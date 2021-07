Mustikat kuivuvat metsään, mutta luovuttaa ei kannata – kokenut marjastaja kertoo, mistä nyt kannattaa mustikoita etsiä

Pientä ja kuivaa valittelee moni marjanpoimija tämän kesän mustikoista.

Mustikan pölytys onnistui keväällä, ja niiden kukista jopa 60 prosentista tuli raakileita.

Helteet ja kuivuus kuitenkin koettelevat mustikkaa. Etenkin Kaakkois-Suomessa sateita on ollut vähän. Kouvolassa hellejakso on kestänyt ennätyksellisen pitkään.

Ämpärin täyttämiseen on varattava kaksinkertainen aika viime kesään verrattuna. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Luonnonvarakeskus Luken mukaan kesän mustikkasadosta ei ole tulossa edes keskinkertaista.

– Niillä paikoilla, joille ei vettä ole tullut, sato jää heikoksi. Suomi on kuitenkin iso maa, ja aina mustikkaa jonnekin tulee, sanoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola.

Sadetta kaipaavat mustikat voivat jopa kuivua niin, että ne putoavat varvusta mättäälle.

– Mustikan marjasta 80 prosenttia on vettä. Jos vettä on vähän, kasvin kannattaa miettiä, mihin se sitä vettä käyttää, huomauttaa erikoistutkija Rainer Peltola.

Viime kesän huippusadon jälkeen huono vuosi

Tämän vuoden marjasato poikkeaa merkittävästi viime vuodesta, jolloin mustikkaa oli poikkeuksellisen runsaasti.

– Viime vuonna piti katsoa jalkoihinsa, ettei tallaa marjoja. Nyt askelia kertyy mittariin marjapaikkaa hakiessa, mutta hyvän mättään löytyessä siinä on paljon, sanoo kouvolalainen Hannele Viljakainen.

Hannele Viljakainen on innokas marjastaja. Hän on käynyt miehensä Antero Rantalaisen kanssa metsässä Jaalan suunnalla päivittäin.

Antero Rantalainen on etsimällä etsinyt hyviä marjapaikkoja. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Tänä kesänä mustikkaa kannattaa etsiä paikoilta, joissa on kosteampaa. Tällaisia paikkoja ovat saaret ja tiheämmät metsät. Viljakaisen mukaan hyvää isoa mustikkaa on esimerkiksi saniaisten alla, kun vain viitsii kaivaa.

– Paikoitellen, missä kosteutta on riittävästi, mustikkaa löytyy mukavasti. Laadultaan se ei ole niin mehevää kuin viime vuonna, mutta maistuu ihan mustikalta puuron seassa, Hannele Viljakainen sanoo.

Myös poimijat tarvitsevat paljon nestettä

Paahtava auringonpaiste on mahdollisesti karkottanut myös poimijoita. Hannele Viljakaisen mukaan metsässä on näkynyt vähän muita marjastajia.

Pariskunta lähtee marjametsään joka päivä aamuvarhain välttääkseen pahimman helteen. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Helle ei päästä helpolla poimijoitakaan.

– Me lähdemme aikaisin aamulla ennen pahinta hellettä, mutta monta pulloa on oltava myös juotavaa mukana. Mökille tultaessa on ihana pulahtaa suoraan järveen, vinkkaa Hannele Viljakainen.

Kuivuus ei vahingoita mustikkaa pysyvämmin, vaikka se tänä kesänä veden puutteesta kärsisikin.

– Suurin osa kasvista on maan pinnan alapuolella. Vaikka varvut vahingoittuisivat, kasvi kyllä palautuu ennalleen, lupaa erikoistutkija Rainer Peltola Suomen Luonnonvarakeskukselta.

