Näin toinen koronakesä näkyy kesäduuneissa: nollatuntisopimukset tuovat epävarmuutta, mutta iloakin on – "Ihmispaljous muistuttaa, että olemme elossa taas"

Ihania uusia työkavereita, pitkästä aikaa ihmisten keskellä yksin vietetyn talven jälkeen ja oman rahan tienaamista.

Toisaalta nollatuntisopimuksia ja epävarmuutta, huono palkka, ikävä pomo, kaverit jäivät ilman kesätöitä.

Kysyimme nuorilta, miten kesätyöt ovat menneet ja kuinka toinen koronakesä näkyy kesäduuneissa. Yli 400 nuorta vastasi Instagramissa.

Yksi heistä on 23-vuotias Sara Maaria Peltonen, joka on kesän töissä huvipuisto Linnanmäen lipunmyynnissä. Päällimmäisenä fiiliksenä hänellä on ilo, vaikka pinnan alla on huolta ja epävarmuutta.

– Minusta on ihana nähdä taas ihmisiä, kun teki viime talvena paljon etänä kouluhommia. Tämä ihmispaljous muistuttaa, että olemme elossa taas, sanoo Peltonen Linnanmäen ihmisvilinässä.

Sara Maaria Peltonen on lapsille tuttu lastenohjelma Galaxin juontajana. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

"Ensimmäinen työ jossa minua ei kohdella puoli-ilmaisena nuorisotyövoimana"

Nuorilla on paljon hyviä kokemuksia kesätyöstä. Julkaisemme kokemuksia nimettömänä, mutta vastaajien henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

Tässä työssä ehdottomasti parasta on työyhteisö! Olen töissä ilmansuodattamia valmistavassa perheyrityksessä, jossa tuntee olevansa osa perhettä. (21-vuotias vastaaja)

Kyllä [olen tyytyväinen], ensimmäinen työ jossa minua ei kohdella puoli-ilmaisena nuorisotyövoimana, jota voi kohdella miten haluaa. (19-vuotias vastaaja)

Olen ollut tyytyväinen. Toki helteet on rasittanut, mutta mukavat työkaverit ja asiakkaat ovat piristäneet mieltä. (20-vuotias vastaaja)

Mukaan mahtuu myös huonoja kokemuksia. Perehdytystä ei ole saanut, työ on raskasta, palkka huono tai ala ei vain yksinkertaisesti kiinnosta.

En ole kiinnostunut ollenkaan alasta, teen työtä puhtaasti vain rahan takia. Työkaverit on kivoja, osa kuitenkin nipottaa ja määräilee yli omien valtuuksiensa. Teen hommia joita muut eivät halua tehdä, esim roskien vienti ja lattioiden pesu yms. Joka ikinen aamu vihaan töihin lähtöä ja haluaisin vain nukkua rauhassa enkä kuunnella jatkuvaa määräilyä. (17-vuotias vastaaja)

Kiva työ, mutta palkka aivan perseestä. (17-vuotias vastaaja)

Työssäni on ollut hyvin paljon epäselvyyksiä työpaikkani johtoportaan ja työntekijöiden välillä. Kyseessä on yksityinen yrittäjä, joka suuttuu asioista, joihin ei ole annettu edes kunnon ohjeita. (16-vuotias vastaaja)

Herään joka aamu neljältä töihin. Töiden jälkeen en jaksa tehdä mitään, vaikka olisi ihanaa nauttia kesästä ja tavata vaikka ystäviä. Tämä harmittaa todella paljon, mutta kesällä on pakko tienata rahat seuraavaa opiskeluvuotta varten. (24-vuotias vastaaja)

Hyvin samanlaisista syistä nuoret soittavat Kesäduunari-infoon, jossa ammattiliittojen asiantuntija neuvoo kesätyöntekijöitä.

Puhelimeen vastaa neuvoja Salla Hakoköngas. Hänen mukaansa nuoria mietityttävät samat asiat kesästä toiseen: palkka, työvuorot, tauot ja koeaika.

