Helle rikkoi aikataulunäytöt Helsingin päärautatieasemalla – varaosia pitää odottaa jopa kuukausia

Aikataulunäyttöjen automaattinen ylikuumenemissuoja on katkaissut näyttöjä pimeäksi ja osa on mennyt kokonaan rikki. Korjaus venyy maailmanlaajuisen elektroniikkaputteen vuoksi.

Helsingin päärautatieaseman aikataulunäytöt ovat menneet helteen vuoksi rikki. Näytöt ovat ylikuumentuneet, eikä kotelorakenteiden jäähdytys ole pystynyt viilentämään niitä riittävästi.

Näyttöjen automaattinen ylikuumenemissuoja on katkaissut näyttöjä pimeäksi. Osa näytöistä on mennyt kokonaan rikki.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Korjaus on käynnissä, mutta siihen menee aikaa muun muassa varaosatilausten vuoksi. Näyttöihin vaihdetaan varaosanäyttöjä ja tärkeimmät tiedot pyritään saamaan näkyviin mahdollisimman pian.

Väliaikainen korjaus kestää noin pari päivää, mutta kokonaiskorjaus voi viedä jopa pari kuukautta maailmanlaajuisen elektroniikkaputteen vuoksi. Noin kuutisen vuotta vanhojen näyttöjen tekniikkaa aiotaan korvata toisenlaisella tekniikalla.

Nykyisen tyyppisten näyttöjen käyttöikä on noin kymmenen vuotta.

Vastaavanlainen näyttö on myös Pasilassa, mutta videonäyttö on uudempi ja ilmastointi Triplassa on parempi. Tampereen rautatieasemalla on Helsingin aseman kaltaisia ongelmia, mutta siellä tehdään jo vastaavia huoltotoimia kuin Helsingissä.

Aikataulut näkyvät muissa näytöissä

Asemilla on paljon erillisiä näyttölaitteita, joista matkustajat voivat varmistaa aikatauluja, sanoo Finntrafficin matkustajainformaatiopäällikkö Tuomas Lehteinen.

– Helsingin päärautatieaseman sisäänkäyntien yhteydessä, tunneleissa ja käytävillä on erillisnäyttöjä, samoin laiturialueella katoksen puolella on iso päänäyttö ja jokaisella raiteella on raidenäyttö, josta voi katsoa sitten sen oman junan tiedot.

Lehteinen muistuttaa, että myös junalahdot.fi -palvelusta voi katsoa ajantasaiset aikataulutiedot sekä raidetiedot niistä junista, joita on käyttämässä.