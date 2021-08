Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Tämä on eräänlainen työhaastattelu. Tuntematon ihminen on juuri tarjonnut minulle rahakasta työtä anonyymin Wickr-viestisovelluksen kautta.

Oikeastaan minun ei tarvitsisi tehdä paljoakaan. Riittää, kun antaisin henkilöllisyyteni kumppaneiden käyttöön. He haluavat istuttaa luotettavalta vaikuttavan henkilön käsissään olevan yrityksen hallitukseen.

Ajatuksena on kirjoittaa laskuja olemattomista töistä ja tarvikkeista. Laskut myydään toiselle yritykselle, joka kiertää niiden avulla veroja.

Sellaisessa toiminnassa liikkuu helposti kymmeniä tuhansia euroja. Kuten myöhemmin selviää, minullekin olisi tarjolla tästä lihava siivu.

Tämä kaikki on tietenkin rikollista. Mutta tässä ympäristössä sillä ei ole niin väliä.

"Ei kiinnosta, mitä laki sanoo"

Dark web – pimeä verkko – on kuin internetin varjoisa puoli. Siellä kuka tahansa voi liikkua suojassa muun maailman katseilta. Satunnainen netinkäyttäjä ei voi eksyä sinne vahingossa, vaan hän tarvitsee Tor-selaimen ja hieman viitseliäisyyttä.

Pimeässä verkossa toimiminen on laillista ja sallittua, mutta anonyymin luonteensa vuoksi se vetää puoleensa myös rikollisia. Kun Vastaamon asiakkaiden potilastiedot joutuivat vääriin käsiin, ne julkaistiin ensimmäisenä juuri Torilaudalla, aikansa suurimmalla pimeän verkon suomenkielisellä foorumilla eli laudalla.

– Suurinta osaa ihmisistä darkwebillä ei kiinnosta vittuakaan, mitä laki sanoo (ja se on oikein) mutta yleensä kuitenkin moraaleja seurataan, opastaa yksi kirjoittaja.

Hän on pimeässä verkossa hakemassa työtä. Vaikka valtaosa lautojen viesteistä liikkuu huumeiden ostamisen ja myymisen ympärillä, on siellä osio myös työnhakijoille.

Siellä ei etsitä puhelinmyyjää tai marjanpoimijaa, vaan huumekauppiasta tai bulvaania. Siellä sai alkunsa myös Suomen tiettävästi ainoa netin kautta tilattu palkkamurha.

Kansallinen erikoisuus

Tämän jutun kirjoittamisen aikaan keväällä ja kesällä 2021 työnhaku oli vilkkainta Keskustori-nimisellä sivustolla. Siellä julkaistiin useita ilmoituksia päivässä. Kun joku tarjosi sopivaa työtä, siihen ilmestyi helposti kymmeniä vastauksia.

Käytännössä kyse on avoimesta rikosten valmistelusta, jota poliisilla ei yleensä ole mahdollisuuksia estää.

– On mahdotonta sanoa, kuinka laaja ilmiö se on. Siellä on ihmisiä, jotka ovat valmiita lähtemään hämäräbisnekseen saadakseen rahaa, mutta joilta puuttuu sopivat kontaktit, luonnehtii verkkorikollisuuteen erikoistunut tietokirjailija Ari Haasio.

Suurin osa suomalaisista tuskin edes tietää pimeän verkon työnhakupalstoista. Juuri suomalaiset ovat kuitenkin niissä aktiivisia, sanoo aiheeseen perehtynyt Cyber Intelligence Housen toimitusjohtaja Mikko Niemelä. Hänen mukaansa suomi on kokoonsa nähden täysin yliedustettu kieli Tor-verkossa julkaistuissa työnhakuilmoituksissa.

– Luulen sen johtuvan siitä, että suomalaiset ovat teknisiä edelläkävijöitä, Tor-verkkoa tutkinut Niemelä sanoo.

– Veikkaan, että muut maat tulevat tässä perässä. Tämä on kasvava ilmiö.

