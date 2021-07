Vuonna 2012 kadonneen Jussi Peltolan mutaan hautautunut auto löytyi vapaaehtoisten ansiosta – "Täytyy nostaa miehille hattua", kiittelee poliisi

Löytöpaikalle on tuotu kukkia ja muistoesineitä.

Löytöpaikalle on tuotu kukkia ja muistoesineitä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Joen pohjasta Äänekoskella viikonloppuna löytynyt vainaja on todennäköisesti vuonna 2012 kadonnut Jussi Peltola. Kadonnut löytyi tapauksesta kiinnostuneiden veljesten rakentaman laitteiston avulla.

Poliisi jatkaa Keski-Suomessa Äänekosken Hietamalla venerannan pohjasta nostetun auton ja sen sisältä löytyneen ruumiin tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä.

Tapaukseen ei epäillä edelleenkään liittyvän rikosta, kertoo rikoskomisario Markku Latvala Sisä-Suomen poliisista. Asiaa on tutkittu katoamisena.

Vainajan henkilöllisyys varmistuu Latvalan mukaan lähiaikoina dna-tutkimuksen valmistuttua. Latvala uskoo, että viikonloppuna löytynyt vainaja on vuonna 2012 mökkireissulla kadonnut Jussi Peltola.

Peltola oli katoamishetkellä 18-vuotias. Vedestä nostettu auto on sama, jolla Peltolan tiedetään olleen katoamisen aikaan liikkeellä.

Löytöpaikan rannalla makaa joen pohjasta nostetusta autosta peräisin oleva ruosteinen osa. Kuva: Niko Mannonen / Yle

– Suurella todennäköisellä Jussi Peltola on löytynyt. Selvitellään vielä hieman tapahtumien kulkua: kuinka ja mistä auto on tullut ja veteen joutunut, Latvala kertoo.

Peltolan katoamispaikalta on Latvalan mukaan alle kymmenen kilometriä matkaa Suojoen sillalle.

Vaurioista päätellen auton vauhti on ollut kova

Poliisilla on tässä vaiheessa käsitys, että auto on ajautunut Suojoen sillan viertä ja piennarta pitkin jonkin matkaa ennen jokea ja päätynyt siitä veteen. Ennen tapahtumapaikaa on pitkä suora.

Löytöpaikka kiinnostaa ihmisiä. Suojoen rannalla on viikonlopun aikana käynyt paljon väkeä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

– Autossa on aika suurienergiset vauriot eli se on törmännyt veteen vauhdilla. Vuosien saatossa auto on uponnut mutaan, ja siinä on ollut ajopuita ja uppotukkeja, jotka ovat vaikeuttaneet löytymistä.

Viranomaiset ovat etsineet Peltolaa aktiivisesti viime aikoihin asti. Etsintöjä on aikanaan suoritettu myös löytöpaikalla. Tapauksen ratkaisemiseksi on Keski-Suomessa tehty useita sukelluksia. Vesistöjä on koluttu erityisesti Saarijärven suunnalla.

Latvala kertoo, että viimeksi tänä keväänä pelastuslaitos kävi tarkastamassa juttuun liittyvän vinkin, joka oli tullut kalastajan viistokaikuluotaimesta läheltä Saarijärven keskustaa. Latvalan mukaan paikka olisi ollut mahdollinen auton ulosajolle, mutta sieltä löytyi uponnut vene.

– Löytöpaikalla on erittäin tummaa vettä ja kova virtaus. Siellä on tehty aikanaan etsintöjä koiralla ja poliisin viistokaikuluotaimella. Tämä tapaus on tullut Jyväskylään ja minun pöydälleni vuonna 2017, kun itse tulin tutkinnanjohtajaksi, sanoo Latvala.

Rannalla on vielä nähtävissä auton nostamisesta syntyneitä jälkiä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Tutkinnanjohtaja toteaa, että kadonneen epäiltiin päätyneen veteen, koska yleensä auto ja kuljettaja löytyvät jostain. Poliisi on vuosien varrella saanut runsaasti yleisövihjeitä Jussi Peltolan tapauksesta, ja niitä on tarkastettu.

Katoamisesta kiinnostuneet veljekset rakensivat laitteet, joilla auto lopulta löytyi

Uponneen auton paikallistivat lopulta katoamistapauksesta kiinnostuneet veljekset, jotka olivat rakentaneet erityisesti vesietsintään soveltuvia laitteita. Pääkaupunkiseudulla asuvat Antti ja Arto Suanto kertovat Keskisuomalaisessa (siirryt toiseen palveluun), että päättivät etsiä kadonnutta niin kauan, että hän löytyy.

Poliisi saa etsintöihin tarvittaessa virka-apua kalustosta, jollaista sillä itsellään ei ole. Tällöin pitää kuitenkin olla tiedossa alue, johon etsinnät kohdennetaan. Peltolan tapauksessa läpikäytävänä on ollut valtavat vesialueet, sanoo Latvala.

Latvala pitää hyvin poikkeuksellisena, että sivulliset tekevät ratkaisevan löydön vuosia vanhasta katoamistapauksesta.

– Omalle kohdalleni ei ole tällaista koskaan aiemmin tullut. Täytyy hattua nostaa, että miehet ovat rakentaneet laitteet, joita poliisilla ei ainakaan Jyväskylässä ole käytössä. Hieno asia, että he ovat pystyneet kehittämään teknologiaa, jolla asia pystyttiin varmistamaan, Latvala kiittelee.

Löytöpaikalla on edelleen kadonneen autosta peräisin olevia ruosteisia osia. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Latvalan mukaan hukkuneiden etsintään erikoistuneet siviilit ovat löytäneet paljon kadonneita henkilöitä. Hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että he selvittelevät katoamistapauksia, kunhan toiminta on asiallista.

– Tässä on malliesimerkki hienosti hoidetusta tapauksesta. Teknologia menee valtavalla vauhdilla eteenpäin, poliisilla on nyt esimerkiksi droneja, mutta tällaisia vastaavia laitteita vesietsintään ei ole.

Ihmisten katoamistapauksia jää jonkin verran selvittämättä.

– Pääasia, että nyt tämä saatiin ratkaistua ja omaiset pääsevät asiaa käsittelemään. Kyllä täällä omassakin työyhteisössä pääsi iso huokaus, kun asia ratkesi, summaa Latvala.

