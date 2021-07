Koronatartunnat räjähtivät espanjalaisnuorten keskuudessa – Moni haluaa rokotteen ennen lomaa, mutta suurkaupungeissa se vaatii vaivannäköä

Yli puolet espanjalaisista on saanut rokotteen molemmat annokset, mutta alle 30-vuotiaiden rokotekattavuus on vielä heikko.

BARCELONA Isabel Cabrera, 20, avaa tietokoneensa ja kirjautuu tottuneesti ajanvarausjärjestelmään.

Barcelonalainen Cabrera on yrittänyt varata koronarokotusaikaa lukuisia kertoja sen jälkeen, kun ajanvaraus avattiin Kataloniassa yli 16-vuotiaille muutama viikko sitten.

– Joskus järjestelmä kaatuu tai se ilmoittaa heti, ettei vapaita aikoja ole. Jos niitä on, ne ovat kaukana Barcelonasta.

Monilla Espanjan alueilla rokotustahtia on kiihdytetty sen jälkeen, kun tartuntojen määrä kääntyi juhannuksen jälkeen rajuun nousuun.

Maan ilmaantuvuusluku eli uusien tartuntojen määrä 100 000 henkeä kohden kahden viime viikon aikana on kivunnut jo yli 600:n. Suomessa vastaava luku on 67.

Suurin osa tartunnoista rekisteröidään nuorilla Cabreran ikäryhmään kuuluvilla.

Kataloniassa tilanne on Espanjan pahin: tiistaina aluehallinto kertoi lähes 8 000 uudesta tartunnasta ja ilmaantuvuusluku 20–29-vuotiaiden keskuudessa on jo yli 3 000.

Espanjan rokotekattavuus Euroopan kärkeä

Espanjalaiset suhtautuvat rokotteisiin myönteisesti (siirryt toiseen palveluun) ja maan koronarokotekattavuus on Euroopan kärkipäätä. (siirryt toiseen palveluun)

Molemmat annokset on saanut yli puolet kansasta ja yhden rokotteen noin 70 prosenttia.

Eniten rokottamattomia on nuorissa. Katalonian lisäksi monet muutkin itsehallintoalueet ovat jo alkaneet rokottaa alle 30-vuotiaita. (siirryt toiseen palveluun)

Rokoteajanvaraus ruuhkautui monissa Espanjan suurkaupungeissa sen jälkeen, kun se avattiin 16 vuotta täyttäneille. Kuva: Tomás Montes

Isabel Cabrera onnistuu kirjautumaan ajanvarausjärjestelmään toisella yrittämällä. Ensimmäinen vapaa aika löytyisi 150 kilometrin päässä sijaitsevasta Lleidasta.

– Olen päivisin töissä eikä minulla ole autoa. Tarvitsisin vapaapäivän saadakseni rokotteen, kertoo vaateliikkeessä kesätöissä oleva Cabrera.

Cabreran monet ystävät ovat sairastuneet koronavirukseen ja sen uhka on tullut lähemmäksi. Siksi hän odottaa rokotteen saamista.

–Mielestäni rokotteen ottaminen on myös kansalaisvelvollisuus.

Rokote ennen lomakautta

Pääministeri Pedro Sánchez lupasi keväällä, että kesän loppuun mennessä 70 prosenttia espanjalaisista on rokotettu. (siirryt toiseen palveluun) Hän pitää todennäköisenä, että tavoitteeseen päästään.

Madridin itsehallintoalueella rokotekattavuus on Espanjan alhaisimpia, ja pääkaupungin Isabel Zendal -pandemiasairaalassa ihmisiä rokotetaan 24 tuntia vuorokaudessa. (siirryt toiseen palveluun)

Barcelonassa tahtia tehostetaan myös pop up -pisteillä, kuten rokotebusseilla, joihin pääsee ilman ajanvarausta.

Ihmiset jonottavat rokotteita barcelonalaisen Sant Pau -sairaalaan edustalla. Jonotusaika on ollut Barcelonassa ja Madridissa pahimmillaan tunteja. Kuva: Tomás Montes

Jonot rokotuksiin ilman ajanvarausta ovat venyneet tuntien mittaisiksi (siirryt toiseen palveluun) molemmissa suurkaupungeissa. Niitä pidentää elokuussa alkava kesälomakausi.

Barcelonalaisen Sant Pau -sairaalan edessä olevaan jonon hännille tulee jatkuvasti lisää ihmisiä. Jonotusaika on noin tunti.

Gabriel Sala on tullut hakemaan toisen rokoteannoksen ennen lomaansa.

– Lähden todennäköisesti jonnekin lähistölle rannalle. Pian alkavien lomien takia jonot ovat nyt pitkiä, ja täällä on joukossa myös ihmisiä, joilla ei ole ajanvarausta.

