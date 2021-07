Punk-muusikko Anni Lötjönen kertoo jakaneensa tarinansa punkstoo-tilille: "Olen aikoinaan kokenut väkivaltaista toimintaa"

Anonyymi Instagram-tili on jakanut viime päivinä kokemuksia punk-piirien väärinkäytöksistä. Keskustelu häirinnästä ja ahdistelusta on levinnyt myös muihin musiikkigenreihin.

Sosiaalisessa mediassa on muutamien viime päivien aikana julkaistu lukuisia kertomuksia punk-piireissä esiintyvästä naisvihasta, seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Punkstoo-niminen tili on julkaissut Instagramissa kertomuksia nimettöminä, ja tapaukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa, uutisissa ja alan foorumeilla.

Ylen Radio Suomen Päivä -ohjelmassa asiaa kommentoi punk-yhtye Huoran laulaja Anni Lötjönen, joka kertoo ohjelmassa kirjoittaneensa myös itse kokemuksensa tilille.

– Olen aikoinaan kokenut väkivaltaista toimintaa. Sen takia tämä aihe on aika raskas. Tämä tilanne on ollut todella koskettava ja surullinen, kun on valjennut, kuinka paljon tätä todella tapahtuu. Olen erittäin onnellinen että tästä nyt puhutaan, nämä ovat tulleet ilmi ja tätä päästään ratkaisemaan. Toivottavasti uhrit saavat vihdoinkin äänensä kuuluviin ja tukea, Lötjönen sanoo ohjelmassa.

Tilin nimi ja aihe juontavat juurensa #metoo-liikkeestä, jonka avulla tuotiin esille elokuva-alan väärinkäytöksiä ja seksuaalista ahdistelua.

Anni Lötjönen sanoo, että samalla tavalla kuin #metoo-liikkeessä ei ollut kyse pelkästään elokuva-alasta, tämänhetkisessä keskustelussa ei ole kyse vain punk-piireistä. Vastaavia asioita tapahtuu kaikilla aloilla ja työpaikoilla, ja myös erilasisten musiikkigenrejen piirissä.

Instagramiin on esimerkiksi perustettu Metaltoo-niminen tili, jolla paljastetaan metallimusiikkipiireissä tapahtuneita väärinkäytöksiä.

– Siellä, missä on ihmisiä, on mahdollista tapahtua asioita. Se ei ole punkin erityispiirre vaan koskettaa monia skenejä ja alueita, niinkuin on huomattu, Lötjönen huomauttaa.

Punk aatteena korostaa tasa-arvoisuutta ja yhteisöllisyyttä, ja Lötjösen mukaan siihen nähden on järkyttävää, miten paljon huonoa käytöstä piireihin on päässyt pesiytymään.

– Sekin oli järkyttävää, mitä itse koin. Muistan, että hämmenyin siitä, miten tämä on mahdollista ja miten kukaan ei puutu ja ympäristössä ei reagoida siihen, jos vaikka julkisella paikalla lyödään toista ihmistä. Sitä vain tapahtui.

Säännöt selviksi

Lötjösen mukaan keskustelua täytyy nyt jatkaa. Hän toivoo yhteisiä menettelytapoja siihen, miten vastaavissa tilanteissa täytyy toimia.

Vastuu on Lötjösen mukaan kaikilla, niin järjestäjillä kuin keikoilla kävijöilläkin. Hän kertoo itsekin miettineensä, onko osannut tukea tarpeeksi tilanteissa olleita tai osannut puuttua niihin riittävän tiukasti.

On myös tärkeää, että väärin kohdellut ihmiset uskaltavat kertoa kokemuksistaan.

– Toivoisin, että kaikilla olisi rohkeutta sanoa ääneen, niin kuin nyt tilillä kirjoittaneilla ihmisillä. Ettei häpeä tai pelko siitä, ettei tule kuulluksi tai ymmärretyksi rampauttaisi. On äärimmäisen tärkeää, että ihmiset saavat apua eivätkä lieveilmiönä esimerkiksi vähättelyä tai kyseenalaistusta.

Lötjönen on työskennellyt sosiaalityön parissa ja korostaa, miten tärkeää on, että etenkin nuoret saavat heti alkuun oikean käsityksen siitä, miten toisia ihmisiä voi kohdella.

– Tämä on nyt suuri asia, mihin meidän kaikkien aikuisten on puututtava. Meidän täytyy pitää huolta pienemmistämme ja toisistamme, Lötjönen sanoo.