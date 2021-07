Yleensä euroviisukappaleet unohtuvat nopeasti, mutta nyt on toisin: Måneskinin ja Blind Channelin viisujen jälkeinen menestys on ennenkuulumatonta

Blind Channel edusti Suomea Dark Side -kappaleella, jota kuunneltiin ahkerasti jo ennen Euroviisufinaalia. Nyt kappaletta on kuunneltu Spotifyssä jo yli 30 000 kertaa.

Blind Channel edusti Suomea Dark Side -kappaleella, jota kuunneltiin ahkerasti jo ennen Euroviisufinaalia. Nyt kappaletta on kuunneltu Spotifyssä jo yli 30 000 kertaa. Kuva: EBU/Thomas Hanses

Euroviisumenestyksellä on tänä vuonna ollut harvinaisen pitkä häntä.

Suomen edustaja Blind Channel sijoittui kilpailussa kuudenneksi, mutta on juuri solminut yhdysvaltalaisen agentuurin kanssa sopimuksen Amerikan-kiertueesta ja myy keikkansa toistuvasti loppuun Suomessa.

Heidän Dark Side -kilpailukappalettaan on kuunneltu Spotifyssä jo yli 30 miljoonaa kertaa, ja se on sijoittunut korkealle sekä Suomen että maailman kuunnelluimpien kappaleiden listoille. Seuraavaksi bändi toivoo pääsevänsä kiertämään Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa.

Oululaislähtöisessä Blind Channelissa on yhteensä kuusi jäsentä. Joel Hokka laulaa ja soittaa kitaraa. Kuva: Sasha Silvala / Yle

– Nyt näyttää todella vahvalta, että alkuvuodesta lähdemme ainakin Eurooppaan. Toki covid vaikuttaa, eikä mistään saa vielä innostua, sanoo yhtyeen toinen laulaja ja kitaristi Joel Hokka.

– Meidän pitää päästä Eurooppaan mahdollisimman nopeasti, koska siellä meidän seuraavat pelimme pelataan. Emme tietenkään unohda Suomea, mutta tavoitteemme ovat aina olleet ulkomailla, lisää yhtyeen toinen laulaja Niko Moilanen.

Niko Moilasen mukaan yhtyeen tavoitteet ovat aina olleet ulkomailla, mutta menestys tuli silti yllättävän nopeasti. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Bändi on ollut Euroviisujen jälkeen kiireinen. Tekeillä on uusi levy, minkä lisäksi kalenteri on täyttynyt Suomen festarikeikoista. Haastattelua edeltävänä viikonloppuna bändi on soittanut Kajaanissa ja Kemissä, joissa kummassakin yleisöä oli tuhatmäärin.

– Ei ollut noin paljoa, ennen kuin teimme tuon Euroviisu-stuntin, Niko Moilanen sanoo.

Seuraavana suuntana on maailma, heti kun koronapandemia sallii. Joel Hokka kertoo, että Yhdysvalloissa kolme agenttia kilpaili bändin sopimuksesta. Lopulta sopimuksen solminut AGI on edustanut aikoinaan myös HIMiä ja Linkin Parkia.

Niko Moilanen kertoo, että menestys Amerikassa näin nopeasti on tullut yllätyksenä.

– Ajattelimme aina, että jenkit olisi se endgame, johon mennään viimeisenä. Emme oikeastaan tiedä, mitä tapahtui, mutta ilmeisesti saundissamme on jotain, mikä vetoaa siellä etenkin nuoriin.

Menestyksestä Hokan ja Moilasen mukaan 99 prosenttia on Euroviisujen ansiota. Vaikka Yhdysvalloissa juuri kukaan ei tunne kilpailua, toi se silti Dark Sidelle nosteen, joka yltää nyt Atlantin toiselle puolelle asti.

Blind Channel sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi, mikä on Suomen paras sijoitus Lordin voiton jälkeen osallistujamäärään suhteutettuna. Kuva: EBU / THOMAS HANSES

Niko Moilanen myös sanoo olevansa bändistä ylpeä, koska he menivät Euroviisuihin kilpailemaan vaikka eivät olekaan haaveilleet euroviisutähteydestä. Moni muu rock-henkinen artisti ja yhtye pelkää kilpailusta mahdollisesti tulevaa mainetta ja jopa epäonnistumista.

– Menimme sinne todistamaan, että tuotteemme toimii, ja se voi toimia muuallakin, Moilanen sanoo.

Joel Hokka lisää, että parasta on se, että bändi ei voittanut koko kisaa. Se olisi vienyt heidät saman tien liian korkealle ja koviin paineisiin.

Onko bändi saanut viime kuukausina fanikuntaa johonkin yllättävään paikkaan?

– Venäjä, sanoo Joel Hokka.

– Väitän, että jos pääsisisimme sinne keikalle, myisimme 5000 lippua jossain Moskovassa. Se on ihanaa, ja sydäntäni särkee, ettemme todennäköisesti pääse sinne vielä tänä vuonna covidin takia.

