Englannin koronarajoitukset päättyvät keskiyöllä – Boris Johnson viettää "vapauden päivän" karanteenissa

Koronatartuntakäyrä on Englannissa korkeimmillaan sitten tammikuun. Hallitus luottaa rokotusten pitävän kuolemat kurissa, vaikka laki lakkaa edellyttämästä maskeja ja turvaetäisyyksiä.

Englannissa lähes kaikki COVID-19-tartuntojen hillitsemiseen tarkoitetut toimet päättyvät sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Maanantai on saanut Englannin tiedotusvälineiltä nimen "vapauden päivä".

Kasvomaskipakkoa ei enää ole, ihmisten välillä ei vaadita turvaetäisyyttä ja huvipaikat saavat ottaa salin täydeltä asiakkaita. Monet yökerhot ovat ilmoittaneet panevansa bileet pystyyn heti, kun kello lyö kaksitoista.

Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti eivät liity juhlaan. Niissäkin rajoituksia aletaan purkaa maanantaina mutta hillitymmin kuin Englannissa.

Kaikki Englannissakaan eivät iloitse rajoitusten purkamisesta, sillä koronatartunnat ovat kääntyneet jyrkkään ylämäkeen. Lauantaina todettiin yli 54 000 uutta tartuntaa. Luku on suurin sitten tammikuun. Edellä tartuntamäärissä ovat vain Indonesia ja Brasilia.

Kuolemien määrä ei kuitenkaan ole noussut likikään yhtä lailla. Britannian hallitus on vakuuttanut, että hyvä tilanne jatkuu turvatoimien purkamisesta huolimatta, sillä lähes 88 prosenttia aikuisväestöstä on saanut koronarokotuksen ja miltei 68 prosentilla niitä on jo kaksi.

Hallitus on korostanut, että ennen rokotusten aloittamista ihmisiä kuoli 30-kertainen määrä, kun tartuntaluvut olivat samalla tasolla kuin nyt.

Tutkijat pelkäävät pahaa

Hallitus myöntää, että tartuntahuippu näytetään saavutettavan vasta syyskuussa. Rajoitusten purkaminen nyt on kuitenkin loogista, koska brittien kesälomakausi on alkamassa pian, hallitus sanoo.

Päätös on saanut paljon kritiikkiä niin oppositiolta kuin tiedeyhteisöltäkin. Myös liike-elämästä on kuultu ääniä, joiden mukaan poliitikot yrittävät ujuttaa sille vastuun koronan hillitsemisestä. The Lancet (siirryt toiseen palveluun) -tiedelehdessä julkaistulle kriittiselle kirjeelle on antanut tukensa yli 1 200 lääkäriä ja tutkijaa.

– Pahoin pelkään, ettei tästä strategiasta voi realistisesti seurata mitään hyvää. Lähinnä on kyse huonojen seurausten asteesta, sanoo Leicesterin yliopiston virologi Julian Tang.

Erityisen suuri huoli hänellä on bilettämisen vaikutuksista, sillä riskiryhmiin kuulumattomien 18–25-vuotiaiden rokotukset alkoivat vasta viime kuussa eikä heille ole vielä tarjolla toista rokoteannosta.

Yökerhojen olosuhteet ovat viruksen kannalta täydelliset, sekä leviämiselle että jopa uusien varianttien kehittymiselle, Tang sanoo.

Pääministeri Boris Johnson on kehottanut yökerhoja ja muita väkeä kokoavia paikkoja omaehtoiseen huolenpitoon ja sosiaaliseen vastuuseen. Sisään päästettäisiin vain asiakkaita, jotka on rokotettu kahdesti, jotka ovat sairastaneet koronan tai joiden tuore testi on negatiivinen.

Laki ei kuitenkaan vaadi enää mitään näistä. Viime viikolla yökerhojen liitto kysyi 250 yrittäjältä, miten he suhtautuvat hallituksen toiveisiin. 85 prosenttia vastasi, ettei aio kysellä koronasta asiakkailtaan.

– Pitkän sulun jälkeen emme todellakaan halua estää yrityksiä toimimasta täydellä kapasiteetilla. Lupa joko on tai ei ole. Hallitus on siirtänyt paineen kohtuuttomasti meidän kontollemme, sanoo liiton johtaja Michael Kill.

Boris Johnson iloitsi virka-asuntonsa edessä Englannin paikasta jalkapallon EM-kisojen loppuottelussa. Koronarajoituksista luopumisen juhlintaa hän joutuu seuraamaan tiedotusvälineistä. Kuva: ZUPR / AOP

Johnson on altistunut koronalle

Boris Johnsonilla "vapauden päivä" ja seuraavatkin kuluvat karanteenissa. Koronalle altistunut Johnson sanoi sunnuntaiaamuna, ettei hänen ole tarpeen eristäytyä, mutta pyörsi pian päätöksensä.

Terveysministeri Sajid Javid, jonka Johnson tapasi perjantaina, antoi lauantaina positiivisen koronanäytteen. Pitkään kestäneeseen tapaamiseen osallistui myös valtiovarainministeri Rishi Sunak.

Johnson ja Sunak aikoivat ensin jatkaa normaalia työskentelyä ja käydä puolentoista viikon ajan päivittäin koronatestissä.

Tällainen hallituksen ehdottama kokeilu on meneillään joillakin työpaikoilla. Siihen on ryhdytty "pingdemiaksi" kutsutun ilmiön takia: tartuntojen yleistyessä yhä useamman koronavilkku sanoo ping, minkä vuoksi miljoonien ihmisten on ollut jäätävä pois töistä karanteenin ajaksi.

Ilman henkilöstöä monien liikeyritysten on täytynyt sulkea ovensa. Lontoossa keskeytettiin lauantaina kokonaisen metrolinjan liikenne, ja elintarviketeollisuus on varoittanut, että ruoasta alkaa tulla pulaa, jos vieläkin useampi työntekijä jää tulematta töihin.

Johnsonin ja Sunakin aikomus osallistua pingdemiaa hillitsevään kokeiluun nostatti niin paljon kritiikkiä hallituksen jäsenten erityiskohtelusta, että pääministerinkanslia ilmoitti nopeasti mielenmuutoksesta.