Mikä on alan vähimmäispalkka, saako vuoroja perua tai lisätä lyhyellä varoitusajalla ja mitä tehdä, jos ei ole saanut työtodistusta.

Viime kesänä kesäduunari-infossa näkyi koronan aiheuttama talousahdinko ja epävarmuus yrityksissä: moni työnantaja perui sovitut kesätyöt kokonaan ja nuoria jäi ilman kesätöitä. Tänä vuonna töiden perumisesta on kysytty vähemmän.

Toisena koronakesänä nuoria sen sijaan mietityttää, saavatko he mennä ottamaan koronarokotteen työajalla tai onko työnantajalla oikeus vaatia kesäduunaria menemään koronatestiin.

Kesäduunari-infoon on tullut tähän mennessä noin 200 soittoa tai Whatsapp-viestiä. Suurin osa yhteydenotoista tulee 14–23-vuotiailta.

Epävarmuus kalvaa nuoria

Viime kesä oli kesätöiden kannalta vaikea. Avoimia työpaikkoja oli koronatilanteen takia vähemmän kuin normaalisti ja kilpailu oli kova.

Tänä kesänä tilanne oli jo vähän parempi. Kesätöitä oli tarjolla enemmän kuin viime vuonna, vaikka ei aivan tavalliseen tapaan.

Nuorten vastuksista aistii yleisen epävarmuuden tuoman painon.

Ensin kevät stressattiin, saako kesätyön. Nyt jännittää, onko koko kesäksi töitä vai viekö rajoitukset työpaikan alta. Syksyllä saattaa olla edessä taas yksi lukukausi etäopetuksessa.

Työnantaja ei pysty lupaamaan työtä pidemmäksi ajaksi kuin vain pari viikkoa kerrallaan, joten töiden saaminen on koko ajan erittäin epävarmaa. Pääosa koronan tuomasta muutoksesta oli kuitenkin työnhaussa. Kesätöitä hakiessa vastaukset työpaikan varmistumisesta tulivat tosi viime tingassa ja työn kesto sekä alkamispäivä olivat epävarmoja, sillä tilanne saattoi muuttua hyvinkin nopeasti. (17-vuotias vastaaja)

Sara Maaria Peltonen tunnistaa fiiliksen.

– Tässä on koko ajan päällä pieni stressi koronasta. Vaikka sitä ei ajattelisi joka päivä, se on siellä, sanoo Peltonen.

Peltonen tekee töitä nollatuntisopimuksella, aivan kuten moni muukin Linnanmäen kesätyöntekijä.

Sara Maaria Peltosen mukaan parasta Lintsin kesätyössä ovat lapset: "Ihana nähdä tähtisilmiä niin innoissaan ja onnellisena, kun vihdoinkin pääsee huvipuistoon." Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Nollatuntisopimus tarkoittaa sitä, että työnantaja ei lupaa varmasti yhtään työvuoroa. Jos rajoitukset sulkevat paikan tai asiakasmäärät laskevat, työnantaja voi olla tarjoamatta lisää työvuoroja kesäduunarille. Toisaalta työntekijällä voi vaikuttaa omiin työaikoihinsa, sillä hän voi kieltäytyä tarjotusta työvuorosta.

– Moni kaveri on nyt nollasopparilla eikä voi tietää, onko koko kesän töitä. Se on epävarmuutta koko ajan. Osaksi ihmiset ovat turtuneet epävarmuuteen, mutta on se välillä aika uuvuttavaa, sanoo Peltonen.

Tähän asti Peltosella on ollut töitä niin paljon kuin hän on halunnut tehdä. Jouston ansiosta hän on voinut tehdä samalla media-alan työharjoittelua radiokanavalla Tampereella.

Oman alan kesätyöt ovat olleet kortilla

Nuorten oli tänä vuonna normaalia hankalampi löytää oman alan kesätöitä, kertoo yliopisto-opiskelijoita edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto.

Olisin halunnut oman alan töihin ja harmittaa olla neljättä kesää siivoushommissa, mikä ei tunnu merkitykselliseltä. (21-vuotias vastaaja)

Näin kävi myös jyväskyläläiselle Sanni Saarelalle, joka on biologian ensimmäisen vuoden opiskelija. Saarela haki kesätöihin metsäteollisuuteen sekä yliopiston tutkimusryhmiin.

