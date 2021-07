Rekkakuskit pelkäävät koronan leviävän, kun ympäri Eurooppaa tulevat autonkuljettajat joutuvat jakamaan hyttinsä tuntemattomien kanssa

Finnlinesin uusi linjaus on herättänyt kovaa kritiikkiä rahtiliikenteen kuljettajissa. Varustamo velvoittaa kuljettajia jakamaan hytit ja pahimmillaan hyttikaverina on tuntikausien ajan tuntematon ihminen, joka on tullut muualta Euroopasta.

Rahti- ja matkustusvarustamo Finnlinesin päätös jakaa rekkakuskeja yhteisiin hytteihin on suututtanut kuljetusalan ammattilaiset. Finnlinesin alus kuvattuna Vuosaaren satamassa. Kuva: Matti Myller / Yle