Blind Channel aikoo suunnata Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin mahdollisimman pian. Tekeillä on myös uusi levy. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Måneskinillä useita hittejä

Blind Channelin lisäksi tämän vuoden voittaja, italialainen Måneskin-yhtye on nauttinut harvinaisen suurta suosiota viisujen jälkeen. Heidän voittokappaleensa Zitti e buoni on menestynyt hyvin, mutta varsinaisia ykköshittejä ovat olleet Beggin-coverkappale sekä I Wanna Be Your Slave -sinkku, jotka ovat trendanneet valtavasti myös Tiktok-sovelluksessa.

Beggin-kappaletta on kuunneltu tähän mennessä Spotifyssä yhteensä noin 300 miljoonaa kertaa, se on maailman top 200 -listalla ensimmäisenä ja Tiktokissa kappaletta on käytetty jo noin 7,4 miljoonalla eri videolla.

Italian Måneskin voitti Euroviisut ja on sen jälkeen ollut valtavassa nosteessa. Bändi julkaisi juuri uuden musiikkivideon I Wanna Be Your Slave -kappaleeseen. Kuva: EBU

Myös esimerkiksi Ukrainan edustuskappale, Go_A-yhtyeen Shum on soinut ihmisten laitteissa sekä Spotifyn että Tiktokin välityksellä. Kyproksen edustuskappale, Elena Tsagrinoun esittämä El Diablo on edelleen Suomen kuunnelluimpien kappaleiden joukossa.

Euroviisuklubi OGAE Finlandin puheenjohtajan Kati Wikströmin mukaan aiempina vuosina ei ole tapahtunut mitään vastaavaa, etenkään striimausaikana, ja esimerkiksi Måneskinin ja Blind Channelin suosio viisujen jälkeen on ollut täysin poikkeuksellista.

Blind Channelin Joel Hokka arvioi, että syynä poikkeukselliseen suosioon on kilpailun muutos pölyisestä schlager-kisasta maailmanluokan pop-kilpailuiksi, jossa esiteltiin oikeasti kuumaa, uutta musiikkia.

– Monella muulla on varmasti ollut sama syy kuin meillä: pandemia on vienyt kaikki mahdollisuudet menestyä ja käydä keikoilla, joten artistien on pitänyt alkaa innovatiiviseksi ja mennä vaikka Euroviisuihin, jos sillä pystyy edistämään omaa uraa. Siksi kappaleetkin ovat olleet sellaisia, jotka ovat jääneet elämään kilpailun jälkeen, Niko Moilanen lisää.

Samaa mieltä finaalin kovasta tasosta on Euroviisuklubin puheenjohtaja Wikström.

– On harvinaista, että kaksi tällaista bändiä on saanut tällaisen suosion Euroviisujen jälkeen. Syynä voi olla esimerkiksi se, että molemmat ovat olleet olemassa jo ennen Euroviisuja ja tottuneet soittamaan yhdessä. Molemmilla on myös mietitty brändi ja lavashow, Wikström sanoo.

Sekä Måneskinillä että Blind Channelilla oli Kati Wikströmin mukaan mietitty kokonaisuus sekä lavashown että koko brändin osalta. Se on saattanut vaikuttaa suosioon viisufinaalin jälkeenkin. Kuva: EBU / THOMAS HANSES

Sosiaalinen media on muuttanut viisujen seuraamista ja musiikin kuuntelua ylipäätään. Nykyisin kenen tahansa on helppoa kuunnella lempikappaleitaan netin välityksellä.

– Lisäksi some on tehnyt markkinoinnin bändeille helpommaksi. Siellä on helppoa jakaa kuvia, järjestää erilaisia tempauksia ja seurata sen oman suosikin viisumatkaa, Wikström sanoo.

Sekä Måneskinillä että Blind Channelilla onkin suuri määrä innokkaita faneja, jotka ovat perustaneet omia fanitilejään esimerkiksi kuvapalvelu Instagramiin.

Aina joskus syntyy hitti

Useimmat Euroviisujen kappaleet katoavat ihmisten mielistä ja soittolistoilta heti esityksen jälkeen.

Jotkut kappaleet jäävät elämään niin sanottuina yhden hitin ihmeinä: esimerkiksi Italian Domenico Modugnon kappale vuodelta 1958. Useimmat ovat kuulleet Volare-nimellä kulkevan kappaleen ainakin kerran elämässään. Vuoden 2019 voittaja, Alankomaiden edustajan Duncan Laurencen kappale Arcade on ollut huikean menestynyt noustuaan listoille myös Yhdysvalloissa. Tähän mennessä sitä on kuunneltu Spotifystä noin 452 miljoonaa kertaa.

Euroviisuista on myös ponnistanut muutamia kilpailun kokoa suurempia artisteja. Tunnetuin esimerkki Euroviisujen jälkeen suosioon ponnahtaneesta artistista on varmasti Ruotsin Abba, joka voitti viisut vuonna 1974 kappaleella Waterloo.

– Aika näyttää, miten esimerkiksi Måneskinille käy. Tällä hetkellä suosio näyttää siltä, että sitä voi hyvin verrata Abbaan, sanoo Kati Wikström.