"Jollainhan se huumeiden käyttö pitää rahoittaa"

Suurin osa pimeässä verkossa tarjottavasta ja haettavasta työstä liittyy huumekauppaan. Tehtävät ovat yleensä myyntiketjun loppupään hommia, kuten katukauppias ja postittaja. Heidän tarkoituksensa on hoitaa tilatut huumeet ostajalle ja samalla suojella ketjussa ylempänä olevia jäämästä kiinni.

– Kaikkihan sen tietää. Kun huumeiden myynnistä on kyse, siinä liikkuu hyvät rahat. Ja varsinkin kun olen itse monipäihderiippuvainen, niin jollainhan se oma huumeiden käyttö pitää rahoittaa, yksi työnhakija kertoo minulle.

Koska kyseessä on anonyymi henkilö pimeässä verkossa, hänen väitteitä on lähes mahdoton tarkastaa. Sama pätee muihinkin viesteihin ja ilmoituksiin. Olen kuitenkin haastatellut poliiseja ja muita asiantuntijoita arvioidakseni, ovatko kertomukset uskottavia.

Foorumilla julkaistut työpaikkailmoitukset ovat vain jäävuoren huippu siitä, mitä oikeasti on tarjolla. Työtarjouksia tulee suoraan, kun jättää ilmoitukseen jonkin yhteystiedon, kuten tunnuksen anonyymissä Wickr-pikaviestipalvelussa.

– Ilkivaltaa, velanperintää kostomielessä, mutta myyntihommia pääasiassa, listaa äskeinen työnhakija viikon aikana saamiaan tarjouksia.

Työnhaku pimeässä verkossa alkaa

Päätän kokeilla itse, millaisia työtarjouksia saan pimeän verkon kautta. Jätän Keskustorille ja Rautatieasemalle ilmoitukset, joissa esiinnyn työnhakijana.

Tässä jutussa näkemäsi chat-ikkunat ovat peräisin Wickr-keskusteluistani pimeän verkon työntekijöiden ja -antajien kanssa.

Ei mene kauaa, kun sovellus kilahtaa ensimmäisen kerran. Guy Fawkes -naamaria profiilikuvana pitävä käyttäjä kyselee luottotietojeni perään.

Hän haluaa minulta pankkitunnukset ja henkilötunnuksen. Niiden avulla hän "kikkailisi luottofirmojen kautta" jopa 5 000–10 000 euroa rahaa ilman riskiä. On selvää, että kyseessä on pelkkä huijari.

Työnhaussa pimeässä verkossa on riskinsä, eikä kohtaaminen Guy Fawkes -naamarin kanssa ole vaarallisimmasta päästä.

Laudoilla puhutaan tapauksista, joissa työnhakija on saapunut tapaamiseen työnantajan kanssa, mutta joutunutkin ryöstäjien käsiin. Hänet on lyöty autoon, viety kotiinsa ja pakotettu nostamaan pikavippejä. Uhri ei ole uskaltanut edes kertoa poliisille.

Työtarjous järjestäytyneen rikollisuuden ketjusta

Vaikka ensimmäinen "työtarjous" on lannistava, saan pian parempiakin ehdotuksia. Toisessa minulle luvataan pientä provisiota siitä hyvästä, että järjestän asiakkaita budia eli kannabiksen kukintoa myyvälle kauppiaalle. Kolmas työnantaja haluaa minut kadulle huumeita myymään, neljäs postittajaksi.

Työnantaja kertoo olevansa vendori eli myyjä pimeän verkon suurimmalla suomenkielisellä huumekauppasivustolla Spurdomarketissa.

Hän on käynyt huumekauppaa ennenkin, mutta vaikuttaa olevan nyt käynnistämässä uutta toimintaa. Hän kuulostaa ammattimaisemmalta kuin useimmat kohtaamani työnantajat pimeässä netissä. Hän puhuu liikevaihdosta, markkinoinnista, provisioista.

– Tästä hommasta ei saa nopeasti rahaa, vaan se vaatii aktiivista postittelua, hän kirjoittaa.

Hänen leivissään postittaja saa 15 prosentin osuuden myyntituloista. Kunhan toiminta saadaan vauhtiin, se tarkoittaisi jopa 4 500–9 000 euron kuukausituloa.