Sanni Saarelalla on takanaan vuosi etäopiskelua uudessa kaupungissa. Kesätyö löytyi kaupan alalta. Kuva: Sanni Saarela

Eräästä tutkimusryhmästä näytettiin ensin vihreää valoa, mutta lopulta työtarjous jäi saamatta: laboratorioon ei haluttu ottaa ylimääräisiä ihmisiä koronatilanteen takia.

– Harmittaa, että sain puolittaisen lupauksen tutkimustyöstä ja sitten jännitin kevään, että onko koronatilanne sellainen, että pääsen töihin. Se oli ikävintä, sanoo 21-vuotias Saarela.

Saarela oli vaipua epätoivoon, kun kesätyötä ei meinannut löytyä useista hakemuksista huolimatta. Toinen kesä putkeen ilman kesätyötä olisi ankeaa.

Lopulta hän sai paikan tavaratalo Kärkkäisen puutarhaosastolta.

– On ollut kivan monipuolinen työ. Minulla ei ole aiempaa kokemusta kaupan alalta, joten olen päässyt sikahyvin oppimaan, sanoo Saarela.

– Olen kasviharrastaja, joten olen tykännyt pyöriä kukkien keskellä.

Oman alan kesätöihin pääseminen on parhaimmillaan antoisa kokemus.

Olen opiskellut hammaslääketiedettä vuoden, eikä hammashoitajan kesätyö ole itsestäänselvyys tässä vaiheessa omia opintoja. Kliinisen työn näkeminen motivoi ja innostaa, koska saan työstä arvokasta oppia ja kokemusta omaa tulevaa työtä ajatellen. (21-vuotias vastaaja)

Kevytyrittäjyys tuo vapautta ja vastuuta

Yksi tämän kesän ilmiöistä on kevytyrittäjyys. Kesäduunari-infon neuvojan Salla Hakokönkään mukaan termi on monelle nuorelle vielä tuntematon.

– Nuori ei ehkä ole ymmärtänyt, mitä työnantaja on tarkoittanut ehdottaessaan kevytyrittäjyyttä. Toisaalta hakuilmoituksessa on saatettu antaa ymmärtää, että kyseessä olisi työsuhde, mutta työn alkaessa onkin sanottu, että palkanmaksu tapahtuukin laskutuspalvelun kautta, sanoo Hakoköngäs.

Kevytyrittäjyys sitoo työnantajaa vähemmän kuin työsuhde. Kevytyrittäjänä nuori esimerkiksi kantaa itse riskin äkkinäisestä töiden loppumisesta.

Nuorilla on kevytyrittäjyydestä myös hyviä kokemuksia.

Työskentelen 4H-yrittäjänä jo viidettä kesää. Yritykseni kautta teen puutarhatöitä, autan yhdistyksiä tapahtumien järjestämisessä ym. arjen askareissa auttamista. 4H-yrittäjänä määritän itse palkkani ja työaikani aivan kuin oikeakin yrittäjä. Kaikki on sujunut hyvin, vaikka välillä omat ja asiakkaideni aikataulut eivät mene yhteen. Saan tehdä juuri sitä mitä itse haluan!! (17-vuotias vastaaja)

Kesätyöntekijöistä välittäminen best

Sara Maaria Peltosen lempilaite Linnanmäellä on maisemajuna, koska sieltä näkee kaikki huvipuistossa pörräävät ihmiset. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Kesätöissä on tällä kertaa hikoiltu ja saatu väriä pintaan.

Sara Maaria Peltonen on ollut todella otettu siitä, kuinka hyvin Linnanmäki on työnantajana huolehtinut työntekijöistä.

Kovilla helteillä työntekijöitä muistutettiin ylimääräisistä helletauoista. Taukohuoneessa oli poppareita ja palautumisjuomia, ettei kukaan kuukahda nestehukassa.

– Joka päivä meiltä kysytään, miten meni töissä. Se on tosi iso juttu, sanoo Peltonen.