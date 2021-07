Avaruusturismin nousukiito on alkanut – mitä se merkitsee ilmastolle?

Kolmella yhtiöllä on valmiina rakettilentokoneet, joilla säännönmukainen avaruusmatkailu on määrä aloittaa.

Kolmen miljardöörin kesken on käynnistynyt kilpailu siitä, kuka ensimmäisenä aloittaa turistilennot avaruuteen. Avaruuslentokoneiden koelennot ovat jo alkaneet.

Kilvassa etulyöntiaseman otti Virgin-yhtiön perustaja sir Richard Branson, joka singahti 11. heinäkuuta 80 kilometrin korkeuteen avaruuden reunalle Virgin Calactic VSS Unity -avaruuslentokoneellaan.

Tänään tiistaina oli vuorossa Amazon-yhtiön perustaja Jeff Bezos, jonka Blue Origin -raketti nosti aina 120 kilometrin korkeuteen. Tesla-yhtiön toimitusjohtajan Elon Muskin SpaceX-raketin on määrä tehdä useita miehitettyjä koelentoja vielä tämän vuoden aikana.

Miljardööri Jeff Bezos kävi pikavisiitillä avaruudessa – katso matkaan lähtö ja paluu

Blue Origin ja SpaceX eivät ole toistaiseksi kertoneet, kuinka paljon lentoja ne aikovat tehdä. Mittakaavan antaa Virgin Galactic, joka on Financial Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan ilmoittanut aikovansa tehdä jopa 400 lentoa avaruuteen vuodessa.

Avaruuden hyödyntäminen on jatkuvassa kasvussa. Nasan tietojen mukaan viime vuonna tehtiin 114 yritystä viedä avaruuteen hyötykuormaa, eli ihmisiä tai rahtia. Näistä 104 onnistui. Edellisvuonna yrityksiä tehtiin 102, kertoo Spaceflight Now -sivusto (siirryt toiseen palveluun).

Virgin Galacticin Spaceship2-alus avaruudessa. Kuva: MarsScientific / Virgin Galactic

Aiemmin lentoja tehtiin näin paljon 1990-luvun alussa, jolloin sotilassatelliitteja ammuttiin taivaalle runsaasti kylmän sodan takia.

Mikä raketti on "vihrein"?

Avaruuslentojen odotettavissa oleva nopea kasvu on nostattanut kysymyksen, kuinka suuren kuorman ne aiheuttavat maapallon ilmastolle ja luonnolle. Aihetta on selvittänyt Lontoon UCL-yliopiston apulaisprofessori Eloise Marais The Conversation -tiedesivustolle (siirryt toiseen palveluun).

Miljardöörien tuottamat lentolaitteet ovat suurelta osin uudelleenkäytettäviä, joten ne ovat askel kohti vähemmän kuormittavaa avaruusmatkailua.

Aiemminhan avaruuteen lähetettävät laitteet tuhoutuivat miehistön suojana olevaa kapselia lukuunottamatta kokonaan. Tästä poikkeuksia olivat Yhdysvaltain avaruussukkulat, joskin niidenkin valtavat polttoainesäiliöt olivat kertakäyttöisiä.

SpaceX-avaruuslentokoneen miehistö Crew Dragon -kapselissa. Kuva: SpaceX

Miljardöörit kilpailevat keskenään laitteidensa "vihreydellä". Bezos on sanonut, että hänen Blue Origin -rakettinsa on ilmastoystävällisempi kuin Bransonin VSS Unity.

Bezosin raketti käyttää polttoaineenaan nestemäistä vetyä ja happea, eli niiden päästönä on lähinnä vesihöyryä. Bransonin laitteiden polttoaineet ovat hiilipohjaisia. Myös Muskin SpaceX Falcon nousee taivaalle hiilipohjaisen kerosiinin ja nestemäisen hapen voimalla.

**Lue myös: **Avaruusturismi siirtyy uudelle aikakaudelle – Virginin perustaja Branson on ottamassa erävoiton miljardöörien avaruuskilvassa

Avaruuslentokoneiden hiilidioksidipäästöistä ei ole koottua tietoa. Financial Times vertaa Virgin Galacticin päästömääriä lentomatkaan bisnesluokassa New Yorkin ja Lontoon välillä. Raketti nousee noin 80 kilometrin korkeuteen, ja se käyttää valtaosan polttoaineestaan vain muutaman minuutin kestävän nousun aikana.

Financial Timesin laskelman (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin sata mailia (160 kilometriä) pitkän lennon aikana päästöjä syntyy yhteensä 1 238 kiloa. Tämä on noin 12 kiloa per matkustaja per lennetty maili. Lentokone lentää samalla päästömäärällä noin 6 900 mailia (10 000 kilometriä), jolloin päästöjä syntyy 0,2 kiloa per matkustaja per lennetty maili.

Kärsiikö ilmasto raketeista?

Apulaisprofessori Marais on vertaillut avaruusrakettien ja lentokoneiden päästömääriä. Hänen mukaansa avaruuslentojen päästöt ovat olleet tähän asti marginaalisia lentoliikenteeseen verrattuna, mutta niiden päästöt kasvavat 5,6 prosentin vuosivauhdilla.

– Mannertenvälisellä lennolla päästöt ovat yhdestä kolmeen tonnia [hiilidioksidia matkustajaa kohti]. Neljää matkustajaa kuljettavan raketin laukaisu aiheuttaa 200–300 tonnin päästöt, Marais sanoo The Guardian -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Avaruuslentokoneiden päästöillä on vaikutusta myös yläilmakehään, Marais muistuttaa The Conversationiin kirjoittamassaan artikkelissa. Blue Origin -koneen rakettimoottori käyttää polttoaineenaan vetyä, joka muuttuu vesihöyryksi. VSS Unityn ja Falconin pakokaasut muodostavat nokea ja typen oksideja, jotka ovat saasteita.

Saasteet pysyvät yläilmoissa vuosia.

SpaceX-yhtiön Starship SN9 -raketti laukaisuasemallaan Boca Chicassa, Texasissa. Kuva: SpaceX

Vesihöyrypilvet puolestaan voivat saada aikaan pintoja, joihin saastepartikkelit kiinnittyvät. Saasteet heikentäisivät maapallon otsonikerrosta.

Lainsäädäntö puuttuu

Avaruuslentojen määrän ei tarvitse kasvaa nykytasosta kovinkaan paljon, jotta niiden ilmakehää haittaava vaikutus alkaisi olla jo vertailukelpoinen otsonia tuhoavien CFC-yhdisteiden ja lentokoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen kanssa, Marais arvioi.

Hän vertaa avaruusraketin laukaisun tuottamaa typpioksidimäärää Britannian suurimpaan lämpövoimalaitokseen, Draxiin. Raketin laukaisun aikana typpioksideja vapautuu ilmakehään 4–10 kertaa sen verran kuin Drax päästää samassa ajassa.

Marais muistuttaa, ettei avaruuslentokoneiden polttoaineita ja niiden ympäristövaikutusta säädellä toistaiseksi millään kansainvälisellä sopimuksella. Hänen mielestään asiaa olisi syytä pikaisesti alkaa pohtia, sillä avaruusmatkailu on juuri nyt kasvamassa merkittäväksi liiketoiminnan alaksi.