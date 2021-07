Päijät-Hämeen synkkä koronatilanne huolestuttaa kansalaisia – katugallupissa toivotaan jopa tiukempia ravintolarajoituksia

Päijät-Hämeen koronaluvut sinkoutuivat juhannuksen jälkeen nopeaan nousuun. Maakunta on kiihtymisvaiheessa ja uusien rajoitustoimien käyttöönottamista on väläytelty. Mitä ihmiset ajattelevat koronatilanteesta ja ravintolarajoituksista?

Päijät-Hämeen koronatilanne on ollut syöksykierteessä usean viikon ajan. Tartuntoja on pahimmillaan useita kymmeniä päivittäin. Ilmaantuvuusluku on välillä ollut Suomen suurin. Tänään sen kerrottiin olevan jo 137. Potilaita ei ole onneksi päätynyt sairaalaan isoa määrää, koska pääosa tartunnoista on nuoremmilla ikäluokilla.

Eniten altistuksia tapahtuu ravintoloissa, lähinnä baareissa ja yökerhoissa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru onkin väläytellyt ravintolarajoituksia kiihtymisvaiheessa oleville alueille.

Kysyimme kadulta tavoitetuilta ihmisiltä, mitä mieltä he ovat maakunnan koronatilanteesta, rokotuksista ja mahdollisista uusista rajoituksista.

Rajoitukset väsyttävät

Uudellamaalla asuvat Minna Nurminen ja Tiia Luukkala ovat Lahdessa kaverin luona kylässä. Heidän kotimaakunnassaan koronaluvut ovat myös pysyneet korkeina koko ajan ja Uusimaa on kiihtymisvaiheessa. Huonontunut koronatilanne on pitänyt helsinkiläisen Minna Nurmisen poissa baareista.

Lohjalla asuva Tiia Luukkala on hänkin viettänyt normaalia rauhallisemman kesäloman. Tavalliset kesätapahtumat ovat jääneet väliin.

– Toivoisin, ettei tarvittaisi uusia rajoituksia. Ne alkavat väsyttää. Mutta jos niitä tulee, sitten ne varmasti ovat tarpeen.

Minna Nurmista ja Tiia Luukkalaa huolestuttaa ihmisten koronaväsymys ja haluttomuus ottaa rokotetta. He toivovat, ettei uusia rajoituksia tarvittaisi, koska epänormaali elämä alkaa jo väsyttää. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Molemmat uskovat, että rajoituksista päästään kunnolla eroon vasta, kun tartunnat vähenevät ja tarpeeksi iso määrä ihmisiä on saanut rokotteen. Riskiryhmissä rokotukset ovat Suomessa jo pitkällä.

– Ei ole heti tarvinnut laittaa kovia rajoituksia, vaikka tartuntoja on tullut enemmän. Se on kiva, koska minullakin on jo aika paha koronaväsymys, sanoo Minna Nurminen.

Hän uskoo, että virus jää osaksi arkea, mutta muuttuu ajan kanssa vähemmän vaaralliseksi.

"Jokaisen pitäisi yksilönä huolehtia ihan perusjutuista"

Iiris Talonen, 17, ja Siiri Talonen, 13, ovat seuranneet kotimaakuntansa koronalukuja kesälomalla vähemmän kuin koulujen lukuvuoden aikana. Vanhempi siskoksista täyttää 18 vuotta elokuun lopussa, mutta ei tässä tilanteessa kovin hanakasti lähtisi ravintolaan juhlimaan täysi-ikäiseksi tulemista.

Mahdollisesti edessä oleva rajoitusten kiristyminen mietityttää.

– Vähän huolestuttaa, jos taas joudutaan poikkeustilaan tai tulee kovia rajoituksia. Olisi kiva päästä mahdollisimman nopeasti pois tästä tilanteesta. Harmittaa, jos tulee takapakkia, tuumii Iiris Talonen.

Tilanteen paheneminen entisestään askarruttaa myös edessä olevien ylioppilaskirjoitusten takia. Iiris Talosen mielestä vastuu on kaikilla.

– Jokaisen pitäisi yksilönä huolehtia ihan perusjutuista ja miettiä, kannattaako lähteä baariin. Pitäisi ajatella, miten tilanteesta päästäisiin mahdollisimman nopeasti.

Molemmat siskokset sanovat, että nuorille täytyisi saada nopeasti koronarokote, koska he liikkuvat eniten ravintoloissa ja kaupungilla.

Jani Kemppainen (oik) toivoo viranomaisilta jatkossa selkeämpiä ohjeita. Hän sanoo, että oma kantti kestää korona-arkea hyvin tästä eteenpäinkin. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Koronatartuntojen nopea lisääntyminen huolestuttaa Jani Kemppaista. Hän on sitä mieltä, että ihmisten tulisi olla varovaisempia.

– On ikävää, että luvut tällä alueella nousevat. Se varmaan kuvastaa ihmisten käyttäytymistä ja ajatusmaailmaa koronatilanteesta.

Tiukempia ravintolarajoituksia hän ei vielä toivo.

– Katsotaan miten tilanne kehittyy. Jos se vielä huononee, niin syksyä kohden pitäisi ehkä tehdä jotain rajoituksia.

Kai Oksman otti ensimmäisen koronarokotteen mielellään. Toisen rokotteen hän saa syyskuussa. Kuva: Janne Nykänen / Yle

"Baarit saisi lyödä kiinni"

Ravintolarajoituksia pitäisi jo nyt laittaa, toteaa Kai Oksman.

– Baarit saisi lyödä kiinni siksi aikaa, että saadaan tartunnat suunnilleen samoihin lukuihin kuin muissakin kunnissa on.

Korona-aikana Oksman ei ole käynyt ravintolassa, mutta on välillä hakenut ruokaa mukaan.

Päijät-Hämeen asema Suomen mustimpana korona-alueena huolestuttaa myös Antti Laihoa, joka seuraa tilannetta tiiviisti.

– Listan kärjessä keikkuminen ei mairittele. Ihmettelen, ettei Päijät-Hämeen kärkisijalla olemista ole enempää huomioitu kansallisesti.

Antti Laiho puoltaa tiukempia rajoituksia ravintoloille, koska hänen mielestään ei ole järkeä jatkaa näinkään. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Hän olisi valmis hyväksymään ravintolarajoitukset, mikäli suurin osa altistuksista jatkossakin tulee yöelämästä. Yksilön vastuu huonosta tilanteesta on Laihon mielestä melko suuri.

– Jokainen joutuisi nyt vähän karppaamaan. Yhdessä tästä voidaan päästä eteenpäin.