pienenä poikana pakeni useita kertoja äitinsä kanssa kotitalon kellariin suojaan.

Tulvavesi vyöryi 2 000 asukkaan kylään torstaina, ja eilen perjantaina osa kylästä ja sen vanha linna romahtivat mutakuoppaan tulvavesien aiheuttaman maanvyöryn vuoksi.

Dramaattiset kuvat maanvyörymästä levisivät uutistoimistojen kautta ympäri maailmaa.

Erftstadtin Blessemin kylän maanvyörymä. Kuva: Handout / AOP

Blessemin kylän evakuointi saatiin päätökseen myöhään eilisiltana. Toistaiseksi kylässä ei ole vahvistettu tietoa kenenkään kuolemasta. Kaikkia asukkaita ei ollut lauantaiaamuun mennessä tavoitettu.

– Viranomaiset aikovat tutkia jokaisen talon. Vasta myöhemmin selviää, pystyykö kukaan enää elämään kylässä. Mutta tärkeintä on, että olemme turvassa, Helmut Zimmermann sanoo tytär-Andrean kotona.

Kylä on rakennettu hiekkamaalle, ja sortuman vuoksi on mahdollista, että ainakin sadat ihmiset menettävät kotinsa. Blessemin kylä sijaitsee noin 20 kilometriä lounaaseen suurkaupunki Kölnistä.

"Emme ole koskaan kokeneet mitään tällaista"

Kaupunkilaiset suojasivat pääkatujen asuntoja, liikkeiden sisäänkäyntejä ja sähkökaappeja hiekkasäkeillä. Kuva: Sebastien Bozon / AFP

Toinen maailmansota on tullut mieleen muillekin erftstadtilaisille. Pahin katastrofi sen jälkeen, he sanovat.

– Emme ole koskaan kokeneen mitään tällaista. Oman elämäni aikana vesi on muutaman kerran noussut kesäisin pyörätielle, mutta tämä on valtava katastrofi. Kaksi päivää satoi aivan kaatamalla, 2–3 kuukauden normaali sademäärä kerralla, sanoo Erftstadtin pääkadun varrella Markus Lieschied.

Uhka on yhä päällä. Saksan ja Belgian rajan Eifel-vuorijonolla sijaitsevan Steinbachtalin padon takana on valtava vesimassa, ja pato on ollut jo yli vuorokauden murtumisvaarassa. Jos näin käy, Erftstadtin kaduille tulvisi valtava vesimassa.

Kaupunkilaiset suojasivat perjantaina pääkatujen asuntoja, liikkeiden sisäänkäyntejä ja sähkökaappeja tuhansilla hiekkasäkeillä. Säkkejä täytettiin torilla satojen ihmisten talkoovoimin koko päivän ajan. Kaupungin hotelliravintola tarjosi ilmaista ruokaa ja juomaa.

Kriisi myös yhdistää ihmisiä

Perhe istuu talon edessä suojassa tulvavedeltä. Kuva: Sascha Steinbach / AOP

Tuho on yhdistänyt kaupunkilaisia tavalla, joka liikuttaa Helmut ja Irmgard Zimmermannia.

– On koskettavaa, miten moni on tarjonnut pelkästään meille apuaan. Meillä on kaikki hyvin ja saamme asua täällä tyttären luona, mutta monelle tämä on valtava tragedia, Helmut Zimmermann sanoo.

Vielä eilen kaikki huomio oli akuutissa hädässä. Nyt lauantaina on päästy monin paikoin siivoamaan ja raivaamaan vesimassojen runtelemia autoja, rakennuksia ja veden mukana ajelehtinutta irtotavaraa.

Kymmenittäin autoja on jäänyt veden varaan, ja veneillä liikkuvat pelastajat ovat tutkineet niitä ruumiiden varalta. Useat sadat pelastajat rehkivät edelleen Nordrhein-Westfalenin osavaltion eteläosissa ja Rheinland-Pfalzin pohjoisosissa.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ja Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri, liittokansleriksi mielivä Armin Laschet vierailevat molemmat tänään lauantaina tulva-alueilla.

Juttu päivittyy.