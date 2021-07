Chas Hansen pakeni Seattlen hirmuhelteitä kellarin ”paniikkihuoneeseen” Yhdysvalloissa, nyt uhkaavat palot: ”Jos ne leviävät, meillä ei ole mahdollisuuksia"

Yhdysvaltain viranomaisten 18. heinäkuuta julkaisema kuva Bootleg-maastopalon liepeiltä läheltä Klamath Fallsia Oregonissa. Palo on tuhonnut jo lähes 2 000 neliökilometriä maastoa.

Yhdysvaltojen länsiosissa on koettu alkukesästä ennätyksellisiä helteitä. Alue on kuumuuden, kuivuuden ja maastopalojen noidankehässä, ja helteiden odotetaan jatkuvan viikon puoliväliin. Ylen tapaamat amerikkalaiset kertovat selviytymiskeinoistaan.

LOS ANGELES Antiikkikirjojen myyjä Chas Hansen, 70, pelkäsi talonsa syttyvän palamaan, kun ennätyksellinen helle yllätti kesäkuun lopussa. Hän asuu Seattlen eteläpuolella Tacomassa.

– Hellejakso oli uskomaton. Täällä oli 40 astetta kolmen päivän ajan ja yölläkin lähes 30, Hansen kertoo Ylelle videohaastattelussa.

Normaali keskilämpötila Seattlen alueella kesä-heinäkuussa on 22–25 astetta.

Chas Hansen pysyy sisällä tuulettimen vieressä, kun helteet yltyvät sietämättömiksi. Kuva: Chas Hansen

Hansen kuvailee kaksikerroksista puutaloaan kesämökiksi.

– Talon puurakenteet haisivat kuin ne olisivat kyteneet.

Hansen kertoo tajunneensa, että lämpö aiheutti puukuitujen kuumenemista.

– Se oli pelottavaa.

Washingtonin ja Oregonin osavaltioissa rekisteröitiin kummassakin sata kuumuuteen liittyvää kuolemaa historiallisten helteiden takia. Vielä pohjoisempana Kanadassa yli 45 asteen kuumuuteen kuoli yli 800 henkeä (siirryt toiseen palveluun).

Myös Kaliforniassa ja Oregonissa asunut Hansen ei ole koskaan kokenut vastaavaa. Hänellä on terveysongelmia aiemmin saadun lämpöhalvauksen takia.

– Täällä pohjoisessa taloissa ei ole ilmastointia, mutta onneksi talossani on kellari. Se on kuin hellepaniikkihuone. Nukun ja viilennyn siellä pahimpien helteiden ajan kannettavan ilmastointilaitteen vieressä.

Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Kuumuuteen on mukauduttava

Vapaa kirjoittaja Sharon Laine, 55, on asunut koko ikänsä Etelä-Kaliforniassa, joten hän on tottunut helleaaltoihin. Normaalisti niistä kärsitään vasta elo–lokakuussa, mutta tänä vuonna ensimmäinen koettiin poikkeuksellisesti jo kesäkuun puolivälissä.

Lämpöennätykset paukkuivat ja mittari näytti lähes 40:tä astetta Los Angelesin itäpuolella Pasadenassa.

– Olemme joutuneet pitämään ilmastointia päällä myös öisin, Sharon Laine kertoo.

Sharon Laineen pyöräilykypärä suojaa hyvin auringolta. Kuva: Seppo Laine

Ilmastointilaite on välttämätön muualla kuin aivan rannan tuntumassa asuville. Aviomies, tähtitieteilijä Seppo Laine, 55, tietää sen omasta karvaasta kokemuksesta.

– Edellisessä asunnossa, jossa ei ollut ilmastointia, tuli välillä syyskuussakin 42 asteen lämpötiloja päivisin, eikä yöllä laskenut kuin 25 asteeseen. Sängynpohjalla hikilammikossa makaaminen oli aika tuskallista. Vaikka oli ikkunat auki ja tuuletin, niin eivät ne paljon auttaneet, Seppo Laine muistelee.

Laineet ovat joutuneet muuttamaan päivärytmiään kuumuuden ja äärimmäisen voimakkaan UV-indeksin (11) takia. He rajoittavat liikkumisen ilta-aikaan ja juovat runsaasti vettä. Pariskunta syö myös kevyemmin kesäaikaan.

– Öisin mennään ihan Aatamin puvussa, niin ei tule liian kuuma, naurahtaa Seppo Laine.

Seppo Laine on kova pyöräilemään. – Joudun suojaamaan ihon päästä varpaisiin, jos lähden liikkeelle päiväsaikaan, Laine sanoo. Kuva: Sharon Laine

Lähempänä merenrantaa Culver Cityssa asuva graafinen suunnittelija Cyndi La, 43, on tottunut viileämpään ilmaan. Hän palasi juuri sukuloimasta Auburnin pikkukaupungista, joka on Sacramenton koillispuolella Pohjois-Kaliforniassa.

