Kolmimetrinen tulva-aalto yllätti autoilijat Saksassa – Miksi Länsi-Euroopan tulvat olivat niin tuhoisat?

Saksassa keskustelun keskiöön on noussut ilmastonmuutos. Yksittäistä sääilmiötä on vaikea todistaa ilmastonmuutoksesta johtuvaksi, mutta ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän sään ääri-ilmiöitä. Ongelmia on nähty myös varautumisessa ja kaupunkisuunnittelussa.

Veden alle jääneen valtatien raivaus jatkuu Saksan tulva-alueella