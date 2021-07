Tissiflashmobeihin osallistui tänä vuonna ennätyksellisesti yli 200 ihmistä – se kertoo, että moni on kyllästynyt naisten nännien seksualisointiin

Tampereella tissiflashmobiin osallistui viikonloppuna 120 ihmistä. Tapahtuma järjestettiin Rauhaniemen kansankylpylässä, josta tissiaktivistit häädettiin aikaisemmin tänä kesänä. Flashmobin tarkoituksena on muun muassa protestoida rintojen seksualisointia.

Mitä yhteistä on tissiaktivisteilla, naispääministerillä, ja taviksella? Heidän vähäpukeisuutensa on kuohuttanut ja nostanut keskustelua sukupuolten yhdenvertaisuudesta. Miksei naisen keho saa näkyä, mutta mies saa olla yläosattomissa? Toimittajana Noora Haapaniemi. Tissiaktivistia ja gallup-kansaa haastatteli toimittaja Mari Jäntti. Pukeutumishistorian tutkijaa haastatteli toimittaja Pauliina Tolvanen.

Feministisen aktivistiryhmän Cult Cunthin järjestämissä tissiflashmob-tapahtumissa on ollut ennätysmäärä osallistujia. Mielenosoitus protestoi muun muassa sitä, ettei eri sukupuolten yläosattomuudessa toteudu tasa-arvo.

Cult Cunthin tissiaktivisti Meri-Maija Näykki kertoo, että viime viikonloppuna Tampereen Rauhaniemessä järjestetyssä tapahtumassa oli mukana noin 120 ihmistä. Helsingissä osallistuja oli noin sata, Turussa 40, Joensuussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa noin 20 osallistujaa per kaupunki.

– Lisäksi ihmiset ovat järjestäneet omia flashmobeja ainakin Rovaniemellä, Oulussa, Salossa ja Mitäs Mitäs Mitäs -festivaaleilla Urjalassa. Sadat yksittäiset ihmiset ovat myös osallistuneet flashmobiin somen kautta siellä, missä ovat: mökeillä, kotona ja rannoilla, Näykki kertoo.

Flashmobien suuri osallistujamäärä lämmittää Näykkiä suuresti. Hänen mukaansa se kertoo siitä, että Suomessa on valtava joukko ihmisiä, jotka ovat kyllästyneet kehojen kaksinaismoralistiseen kohteluun.

– On olemassa vielä isompi joukko tukijoita ja hiljaisia hyväksyjiä, jotka antavat toisille rauhan valita pukeutua miten itse haluavat. Tämä purkaa hiljalleen binääristä sukupuoliajatusta, kun myös muunsukupuoliset ja transnännit saavat olla vapaana.

Cult Cunthin mielestä olisi tärkeää saada nännejä näkyväksi ei-seksuaalisiin konteksteihin, jotta naisten kehot voitaisiin nähdä yhtä neutraalina kuin miesten. Kuva: Eetu Keränen

Rauhaniemi vetoaa turisteihin

Kuluneena kesänä nännit ovat olleet esillä mediassa ja somessa.

Kesäkuussa Cult Cunth lanseerasi #nännitneutraaliksi -somekampanjan, jonka tarkoitus on neutralisoida naisten nännejä. Tissiaktivisti Meri-Maija Näykki kertoo, että #nännitneutraaliksi -kampanjan myötä he ovat satoja tarinoita eri puolilta Suomea. Suurimmaksi osaksi ihmiset ovat kertoneet, että he ovat saaneet olla rauhassa yläosattomissa.

Samassa kuussa Yle kertoi, kun tissiaktivistit poistettiin Tampereen Rauhaniemen kansankylpylästä sen vuoksi, että he olivat yläosattomissa.

Rauhaniemi valikoitui tissiflashmobin järjestamispaikaksi juuri tästä syystä. Näykki kertoo, että Cult Cunth on käynyt keskustelua Rauhaniemen henkilökunnan kanssa sähköpostitse.