Gabriel Sala sai ensimmäisen koronarokotteen yhteydessä automaattisesti ajan toiseen rokotteeseen. Kuva: Tomás Montes

Sala sai ajanvarauksen automaattisesti ensimmäisen rokotteen yhteydessä.

Ilman sitä on tullut 30-vuotias Cristina Fernández.

– En ole onnistunut varaamaan aikaa järjestelmän kautta. Minulle sanottiin, että voin saada tänään rokotteen ilman ajanvarausta, mutta lopulta se ei onnistunutkaan, sanoo jonosta lähtöä tekevä Fernández.

Cristina Fernández tuli jonottamaan rokotetta ilman ajanvarausta, mutta hänet käännytettiin jonosta. Kuva: Tomás Montes

Nuorten illanvietot silmätikkuna

Espanjassa uusia tartuntoja rekisteröidään lähes 30 000 päivässä eli kolmanneksi eniten Euroopassa (siirryt toiseen palveluun)Britannian ja Venäjän jälkeen.

Monet alueet ovat asettaneet uusia rajoituksia, ja pääministeri Sánchez on pyytänyt nuorilta vastuullista vapaa-ajan viettoa. (siirryt toiseen palveluun)

Isabel Cabrera muistuttaa, että virus leviää myös tavallisessa arkielämässä.

– Itse näen vain läheisimpiä ystäviäni, mutta töissä olen jatkuvassa kontaktissa ihmisten kanssa. Usein poliitikkojen puheesta saa käsityksen, että viruksella on kello ja se leviää vain iltaisin.

Turistit viihtyvät Barcelonassa pahentuneesta tartuntatilanteesta huolimatta. Espanja odottaa matkailijoita erityisesti Britanniasta, joka ei enää vaadi karanteenia maahan matkustavilta. Kuva: Tomás Montes

Barcelonassa ja osissa Kataloniaa on otettu uudelleen käyttöön yöllinen ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa yhdestä aamukuuteen. Se on suunnitteilla myös esimerkiksi Andalusiaan.

Ulkonaliikkumiskiellolla yritetään estää nuorten illanviettoja kaupunkien kaduilla ja rannoilla. Myös yökerhot on suljettu monilla itsehallintoalueilla.

Cabrera ei usko, että ulkonaliikkumiskiellolla on vaikutusta nuorten käyttäytymiseen.

– Ne, jotka haluavat juhlia, siirtyvät koteihin. Niissä virus leviää varmasti vielä herkemmin.

Marc Gonzales ja Alfonso Mestres käyttävät maskia, vaikka se ei ole enää pakollinen ulkotiloissa. – Maskiin on jo tottunut, ja sen käyttäminen on pieni vaiva tartuntojen torjumisesta, sanoo Gonzales. Kuva: Tomás Montes

Maskittomat yhä poikkeus kaduilla

Koronakuolemien määrä ei ole lähtenyt jyrkkään nousuun, mutta asiantuntijat ovat huolissaan sairaaloiden potilasmäärän kasvusta.

Myös terveyskeskukset ovat ruuhkautuneet ympäri maata, ja tehohoitokapasiteetti on koetuksella Kataloniassa.

Barcelonalaisen Vall d´Hebronin sairaalan epidemiologin Xavier Martínezin mukaan suurin osa potilaista on 30–50-vuotiaita.

Kataloniassa tehohoidossa olevista koronapotilaista joka viides on alle 40-vuotias.

– Joukossa on myös yhden rokoteannoksen saaneita, mutta valtaosa on rokottamattomia. Potilasmäärä todennäköisesti kasvaa vielä, mutta uskon, että rokotekampanjan eteneminen ja rajoitukset pysäyttävät kehityksen, Martínez sanoo.

Suurimmalla osalla Vall d´Hebronin potilaista on todettu koronaviruksen helposti tarttuva deltamuunnos.

Tartuntojen määrä alkoi nousta juhannuksen jälkeen. Silloin monia rajoituksia purettiin ja yli vuoden kestänyt ulkotiloja koskeva maskipakko päättyi.

Isabel Cabrera haluaisi saada rokotteen mahdollisimman pian. Moni hänen tuttavapiiristään on saanut tartunnan tänä kesänä. Kuva: Tomás Montes

Isabel Cabrera ei saanut tänäänkään rokoteaikaa. Hän sulkee tietokoneensa ja valmistautuu lähtemään töihin. Ulos mennessään hän laittaa maskin.

– Haluan suojella itseäni ja muita. Varmasti myös ryhmäpaine vaikuttaa siihen, että käytän maskia.

Vielä viime kuussa maskipakon päättymistä ulkotiloissa juhlittiin (siirryt toiseen palveluun) Barcelonassa ja muualla Espanjassa.

Nyt maskittomat ihmiset ovat kaupungin kaduilla poikkeus.