Kaivan työnantajilta niin paljon tietoa kuin voin ryhtymättä itse laittomuuksiin. Mutta jotta saan tietää lisää, on aika ottaa yhteyttä ihmisiin, jotka ovat ottaneet työtarjouksia myös vastaan.

"Semmoiset saisi viedä saunan taakse"

“Kessu” on yksi Keskustorin ja Rautatieaseman työnhakijoista. Hän kirjoittaa tarjoavansa "lukkosepän" palveluita. Hän suostuu kertomaan Ylelle pimeän verkon kautta löytämistään töistä sillä ehdolla, että saa pysyä nimettömänä.

Kessu sanoo olleensa ennen huumeriippuvainen. Huumeiden käyttöään hän rahoitti rikoksilla, kuten kannabiksen katumyynnillä ja varastetuilla luottokorttitiedoilla tehdyillä huijauksilla. Niillä hän ansaitsi 2 000–3 000 kuukaudessa, joskus enemmänkin.

Nyt kun hän on kuivilla, rikokset ovat lähinnä portti leveämpään elämään.

– Suostun tekemään moraalin sekä "maalaisjärjen" puitteissa paljon kaikkea, hän kirjoittaa.

Kessu ei sulje pois väkivaltaisiakaan työtehtäviä. Kahdesti hän on kieltäytynyt keikasta, jolla olisi täytynyt pahoinpidellä palkkaajan ex-nainen alle tuhannen euron palkkiota vastaan.

Moni muukin kertoo saaneensa tarjouksia, joita ei ole suostunut ottamaan vastaan.

– Osa on täysin sairasta jengiä, joka tekee mitä tahansa rahan takia. Ihan mitä tahansa. Semmoiset saisi viedä saunan taakse ammuttaviksi, yksi työnhakija kirjoittaa minulle.

"Vinski" selvisi laskuistaan, mutta vastuu odottaa

On selvää, että kaikki keskustelijat eivät ole Kessun kaltaisia hyvän onnen konnia. Osa on pudonnut kaikkien turvaverkkojen läpi yhteiskunnan kovalle lattialle. Moni paljastaa minulle yksityisesti, etteivät he usko saavansa laillisia töitä päihderiippuvaisena, ilman koulutusta ja työkokemusta.

"Vinski" kertoo olleensa pahassa rahapulassa ennen kuin päätyi etsimään töitä Keskustorilta. Sieltä hän löysi kaksi nopeaa tulonlähdettä.

Ensin hän myi Tori.fi-käyttäjätunnuksensa huijarille, joka käyttää sitä olemattoman tavaran myymiseen. Vinski sanoo saavansa jokaisesta kaupasta 15 prosentin osuuden. Sen lisäksi hän on suostunut osakkaaksi yritykseen, joka nostaa luottoja ilman aikomusta maksaa niitä takaisin.

Hämäräkeikat auttoivat Vinskiä selviämään laskuistaan luottotietoja menettämättä. Mutta on hyvin todennäköistä, että häntä odottaa vielä rikosvastuu.

Siihen hän, kuten moni muukin foorumin työnhakija, suhtautuu melkein välinpitämättömästi.

– Totta kai seuraamukset kärsitään mikäli niitä tulee. Elämäntilanne on mitä on, hän kuittaa.

Ilmoitukselle palkkamurhasta naurettiin, kunnes totuus paljastui

20. päivä marraskuuta vuonna 2019 Keskustorin edeltäjälle, Torilaudalle, ilmestyi Mustakolmio-nimisen kirjoittajan ilmoitus. Siinä tarjottiin "hengenlähtöpalveluita", vapaaehtoisesti tai vastentahtoisesti.

– Olen tosissani, enkä ole trolli, kirjoitus päättyi.

Se ei olisi ollut ensimmäinen eikä viimeinen kirjoittaja, joka trollaa – eli kirjoittaa jotain vain ärsyttääkseen muita. Aihetta tutkineen Mikko Niemelän mukaan jopa poliisi on osallistunut foorumien uskottavuuden nakertamiseen.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI huolestui pimeässä verkossa markkinoiduista väkivallanteoista 2010-luvulla. Vastaiskuna FBI perusti useita sivustoja, jotka näyttivät tarjoavan alustan murhia myyville ja niitä tilaaville. Todellisuudessa keskustelijat kävelivät poliisin ansaan.