– Viimeisimmissä sähköpostikeskusteluissa viesti on ollut se, että saunassa naispuolisilta edellytetään yläosan käyttöä, sillä jokainen saunaan tuleva on omalla pukeutumisella vastuulla toisten viihtyvyydestä.

Tämä on Näykistä erikoista. Hänen mukaansa ihmiset eivät ole omalla kehollaan vastuussa kenenkään viihtyvyydestä.

– Olen käynyt vuosia Rauhaniemessä ja nähnyt siellä paljon erilaisia kehoja. Ne eivät ole minua koskaan häirinneet ja jos olisivat, niin ei ole minun tehtävä puuttua asiaan. Silloin olisi hyvä mennä itseensä ja miettiä, miksi toisen keho häiritsee.

Kun naisnänni näkyy, se ajatellaan seksuaaliseksi kontekstista huolimatta. Tissiaktivisti Meri-Maija Näykki

Rauhaniemen kansanskylpylän palvelupäällikkö Kati Viitalan mukaan tissiflashmob sujui rauhallisesti.

– Aktivistit kysyivät etukäteen, voivatko tulla järjestämään tapahtuman tänne ja se sopi meille hyvin.

Viitala kertoo, että rannalla kaikki voivat olla yläosattomissa, mutta saunassa naisten tulee peittää rintakehä.

– Perustamme tämän käytännön yleisiin normeihin. Meillä käy paljon ulkomaalaisia asiakkaita ja he eivät ole tottuneet samanlaiseen saunakulttuuriin kuin suomalaiset.

Rauhaniemen kesäkuisen käynnin jälkeen Cult Cunth on viettänyt kesäpäivää yläosattomissa myös Tampereen maauimalassa ja Saunaravintola Kuumassa. Edellä mainituissa paikoissa he ovat saaneet olla kaikessa rauhassa.

Aikuinen ihmetteli, lapsi ei

Mutta kuinka Rauhaniemen kansankylpylän rannalla suhtauduttiin naisten nänneihin tissiflashmobissa?

– Tunnelma Rauhaniemessä oli riemullinen, kaunis ja vapaa. Minulle päivän paras hetki oli, kun uimme koko porukalla. Oli mieletöntä uida tissimeressä, Meri-Maija Näykki kertoo.

Täysin ilman selkkauksia ei tapahtumasta kuitenkaan selvitty.

Rannalla yhtä aikaa ollut henkilö oli tullut kysymään aktivisteilta syytä siihen, miksi he haluavat olla yläosattomissa.

– Hän kertoi, että saunassa on toverillinen olo miesten ja naisten välillä, kun naisilla on yläosa. Tämä henkilö spekuloi, että saunasta tulisi tissibaari ja toverillisuus olisi mennyttä, jos naiset olisivat yläosattomissa.

Näykin mukaan on ymmärrettävää, että on ihmisiä, jotka eivät hahmota sitä, mistä esimerkiksi tissiaktivismissa on kyse.

– Elämme yhteiskunnassa, jossa naisten tehtävä on peittää itsensä eikä niin, että miehen tulisi kontrolloida omaa käytöstään ja olla häiritsemättä. Se aiheuttaa vinksahtaneen asetelman, että kun naisnänni näkyy, se ajatellaan seksuaaliseksi kontekstista huolimatta.

Tissiflashmob järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingissä vuonna 2019. Kuvassa tänä vuonna tapahtumaan osallistuineita Rauhaniemen uimarannalla. Kuva: Eetu Keränen

Kuitenkaan kaikilla ei jäänyt tapahtumasta vain nännit mieleen.

Näykin kaverin lapsi oli ollut isänsä kanssa sattumalta Rauhaniemessä flashmobin aikaan. Kotiin tullessaan lapsi oli kertonut äidilleen siitä, kuinka paljon rannalla oli ollut ihmisiä ja kuinka jollain oli lippu mukana järvessä.

– Mielestäni tämä kertoo paljon siitä, mitä kasvatus ja representaatio tekee ihmisille: lapsi ei kiinnitä yläosattomuuteen huomiota, se on hänelle ihan normaalia. Paljon oudompaa on viedä lippu tai kylttejä järveen.

