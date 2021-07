Voisitko juottaa oravanpoikasta tai kuljettaa loukkaantuneen linnun hoitoon? Vapaaehtoisista eläinsuojelutyöntekijöistä on Pirkanmaalla juuri nyt huutava pula

Heinäkuun puoliväli on luonnonvaraisten eläinten hoitajille kiireistä aikaa. Tänä vuonna työmäärää lisää entisestään pitkä kuuma ja kuiva kausi, jonka aikana lintujen ja oravien poikaset ovat alkaneet tehdä lähtöä pesistä.

– Oravanpoikaset nääntyvät maahan, ja linnunpoikaset lähtevät vähän liian aikaisin omilleen. Nämä ovat ne suurimmat ongelmat, kertoo eläinsuojeluneuvoja Pia Viirola Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksestä.

Vapaaehtoisista eläinten auttajista on Pirkanmaalla akuutti pula. Väkeä tarvitaan kipeästi lisää tekemään tarkistuskäyntejä ja kuljettamaan loukkaantuneita eläimiä.

Myös itse hoitotyötä riittää, eikä siihen tarvita aina erityisosaamista tai aiempaa kokemusta.

– Työ sopii sellaiselle ihmiselle, joka vaikkapa lomalla pystyy vähän valvomaan öitä tai heräilemään yön aikana. Oravanpojille pitää juottaa maitoa ja linnunpojille työntää jauhomatoja suuhun säännöllisin väliajoin. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä, mutta vaatii turnauskestävyyttä ja sitoutumista.

Muun muassa ruohonleikkurionnettomuuksissa loukkaantuneet siilit työllistävät villieläinten hoitajia kesäkuukausina. Kuva: Yle/Alexander Beijar

Loukkaantuneen eläimen kuljetustehtävissä tarvitaan auto, mutta ei kallista välineistöä.

– Kissankuljetuslaatikko on tosi kätevä, mutta pahvilaatikolla ja vanhalla pyyhkeelläkin pärjää ihan hyvin. Hanskat on hyvä olla mukana, ja haavi on jo luksusta, Pia Viirola luettelee.

Erityisesti lintuinfluenssa-aikoina hanskat tulee muistaa luonnonlintuja käsiteltäessä.

– Pyrimme kyllä kartoittamaan tilanteen siinä vaiheessa kun ilmoitus linnusta tulee. Jos tilanne tuntuu vaativan erityistä tarkkaavaisuutta, se kyllä kerrotaan lintua noutamaan lähtevälle.

Tämä ei ole mitään rakettitiedettä, mutta vaatii turnauskestävyyttä ja sitoutumista. Pia Viirola

Auto ei ole välttämättömyys, sillä kuljetusten ja hoitotyön lisäksi vapaaehtoiset eläinsuojeluyhdistyksen ihmiset käyvät myös tarkistuskäynneillä. Kaupunkikeskustassa tämä onnistuu vaikka kävellen tai pyörällä.

– Meillä on WhatsApp-ryhmiä, joissa huudellaan avuntarpeesta ja ilmoituksista. Usein pitää mennä vaikka lokinpojan luo ja seurailla vähän aikaa ovatko sen vanhemmat lähellä, roikkuuko siipi pahasti tai linkkaako lintu jalkaansa.

Kuumana kesänä oravanpoikaset nääntyvät helposti lähdettyään pesästä. Kuva: Yle/Dmitri Volgin

Uusia vapaaehtoisia on viime päivinä etsitty myös sosiaalisen median kautta. Eläinsuojeluyhdistyksen viestissä mainitaan auton, pahvilaatikon ja pyyhkeen lisäksi reipas mieli. Sitä tarvitaan kun herätyskello soittaa uudelle yösyöttökierrokselle tai kun loukkaantuneen lokinpoikasen vanhemmat hyökkäilevät apuun tulleen noutajan kimppuun.

Työn oppii tekemällä, ja kaikille tähän ryhtyville annetaan hyvät ohjeet Pia Viirola

Pia Viirola kertoo työn vaativan usein ilta- ja yölähtöjä. Kannattaa varautua myös jännitykseen, sillä eläimen käsitteleminen ja liikuttelu saattaa vaatia totuttelua.

– Alussa voi jännittää siirtää eläintä kyytiin ilman että loukkaa sitä tai itseään. Työn oppii kuitenkin tekemällä, ja kaikille tähän ryhtyville annetaan hyvät ohjeet. Itsekin olen oppinut jo käsittelemään jauhomatoja, vaikka alussa kiersin laatikon tosi kaukaa, Viirola nauraa.

Olisiko sinusta vapaaehtoiseen eläinsuojelutyöhön? Ota yhteyttä Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistykseen (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Pitkään jatkunut helle koettelee luonnoneläimiä – asiantuntija: Pihasi voi olla pelastava keidas