Valmet Automotive aloittaa sähköautojen valmistuksen Uudessakaupungissa

Lightyear-yhtiö on perustettu vuonna 2016. Sen taustalla on useiden suurten automerkkien entisiä työntekijöitä.

Autotehdas Valmet Automotive on tehnyt aiesopimuksen sähköautojen valmistuksesta hollantilaisen Lightyearin kanssa.

Uudessakaupungissa autoja ja Salossa akkuja valmistava Valmet Automotive aikoo aloittaa aurinkokennoilla toimivien sähköautojen valmistuksen ensi vuoden keväänä Uudenkaupungin autotehtaalla.

Lightyear-yhtiö on perustettu 2016 ja työllistää reilu 200 ihmistä. Yhtiö on saanut myös EU-tukea. Yhtiön Lightyear One -autoa tullaan valmistamaan Uudessakaupungissa. Yhtiön ensimmäinen prototyyppi valmistettiin kaksi vuotta sitten.

Aiesopimus edeltää valmistussopimusta, jonka perusteella Valmet Automotive tulee valmistamaan rajoitetun sarjan Lightyear One -mallin sähköautoja. Sopimus aiotaan vahvistaa elokuun aikana.

– Julkistimme Lightyear One -mallin prototyypin kaksi vuotta sitten, ja nyt olemme löytäneet erinomaisen valmistuskumppanin ainutlaatuiselle autollemme. Valmet Automotivella on vahvoja näyttöjä osaamisestaan, se on valmistanut sähköautojen jo yli vuosikymmenen ajan, ja lisäksi yrityksemme jakavat samat arvot ja samanlaisen toimintakulttuurin, kertoo Lightyearin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Lex Hoefsloot. tiedotteessa.

Tällä hetkellä Uudenkaupungin autotehtaalla valmistetaan Mercedes-Benzin autoja ja myös hybridimalleja.

Lue lisää:

Uudenkaupungin autotehdas kaipaa lisää työntekijöitä – tuhannen henkilön tarpeesta yli puolet täytetty **

**

Valmet Automotiven uuden akkutehtaan tuotantolinjojen asennus on alkanut – tehdas työllistää alkuvaiheessa 200 työntekijää

Auto- ja akkuvalmistaja Valmet Automotiven liikevaihto laski koronavuonna – yhtiö pysyi silti reilusti plussalla