Punk-yhteisöä syytetään seksuaalisesta häirinnästä Pirkanmaalla – punk-klubin tuottaja: "Ei varmasti ainoa musiikinala, jossa näin tapahtuu"

– Mansen skenessä on vahvasti se sellainen ookoilu. Siellä asuessani jouduin monesti porukoihin joissa kukaan ei tehnyt mitään vaikka niiden frendit seksuaalisesti ahdisteli ja huoritteli ja uhkaili ympärillä olevia ihmisiään.

Yli 10 000 seuraajaa kerännyt Instagram-tili @punkstoo (siirryt toiseen palveluun) on julkaissut valtavan määrän anonyymejä kertomuksia punk-piireissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä, naisvihasta ja raiskauksista. Esimerkiksi punk-yhtye Huoran laulaja Anni Lötjönen kertoo kirjoittaneensa kokemuksistaan tilille ja kokeneensa punk-piireissä väkivaltaista toimintaa.

Häirintää on anonyymien päivitysten perusteella tapahtunut Helsingin lisäksi muun muassa Tampereella, sekä Pirkanmaan alueella järjestetyissä musiikkitapahtumissa.

Syytetyt kärsivät seurauksista

Osa Pirkanmaan alueen punk-alan toimijoista on reagoinut jo @punkstoo-tilin synnyttämään häirintäkohuun. Tamperelainen Vastavirta-klubi kertoo Facebook-tilillään (siirryt toiseen palveluun) peruvansa yhtyeiden keikkoja syytösten vuoksi.

– Bändien jäseniä on noussut esiin keskusteluissa. Vastavirta on turvallinen tila, johon jokaisen tulisi uskaltaa tulla. Tämä on meidän ja bändien yhteinen päätös, etteivät he esiinny. Toivomme, että jos jotain tällaista tapahtuu, niin meidän henkilökunnalle ilmoitetaan heti, että siihen voitaisiin puuttua, sanoo Vastavirta-klubin tuottaja Panu Kotila.

Vastavirta-klubi on toiminut yli 15 vuotta Tampereen Pispalassa. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Kotila kertoo olevansa järkyttynyt syytöksistä, sillä punk-piirit tunnetaan yleisesti vähemmistöjen puolestapuhujina ja naisvihan vastustajina. Hän toivoo päivitysten johtavan laajempaan keskusteluun aiheesta sekä muuttavan asenteita.

– Punk-kulttuuri on aina ollut edelläkävijä. Jonkun pitää uskaltaa avata suunsa, ja punkskenessä on vahvoja rohkeita ihmisiä jotka uskaltaa niin tehdä. Toivottavasti tämä johtaa asenteiden muuttumiseen ja herättää keskustelua muissakin musiikkiskeneissä, sillä punk ei varmasti ole ainoa musiikinala, jossa tällaista tapahtuu.

Nyt punkskenen hyväksikäyttötapaukset ovatkin synnyttäneet jo sisartilin, @Metaltoo:n (siirryt toiseen palveluun), joka paljastaa metalli- ja rockpiireissä sattuneita häirintätapauksia.

Vastavirta-klubi on profiloitunut punk-kulttuurin esilletuojaksi. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Toimet ahdistelun estämiseksi

Häiriköijien lisäksi myös musiikkitapahtumien järjestäjät ovat saaneet kritiikkiä osakseen. Häirintätapauksia on päivitysten mukaan tapahtunut esimerkiksi Lempäälässä järjestettävässä, Suomen suurimmassa punk-festivaalissa Puntala-rockissa. Tapahtuma on saanut palautetta riittämättömästä valvonnasta ja tilanteisiin reagoimattomuudesta.

– Ikävä kyllä emme ole pystyneet kaikkien ihmisten turvallisuutta takaamaan. Olemme todella pahoillamme tästä. Emme ole pystyneet valvomaan riittävän hyvin, ja tämä on asia, mihin meidän pitää panostaa jatkossa, festivaalin ohjelmavastaava Mikko Koivuluoma sanoo.

Hän pohtii, että haasteena on, ettei telttoihin saa mennä ilman rikosepäilyä, eikä rikosepäilyä synny, jos ahdistelusta ei ilmoita tuoreeltaan järjestäjille. Lisäksi tapahtuman suuruus ja se, että festivaalin aikaan illat alkavat jo hämärtää, vaikeuttaa tilanteiden huomaamista.

– Olen pettynyt. Koko punkskenellä on peiliin katsomisen paikka. Ei pelkästään tapahtumajärjestäjillä tai bändeillä, vaan koko porukalla. Itsellekin on miettimisen paikka, että haluanko järjestää enää festareita. Toivon mukaan tämä tulee vaikuttamaan skeneen paljon.

