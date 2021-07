Iranin sota-alukset saapuivat Englannin kanaaliin – Mahdollinen määränpää Pietarin laivastoparaati

Iranin laivaston sota-alukset Makran ja Sahand ovat saapuneet Atlantilta Englannin kanaaliin. Alusten päämäärä on epäselvä, mutta eräissä arvioissa niiden on uskottu olevan matkalla Pietarissa järjestettävään Venäjän laivaston päivän paraatiin.

Asiasta kirjoittaa autoja ja sotilasalaa seuraava The Drive -sivusto (siirryt toiseen palveluun), ja aiemmin iranilaisalusten liikkeistä kohti kanaalia kirjoitti myös Yhdysvaltain laivastoinstituutin uutissivusto (siirryt toiseen palveluun). Alusten sijainti kanaalissa ilmenee nyt transponderitietoja seuraavalla MarineTraffic (siirryt toiseen palveluun)-sivustolla.

Britannian laivaston ja muiden Nato-maiden uskotaan pitävän Iranin alusten liikkeitä tiiviisti silmällä niiden liikkuessa kanaalissa.

Sahand on Iranin laivaston fregatti ja Makran on Iranin laivaston suurin alus, entinen öljytankkeri, joka on muutettu eräänlaiseksi kelluvaksi tukikohdaksi.

Alukset lähtivät Iranista huhtikuussa ja kiersivät Hyväntoivonniemen. Tämä on ensi kerta, kun Iranin laivaston alukset toimivat Atlantilla.

Iranin laivaston Sahand-alus Hormuzinsalmessa huhtikuussa 2019. Kuva: Morteza Nikoubazl / AOP

Aiempi epäilys määränpäästä: Venezuela

Alusten ehdittiin aiemmin epäillä olevan matkalla Venezuelaan, yhdysvaltalainen Politico -uutissivusto kirjoitti (siirryt toiseen palveluun).

Makranin kannella olevat ohjusveneet ja polttoainelasti tuntuivat viittaavan siihen, että alus voisi olla viemässä aseita tai öljyä Iranin liittolaiselle Venezuelalle.

Venezuelaa vastaan pakotteita asettanut Yhdysvallat painosti läntisen pallonpuoliskon maita olemaan vastaanottamatta Iranin aluksia.

Iranin on epäilty käyttävän Makrania kauppasaartojen murtamiseen: se voisi käyttää sota-aluksen aseman tuomaa lainsuojaa viedäkseen polttoainetta pakotteiden alla oleville liittolaisille.

Sitten alukset muuttivat suuntaansa. Niiden epäiltiin olevan matkalla Syyriaan, joka on toinen Iranin liittolainen. Nyt kohteeksi epäillään laivastoparaatia, joka pidetään laivaston päivänä, heinäkuun viimeisenä sunnuntaina eli 25. heinäkuuta.