Tuhoalueella asuva Saara Hanke kuvailee tunnelmaa Saksassa traumatisoituneeksi: "Tällaista näkymää ei ole ollut sodan jälkeen"

Rankkasateiden aiheuttamien tulvien pelastustyöt ja ihmisten evakuoinnit jatkuvat Keski-Euroopassa. Tällä hetkellä yli 180 henkeä on menettänyt henkensä rankkasateiden vuoksi. Lisäksi yli tuhat ihmistä on edelleen kateissa.

Suomalainen Saara Hanke asuu pahoja tuhoja kärsineessä Euskirchenissä, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, kahden kilometrin päässä Erft-joesta. Hän kertoo, että koko viikko oli kaupungissa sateinen, mutta keskiviikkona alkoi sataa niin kovaa, ettei "ikinä olisi voinut kuvitellakaan".

– Näin, kun talomme edessä vesipurot alkoivat nousta ylemmäs. Silloin ajattelin, että katastrofi on tulossa. Sireenit alkoivat soida.

Kraanavettä ei saanut tulvien jälkeen juoda, eikä sillä saanut edes pestä käsiä, sillä vesi likaista. Viikonloppuna vettä on saanut taas keitettynä juoda, Saara Hanke kertoo. Hänen oma kotinsa selvisi tulvista ilman tuhoja. Kuva: Malena Seeling

Hanke sai viestejä ystäviltään muualta päin kaupunkia. Kellarit täyttyivät vedestä ja kaupungilla liikkeiden näyteikkunat hajosivat.

– Syntyi hyökyaalto, joka tuli sekunneissa kävelykadulle. Ystävät, jotka asuvat kävelykadun varrella sanoivat, että aalto oli kahden metrin korkuinen. Seuraavaan aamuun mennessä pääkadulta löytyi kahdeksan ruumista. Ihmiset hukkuivat autoihinsa, joita oli päällekkäin. Kuorma-autokin oli kulkeutunut virran mukana.

Hanke sanoo, että näky kaupungissa on kuin sodan jäljiltä. Hän on asunut Saksassa 30 vuotta.

– Ihmiset, jotka ovat kokeneet sodan, sanovat, että vanha trauma puhkesi. Tällaista näkymää ei ole ollut sodan jälkeen, vaikka myrskyjä on ollutkin. Ne eivät ole olleet mitään tähän verrattuna. Nuoret ihmiset ovat hyvin traumatisoituneita.

Euskirchenin keskusta kärsi pahoin tämän viikon tulvista. Kuva: Malena Seeling

Ongelmia on aiheuttanut myös se, että Saksassa tietoliikenneyhteydet ovat olleet poikki. Hanke sanoo, etteivät he saksalaisen miehensä kanssa saaneet vuorokauteen yhteyttä ystäviinsä.

Kaupunkiin saapui apua eri puolilta maata, mutta avun saantia oli vaikea koordinoida, sillä yhteyksissä oli ongelmia, Hanke sanoo. Ihmiset eivät saaneet hätänumeroonkaan yhteyttä, hän kertoo.

– Se osoitti systeemin haavoittuvaisuuden.

Hanke sanoo, että kaksi päivää kaupungissa soivat sireenit yötä päivää. Perjantaina Hanke lähti kohti Suomen mökkiä, mutta matka lentokentälle kesti kauan, sillä osa teistä oli edelleen poikki. Hän sanoo, että on ollut hienoa nähdä saksalaisten auttamishalu. Tulvien uhreja majoitetaan tyhjiin peteihin.

– Nyt tilanne alkaa selvitä monelle ja huomaa, että paljon on puhumisen tarvetta. Aletaan työstää, mitä todella on tapahtunut, ja miten tämä on mahdollista.

Saara Hanke on asunut Saksassa noin 30 vuotta. Hän muutti Saksaan opiskelemaan 80-luvulla. Kuva: Saara Hanke

Kölnissä tehdään raivaustöitä, auttamishalu liikuttaa suomalaista

Muutaman kymmenen kilometrin päässä Kölnissä kaupunkilaiset säästyivät hengenvaaralta, mutta sateiden aikaan myös Kölnissä kellarit tulvivat ja osa teistä on edelleen suljettuna, kertoo Kölnissä asuva Antti Koivisto.

Kaupungissa tehdään edelleen pieniä raivaustöitä, Koivisto kertoo.

– Me säilyimme hyvin turvassa, vähän lainehti pihalla ja parvekkeella tulvi vesi, mutta muuten olemme ok. Vaikka täällä ovat normaalit tulvavahinkojen korjaustoimet käynnissä, aavistaa, että jotakin pahempaa on kulman takana, koska koko ajan menee hälytysajoneuvoja.

Koivisto kuvailee tunnelmaa Saksassa epäuskoiseksi. Ihmiset auttavat toisiaan, kun tuhoja korjataan ja kellareita kuivataan yhdessä.

– Ei ole mitään uutta, että Saksassa tulvii, mutta tämän laajuinen tapahtuma on harvinaista. Ei oikein uskokaan, että tällaista on tapahtunut. Kölnissä elämä on aika normaalia, ja muutaman kymmenen kilometrin päässä kymmenet ihmiset ovat menettäneet henkensä ja talot sortuneet ihmisten nukkuessa. Epätoivoinen ja epätodellinen olo, että tällaista on tapahtunut.

Antti Koivisto on asunut Kölnissä vuodesta 2011. Koiviston parveke tulvi keskiviikkona, mutta nyt kaupungissa tilanne on parempi, hän sanoo. Kölnissä korjataan parhaillaan kellarituhoja ja tehdään pieniä raivaustöitä. Kuva: Antti Koivisto

