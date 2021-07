Erkka Mikkonen: Kun valtiovalta painostaa piikille, venäläinen ostaa väärennetyn rokotustodistuksen

Venäjällä on totuttu siihen, ettei viranomaisiin kannata luottaa. Siksi suurin osa venäläisistä kieltäytyy viimeiseen saakka ottamasta omassa maassa kehitettyä koronarokotetta, kirjoittaa Mikkonen blogissaan.

MOSKOVA – Kuinka monen pitää kuolla, jotta rokotat itsesi? kysyy tienvarsikyltti kotitaloni vieressä.

Venäjä on piikittänyt kansalaisiaan omalla Sputnik-rokotteellaan jo viime vuoden lopulta lähtien, mutta tahti on ollut surkea. Vasta vajaa neljännes väestöstä on saanut (siirryt toiseen palveluun) yhden tai kaksi rokoteannosta.

Korona näyttää kurittaneen Venäjää yhtenä pahiten kärsineiden maiden joukossa.

Tätä nykyä venäläisillä on mahdollisuus valita kolmen Venäjällä kehitetyn koronarokotteen välillä, eikä ulkomaisia rokotteita ole tarjolla. Kansalaiset eivät kuitenkaan tunnu järin luottavan omiin rokotteisiinsa.

Viime viikolla julkaistun kansainvälisen tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) vain noin 30 prosenttia venäläisistä on valmis ottamaan koronarokotteen. Vastaajat ovat ennen kaikkea huolissaan rokotteiden sivuvaikutuksista tai eivät usko niiden tehoon.

Viime aikoina rokotustahti on kiihtynyt, kun venäläisiä on alettu painostaa piikille.

Esimerkiksi Moskovassa ei enää vain tyydytä arpomaan uusia autoja rokotettujen kesken. Nyt rokotteesta kieltäytynyttä virkamiestä tai esimerkiksi kaupan tai palvelualan työntekijää uhkaa lomauttaminen.

Presidentin lehdistösihteeri Dmitri Peskov puhuu silti edelleen (siirryt toiseen palveluun) vapaaehtoisuudesta. Työntekijä kun voi hänen mukaansa halutessaan vaihtaa työpaikkaansa alalle, jossa rokotus ei ole pakollinen.

Moskovalaiset jonottivat heinäkuussa Tsum-tavarataloon ottamaan koronarokotteen. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Venäläisten epäluulo rokotteita kohtaan ei ole silti hävinnyt minnekään.

Moni ostaakin väärennetyn rokotustodistuksen. Yksi heistä on tuttavani sisko, joka työskentelee laboratoriossa hoitajana.

Hän tunnusti hiljattain maksaneensa noin 60 euroa väärennetystä todistuksesta. Tekoaan nuori hoitaja perusteli pelollaan rokotteen sivuvaikutuksista. Saadakseen valetodistuksen nainen kävi klinikalla, jossa kaksi rokoteannosta tuhottiin hänen silmiensä edessä.

Tuntemani lääkäri vahvistaa käytännön olevan yleinen Moskovassa. Hänen sairaalassaan virasta siirrettiin hiljattain syrjään lääkäri, joka niin ikään tehtaili väärennettyjä todistuksia.

Poliisi on aloittanut väärinkäytöksistä lukuisia rikostutkimuksia ja valvontaa on muutenkin tehostettu. Tämä on johtanut paikoin valetodistusten hintojen moninkertaistumiseen, mutta itse ongelmaa ei pelkällä kontrollin kiristämisellä kitketä.

Rokotuspelko kumpuaa syvästä epäluulosta viranomaisia kohtaan.

Vallanpitäjät ovat vakuutelleet läpi epidemian Venäjän selvinneen koronasta yhtenä parhaimpana maailmassa, mutta vain harva kansalainen on pitänyt julkisuuteen annettuja tietoja koronaan sairastuneista tai kuolleista luotettavina.

Venäjän virallisen koronatilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) maassa ylitettiin tällä viikolla kuuden miljoonan raja todetuissa tartunnoissa. Tiistaina riippumattomien toimittajien yhteinen selvitys kuitenkin esitti (siirryt toiseen palveluun), että Venäjän terveysministeriön suljettuun rekisteriin on merkitty liki viisi kertaa enemmän koronatapauksia eli yli 29 miljoonaa tartuntaa.

Koronaan liittyvien kuolemien varsinainen määrä on selvinnyt puolestaan myöhemmin julkaistuista kokonaiskuolleisuustilastoista.

Viime vuoden huhtikuusta kuluvan vuoden huhtikuuhun ulottuvalla ajanjaksolla Venäjän ylikuolleisuus oli (siirryt toiseen palveluun) yli 460 000 ihmistä. Toisin sanoen maassa kuoli epidemian ensimmäisen vuoden aikana 25 prosenttia enemmän ihmisiä kuin samassa ajassa ennen epidemiaa.

Sittemmin myös viralliset tiedot koronakuolemista ovat käyneet yhä synkemmiksi. Viime viikon aikana viranomaiset kertoivat (siirryt toiseen palveluun) yli 5 400 koronaan liittyvästä kuolemasta, mikä on Venäjän korkein viikkoluku koronakuolemissa koko epidemian aikana.

Todellisuudessa korona näyttääkin kurittaneen Venäjää yhtenä pahiten kärsineiden maiden joukossa.

Moni uskoo silti mieluummin läheisten kuulopuheita kuin terveysministeriön virkamiehiä.

Siksi lähikaupan kassan kertomus tutulta lääkäriltä kuulemasta kauhutarinasta leviää kulovalkean tavoin. Venäjällä jylläävien salaliittoteorioiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) koronarokotteet aiheuttavat muun muassa syöpää ja lapsettomuutta.

Luottamusta rokotteisiin tuskin lisää sekään, että Venäjän valtionmedia on rummuttanut näyttävästi länsimaitten koronarokotteiden haittapuolia. Samalla omien rokotteiden sivuvaikutuksista on vaiettu.

Venäläisviranomaiset turvautuvat yhä hanakammin pakkokeinoihin ja uhkailuun yrittäessään taltuttaa epidemiaa.

Hiljattain valtiollisen mediayhtiön RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan vaati (siirryt toiseen palveluun), että maassa tulisi näytöksenomaisesti erottaa sellaisia terveydenhuollon ammattilaista, jotka eivät suosittele potilailleen koronarokotuksen ottamista.

"Kuinka monen pitää kuolla, jotta rokotat itsesi?" kysytään koronarokotukseen kannustavassa katukampanjassa Moskovassa. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Pelottelu voi toimia lyhyellä tähtäimellä, mutta pidemmällä aikavälillä se saa ihmiset entistä varautuneemmiksi virallisia ohjeita kohtaan.

Pikemminkin tarvittaisiin avointa ja luotettavaa tietoa, mutta tähän venäläisviranomainen taipuu huonosti. Silloin täytyisi myös tunnustaa aiempi vääristely ja tietojen panttaus.

Moskovan katukampanja voisikin syyllistämisen sijaan kertoa läpinäkyvästi, kuinka monta venäläistä on kuollut koronaepidemian takia. Se olisi ensimmäinen askel luottamuksen rakentamisessa omaa rokotetta – ja samalla koko venäläistä yhteiskuntaa kohtaan.

Erkka Mikkonen

Kirjoittaja on Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja. Hän kommentoi tässä blogissa naapurimaan ajankohtaisia asioita ja korostaa, että Venäjää ja venäläisiä ei pidä sekoittaa keskenään.

Blogista voi keskustella 23.7. klo 23.00 saakka.

