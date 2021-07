Ministeriö kehottaa sairaanhoitopiirejä ja kuntia lyhentämään rokoteväliä, jos rokotteita on – lyhentämistä pohdittava myös valtakunnallisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kehottaa kaikkia sairaanhoitopiirejä ja kuntia nopeuttamaan toisen koronarokotteen antamista, jos rokotteita jää käyttämättä.

– Rokotusvälin lyhentäminen olisi varmasti aiheellista ainakin niillä paikkakunnilla, joissa nyt näyttää siltä, että rokotteita jää käyttämättä sen takia, että ihmiset lomiensa takia niitä myöhentävät, sanoo kansliapäällikkö Kirsi Varhila Ylelle.

Varhilan mukaan joillakin paikkakunnilla rokotteita saattaa jäädä yli paljonkin.

– Olisi ehdottomasti hyvä, että näillä alueilla ja paikkakunnilla vahvasti mietitään rokotusvälin lyhentämisen mahdollisuus.

THL.n mukaan rokoteväliä voidaan paikallisen harkinnan perusteella lyhentää, mikäli rokotteiden saatavuus alueella on hyvä eikä lyhentäminen viivästytä kenenkään muun ensimmäisen rokoteannoksen saamista.

Esimerkiksi Helsingissä ja Oulussa näin jo tehdään.

– Tällä hetkellä asia on kuntien harkittavana nimenomaan tilanteissa, joissa rokotteita jää käyttämättä, Varhila sanoo.

Varhilan mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin voisi kuitenkin tarkastella asiaa vielä laajemmin ja tehostaa viestiä.

Ministeriön patistelun taustalla on Varhilan mukaan muun muassa viruksen deltamuunnoksen leviäminen ja se, että vasta kaksi rokoteannosta antaa sitä vastaan mahdollisimman hyvän suojan.

Ministeriö haluaa, että mahdollisimman moni saisi mahdollisimman pian kakkosrokotteen.

Ministeriö kehottaa THL:ää toimimaan nopeasti

Varhilan mukaan THL:n olisi syytä pohtia aktiivisesti sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa malleja, miten tämä onnistuisi.

Hän uskoo, että malleja löytyy, esimerkiksi walk in -pisteitä.

– Jos päivän päätteeksi näyttää, että rokotteita jää käyttämättä, niin on erittäin järkevää kutsua pikaisesti tekstiviestillä henkilöitä paikalle.

Varhilan mukaan THL:n pitäisi toimia asiassa nopeasti.

– Jotta meille ei vain tule missään kohtaan tilannetta, että rokotteita jää käyttämättä sen takia, että kaikki eivät saavukaan rokotuksiin ja jotta pitäisimme kiinni hyvästä rokotustahdista.

Hänen mukaansa on tärkeää, että rokotekattavuus saadaan mahdollisimman nopeaksi loppukesään ja alkusyksyyn mennessä.

– Nyt pitäisi tehdä kaikki ne toimenpiteet, jotka vain ovat mahdollisia sen eteen, että rokotuskattavuus nousisi eikä rokotteita jäisi käyttämättä.

STM: Myös valtakunnallisen rokotusvälin lyhentäminen pohdintaan

Varhilan mukaan THL:n olisi syytä arvioida myös sitä, voitaisiinko valtakunnallista rokoteväliä lyhentää.

– THL voisi tarkastella, olisiko syytä lyhentää rokotusväliä 12 viikosta lyhyemmäksi.

Varhila sanoo, että tässä pohdinnassa on otettava huomioon, kuinka paljon rokotteita maahan tulee ja jääkö rokotteita käyttämättä.

Johtaja Mika Salminen THL:stä sanoi maanantaina Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että rokotusväliä ei koko väestön kohdalla pystytä lyhentämään Suomen nykyisillä rokotemäärillä.

– Se on juuri yksi osatekijä, mikä pitää arvioida. Samalla on arvioitava kuitenkin myös sitä, millä innokkuudella ihmiset ottavat rokotteita ja paljonko aikoja perutaan. Eli mikä on päivittäin se määrä, paljonko rokotteita jää käyttämättä, Varhila sanoo.

* Uutista täydennetään.

