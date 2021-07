Itävalta tutkii amerikkalaisilla diplomaateilla Wienissä epäiltyä ”Havannan syndroomaa”: Outoja oireita ollut noin kahdella tusinalla

Amerikkalaisilla diplomaateilla on ollut outoja oireita Itävallan Wienissä. Kuvassa on Wienin opperatalo.

Amerikkalaisilla diplomaateilla on ollut Wienissä samankaltaisia oikeita kuin aikanaan Yhdysvaltojen diplomaateilla Kuubassa. Tiettävästi yli 20 amerikkalaista on saanut Wienissä outoja oireita.

Itävallan ulkoministeriö on ilmoittanut tutkivansa yhdessä Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa amerikkalaisilla diplomaateilla Wienissä epäiltyä niin sanottua ”Havannan syndroomaa”.

Syndrooma on saanut nimensä siitä, että ensimmäisenä Yhdysvaltojen diplomaatit alkoivat oireilla Kuuban Havannassa viisi vuotta sitten.

Diplomaatit ovat kertoneet oudoista äänistä ja niitä seuranneista oireista, kuten kivusta korvissa ja päässä, tinnituksesta, huimauksesta ja kognitiivisista vaikeuksista.

The New Yorker -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) arviolta yli 20 Yhdysvaltojen diplomaattia, tiedustelupalvelun työntekijää ja muuta viranhaltijaa on saanut Wienissä samankaltaisia oireita sen jälkeen, kun presidentti Joe Biden astui virkaansa.

Yhdysvalloissa aloitettu laaja selvitys

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kertoi kesäkuussa, että Yhdysvalloissa tehdään laaja selvitys siitä, kuka tai mikä on aiheuttanut hyökkäykset, jotka ovat aiheuttaneet erilaisia oireita amerikkalaisilla diplomaateilla.

Viime vuoden lopussa julkaistun raportin mukaan taustalla saattaa olla kohdistettu mikroaaltoenergia.

Wienissä oireita on ollut amerikkalaisilla toiseksi eniten Havannan jälkeen. Oireita on raportoitu olleen amerikkalaisilla diplomaateilla myös Kiinan Kantonissa.

Itävallan ulkoministeriö kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan ottavansa tiedot Havannan syndroomasta erittäin vakavasti. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan Itävallalle on erittäin tärkeää huolehtia maassa olevien diplomaattien ja heidän perheidensä turvallisuudesta.

Wienissä toimii muun muassa useita YK:n organisaatioita. Suurilla mailla on kaupungissa paljon diplomaatteja, joista osa toimii vakoilijoina. Tämän vuoksi Wieniä pidetään yhtenä vakoilun keskuksena.

