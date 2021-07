Leppävirran jäämuumit ovat houkutelleet kesällä tuhansia matkailijoita – lainatoppatakit ovat ahkerassa käytössä, nauraa toimitusjohtaja

Latua, herra Virkkunen on jo kolmas jäämuuminäyttely Leppävirralla.

Viime tapaninpäivänä avatun Muumi-jääveistosnäyttelyn on käynyt katsomassa jo lähes 25 000 kävijää ja kesän aikana on ollut vilkasta. Jääluolassa, hiihtoputkessa ja jäähallissa tehdään ensi syksynä miljoonan euron energiaremontti.

Pohjois-Savossa Leppävirralla sijaitseva Muumi-jääveistosnäyttely on houkutellut kesän aikana tuhansia kävijöitä.

Kaikkiaan viime tapaninpäivänä avautuneen näyttelyn on nähnyt jo lähes 25 000 katsojaa. Vesileppiksen liikuntapalveluiden toimitusjohtaja Esa Salmiheimo pitää kävijämäärää erittäin hyvänä.

– Tänä vuonna kävijöitä tulee olemaan saman verran kuin vuosi sitten. Nämä määrät ovat korona-ajalle kovia, arvioi Salmiheimo.

Kesän aikana Muumi-veistoksia on käynyt katsomassa tuhannet kotimaan matkailijat. Pitkät helteet näkyvät siinä, että esimerkiksi kesäkuun kävijämäärät olivat viime vuotta paljon paremmat.

Jääluolassa on mahdollista lainata toppavaatteita, sillä näyttelyssä on ymmärrettävästi kylmä. Luolassa on kolmisen astetta pakkasta.

– Ihmisiä liikkuu paljon näin suomalaisten kesälomakaudella. Lainatoppatakit ovat ahkerassa käytössä, nauraa Salmiheimo.

Ulkomaisia turisteja Salmiheimo ei loppukesästä odota, mutta kesäkauden kiinnostus on jo saanut aikaan sen, että näyttelyn aukioloa on päätetty jatkaa heinäkuun lopusta elokuun puoliväliin.

Ennen koronaepidemiaa esillä olleessa muuminäyttelyssä vieraili 35 000 katsojaa.

Miljoonan euron remontti tulevana syksynä

Jääluolassa, jäähallissa ja hiihtoareenalla toteutetaan ensi syksynä miljoonan euron energiaremontti, jonka tavoitteena on tehdä paikasta ekologisempi. Remontin toteuttavat Leppävirran kunta ja Savon Voima.

Neljättä muuminäyttelyä suunnitellaan myös parhaillaan tiiviisti. Sen rakentaminen alkaa joulukuun alussa.

Näyttelyn teemaa Saloheimo ei suostu paljastamaan, mutta jotain hän kertoo tulevista suunnitelmista.

– Luolaan on suunnitteilla uusi muumitalo. Se on isompi ja tulee toteutumaan eri tavalla kuin nykyinen.