– Nyt kaikkia hitman-sivustoja pidetään feikkeinä, Niemelä sanoo.

Niinpä myös Mustakolmion kirjoitus kohtasi lähinnä naureskelua.

Nauru loppui, kun poliisi kertoi tutkivansa epäiltyä palkkamurhaa. Keski-ikäinen mies oli löytynyt surmattuna Tampereella tammikuussa 2020 ja tapauksesta epäiltiin nuorta miestä.

Epäilty oli Mustakolmio. Nuori mies nimimerkin takana oli haaveillut ammattitappajan urasta. Sitten hän oli kohdannut pimeässä verkossa halukkaan työnantajan, kohtalokkain seurauksin. Tilaaja halusi hengiltä oman isänsä.

Maaliskuussa kaksi nuorta miestä tuomittiin tapauksesta elinkautisiin vankeusrangaistuksiin, toinen murhasta, toinen yllytyksestä. Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä tuomitut ovat valittaneet hovioikeuteen.

"Haluan, että häntä satutetaan"

Pimeän verkon keskustelupalstoilla näkee vieläkin ilmoituksia väkivallanteoista, yleensä pilailumielessä. Toukokuussa yksi kirjoittaja tarjosi "edullista murhaa tai vaikka pahoinpitelyä vasaralla". Heinäkuussa toinen lupasi hoitaa henkilön "pois elävien kirjoista" 35 000 eurolla.

– Etsin osaavaa velanperijää. (...) Haluan että häntä satutetaan perinnän yhteydessä. (...) Tarkoitan että molemmat polvet on paskana, kolmas kirjoitti Keskustorilla heinäkuussa.

Poliisi seuraa kirjoittelua pimeän verkon palstoilla. Esimerkiksi Mustakolmion kirjoitukset olivat kiinnittäneet poliisin huomion ja tapauksesta oli kirjattu ilmoitus viittä päivää ennen veritekoa. Yhteys ilmoitukseen Torilaudalla valkeni kuitenkin vasta, kun poliisi tutki surmasta pidätetyn miehen puhelimen.

Kuittikauppiaan lupaukset karkaavat käsistä

Yhtenä iltana Wickr-sovellus alkaa laulaa vähän väliä. Siellä on jutun alussa mainittu rikollista kuittikauppaa harjoittava työnantaja.

– Toisit ison lisän tähän hommaan, hän kirjoittaa.

Hän selittää: minut tarvittaisiin olemattomia laskuja kirjoittavan yrityksen johtoon vain kuukaudeksi. Sen jälkeen toinen bulvaani tulisi tilalle ja minut siirrettäisiin syrjään. Kiinni jääminen olisi hyvin epätodennäköistä.

– Jos sulle jotain tulisi niin selviäisit sakoilla.

Työnantaja haluaa tavata minut hotellilla. Hän lupaa maksaa ruoan ja bensat. Mieleeni juolahtavat muiden pimeän verkon käyttäjien varoittelut tapaamisissa sattuneista ryöstöistä.

– Älä ota ensimmäiselle tapaamiselle mitään arvokasta, ettei sinusta tehdä kävelevää säästöpossua, nimimerkki Kessu on muistuttanut minua Wickrissä.

Kuittikauppiaalla on koko ajan kiire. Jos lähtisin tapaamaan häntä tänään ja luovuttaisin pankkitilini hänen käyttöönsä, saisin tuhannen euron ennakkomaksun jo illalla.

Kun emmin, lupaukset tulevasta palkkiosta paisuvat kuin pullataikina. Ensin puhutaan vähintään 15 000 eurosta, lopulta jo 30 000 eurosta, autosta, elektroniikasta ja "kylpyläreissusta muijalle". Sellaisia rahoja ei makseta bulvaanille lyhyestä keikasta.

Kiire ja liian hyvältä kuulostavat lupaukset ovat nettihuijarin tunnusmerkkejä. En jää ottamaan selvää, olenko tuominnut hänet suotta. Vielä viimeiseksi Wickriin kilahtaa hermostunut ääniviesti.