– Lämpömittari näytti lähes 45:tä astetta. Pyrimme olemaan koko päivän sisällä ja pitämään ilmastoinnin täysillä. Vielä illalla yhdeksän jälkeen ilma oli ulkona kuin kuumassa uunissa, Cyndi La kertoo.

Vanhassa paritalossa miehensä, poikansa ja kissansa kanssa asuvalla Lalla on kotonaan ilmastointilaite, mutta hän pitää sitä päällä vain harvoin sulakkeiden kärähtämisvaaran takia. Niinpä hän seuraa usein puoliangorakissansa Fenderin esimerkkiä.

– Se löytää aina talon viileimmän paikan, yleensä sängyn alta. Toisinaan makaan myös itse lattialla. Otan viereeni suihkepullon, jossa on kylmää vettä ja laitan otsani päälle urheilijoiden käyttämiä viilennysliinoja. Ne pysyvät kylminä pitempään kuin tavalliset märät pyyhkeet, La vinkkaa.

Cyndi La on ottanut oppia kissaltaan Fenderiltä sopeutumisessa kuumuuteen. Kuva: Johanna Juntunen

Lähes koko länsi liekeissä

Tutkijat ovat varoittaneet ilmastonmuutoksesta jo vuosikymmeniä, mutta se on edennyt ennusteita nopeammin ja intensiivisemmin. Maastopalojen polttama alue Kaliforniassa on jo nyt lähes neljä kertaa suurempi (siirryt toiseen palveluun) kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Vuonna 2020 palot tuhosivat yli 5 600 neliökilometriä maastoa, mikä on osavaltion ennätys.

Historiallisesti maastopalot ovat ajoittuneet elo–lokakuulle. Sisämaasta puhaltavat tuolloin voimakkaat ja rutikuivat Santa Ana -tuulet.

Palokuntaa maastopalon jälkisammutustöissä Raymondissa Kaliforniassa 14. heinäkuuta. Kuva: David Odisho / AOP

– Se aina pelottaa, että ne puskevat liekkejä ja tuhkaa tännepäin ja sytyttävät uusia tulipaloja alueelle, jossa on asutusta, Seppo Laine sanoo.

Laine on kokenut lukuisia maastopaloja 20 vuoden aikana Pasadenan pohjoispuolella. Lähimmäksi liekit tulivat 2009, kun Angelesin kansallispuiston alueesta paloi 650 neliökilometriä.

– Kun menin kadulle ja katsoin vuorille päin, näin tulenlieskoja. Se palo oli pelottavan lähellä. Savun hajuja on tullut monta kertaa sen jälkeenkin. Välillä savun haju on niin tukala, että ei oikein uskalla ulos mennä.

Helikopteri yritti sammuttaa tulipaloa Doylessa Kaliforniassa 12. heinäkuuta. Kuva: Neal Waters / AOP

Washingtonin osavaltiossa roihuaa tällä hetkellä seitsemän maastopaloa. Viereisessä Oregonissa paloalueita on yhdeksän, joista Fremont-Winemanin kansallispuistossa tuhoa tekevä Bootleg-palo on käristänyt jo lähes 2 000 neliökilometriä.

– Kuuma ilmamassa on kuin kupolina yllämme. Se painaa paloista tulevat myrkylliset päästöt alas, kuvailee Washingtonin osavaltiossa asuva Chas Hansen.

Myös Seattlen alueelle on annettu palovaroitus. Metsät ovat rutikuivia, vaikka ne ovat lauhkean vyöhykkeen sademetsäalueella.

Palokuntaa sammuttamassa Lavaksi nimettyä tulipaloa Weedissä Kaliforniassa 1. heinäkuuta. Kuva: Josh Edelson / AFP

– Koko osavaltion itäpuoli on valtavien metsien peitossa. Jos paloja ei saada sammutettua ja ne leviävät, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä.

Hansen on huolestunut ilmastonmuutoksesta, sillä hänen nuoruudessaan Seattlessa oli pilvistä, sateista ja viileää. Nykyään yli 30 asteen lämpötilat ovat tavallisia.

– Helle on siirtynyt pohjoiseen. Ilmastonmuutos ajaa ylitsemme kuin tavarajuna, jossa ei ole jarruja. Tämä on todellinen tragedia. Tyttäreni ei halua lapsia, koska pitää tulevaisuutta niin epävarmana, Hansen sanoo surullisena.

Vähällä vedellä pärjäävät mehikasvit kukoistavat Cyndi Lan puutarhassa. Kuva: Johanna Juntunen

Myös Cyndi La pelkää tulevaisuuden puolesta. Hän yrittää tehdä kaikkensa, jotta jättäisi 16-vuotiaalle Case-pojalleen elinkelpoisen planeetan.

– Moni on sitä mieltä, että omilla toimilla ei ole merkitystä, koska suuret yritykset ovat pahimpia saastuttajia. Uskon, että he ovat oikeassa, mutta jos kaikki tekevät oman osansa, sillä täytyy olla vaikutusta. Meidän on ainakin yritettävä.