– Haloo haloo, ootko sä siellä paikalla. Nyt jos meinaat sitä rahaa tehdä, eikä tässä hommassa ole edes mitään riskiä, mutta me tarvitaan luottotiedollinen henkilö, niin jos kiinnostaa niin käsi ylös ja helvetin äkkiä, viestissä sanotaan.

Miksi poliisi ei näytä puuttuvan ilmiöön?

Vain pieni osa rikollisista töistä saa alkunsa pimeän verkon keskustelupalstoilla. On kuitenkin hätkähdyttävää nähdä, miten avoimesti siellä puhutaan rikosten tekemisestä.

Moni pohtii varmasti: miksi poliisi ei puutu?

Tor-verkko ja anonyymit viestisovellukset antavat niin hyvän suojan, että käytännössä kirjoittajien henkilöllisyyttä on vaikea selvittää. Keskusrikospoliisin rikostarkastaja Mikko Rauhamaa kuitenkin huomauttaa, että pimeässä verkossa tapahtuvista rikoksistakin voi jäädä kiinni – tutkinta vain on usein hitaampaa.

Esimerkiksi perjantaina poliisi kertoi paljastaneensa laajan huumekaupparingin, joka oli hakenut työntekijöitä ilmoittelemalla Tor-verkossa.

– Tietoa voidaan saada monesta lähteestä. Sitä paitsi salatutkin palvelut saattavat lähteä aukeamaan joskus pitkänkin ajan jälkeen, Rauhamaa sanoo.

Ehkä Tor-verkon työnhakijan suurin ongelma ei olekaan virkavalta, vaan toinen työnhakija. Kolmen kuukauden kokeilun perusteella työnhakija voi kohdata trolleja, huijareita, hyväksikäyttäjiä ja väkivaltaa.

Tor-verkkoa tutkinut Mikko Niemelä pitää mahdollisena, että ongelma ratkaistaan samalla tavalla kuin dark webin huumemarketeissa. Siellä käyttäjät pisteyttävät toisiaan sen perusteella, miten hyvin kaupat ovat sujuneet. Vendoreilla eli kauppiailla ei ole varaa menettää asiakkaidensa luottamusta.

– Sama voi tapahtua työmarkkinapuolellakin, eikä siihen välttämättä mene edes kauaa.

Virkavalta voitti taistelun, muttei sotaa

Heinäkuun lopussa pimeästä verkosta katosi aikansa vilkkain työnhakupalsta. Keskustorin ylläpitäjä oli etukäteen ilmoittanut sulkevansa koko sivuston tuolloin.

Vaikka keskustelupalstan pitäminen ei ole laitonta, laudoilla käytävä huumekauppa on. Siksi ylläpitäjää voi odottaa rikosvastuu, jos viranomaiset saavat selville hänen henkilöllisyytensä.

Näin on käymässä Sipulikanava-nimisen foorumin perustajalle Kim Holvialalle. Hänet tuomittiin Helsingin hovioikeudessa neljän vuoden vankeusrangaistukseen avunannosta huumerikoksiin. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Sipulikanavan seuraajaksi ilmaantui Torilauta, jonka ylläpitäjä oli salaperäinen nimimerkki Sysop. Hän lakkautti laudan suunnitellusti ennen kuin ehti jäädä kiinni.

Keskustorin loppu ei ole pimeän verkon työmarkkinoiden loppu. Kun se sulkeutuu, työnantajat ja -hakijat siirtyvät todennäköisesti Rautatieasema-nimiselle sivustolle.

Rautatieaseman ylläpitäjä kertoo Ylelle jatkavansa ainakin tämän vuoden joulukuuhun. Siinä vaiheessa sivustolla on luultavasti linkit uusille foorumeille, jotka jatkavat hänen työtään.

Tässä jutussa mainittujen lähteiden lisäksi juttua varten on haastateltu asiantuntijoita Verottajalla, Keskusrikospoliisissa, Sisä-Suomen ja Lounais-Suomen poliisissa, rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasta ja Tor-verkon huumekauppaa vuosia seurannutta toimittajaa Aarno Malinia.