Herätys: Uusi laki marjanpoimijoiden turvana, Espanjan nuoret rynnivät rokotuksiin, yläkouluikäisten rokottaminen vielä kysymysmerkki

Tuhannet ulkomaalaiset marjanpoimijat aloittavat työnsä Suomen metsissä tällä viikolla – nyt heidän oikeuksiaan suojaa uusi laki

Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden työkausi Suomessa on aluillaan. Pääjoukot saapuvat metsiin ja soille tällä viikolla. Marja-alalta on uutisoitu myös väärinkäytöksistä, mutta tänä kesänä poimijoiden oikeuksia suojaa uusi laki. Marjayrittäjien mielestä tilanteen selkeyttämiselle oli jo korkea aikakin.

On vielä epävarmaa, ehditäänkö 12–15-vuotiaiden rokotukset aloittaa ennen koulujen alkua

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

THL antoi lausuntonsa kaikkien 12–15-vuotiaiden rokottamisesta jo kesäkuun loppupuolella. Asiaa koskeva asetus on parhaillaan valtioneuvostossa lausuntokierroksella.

On epävarmaa, ehditäänkö yläkouluikäisten rokotuksia aloittaa ennen koulujen alkua. Haastattelimme THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekia teini-ikäisten rokottamisesta.

Espanjassa koronatartunnat räjähtivät nuorten keskuudessa – vapaat rokotusajat viedään käsistä

Barcelonalainen Cristina Fernández tuli jonottamaan rokotetta ilman ajanvarausta, mutta hänet käännytettiin jonosta. Kuva: Tomás Montes Kuva: Tomás Montes

Espanjassa koronatartuntojen määrä kääntyi juhannuksen jälkeen rajuun kasvuun. Korona leviää nyt erityisesti nuorten keskuudessa. Yli puolet espanjalaisista on saanut rokotteen molemmat annokset, mutta alle 30-vuotiaiden rokotekattavuus on vielä heikko.

Suurkaupungeissa vapaat rokotusajat alkavat olla kiven alla – moni haluaisi rokotteensa ennen elokuun kesälomakautta.

Historiallisen raju rankkasade nosti tulvavedet metrotunneleihin Kiinassa

Vesi peitti tiistaina katuja Zhengzhoussa. Kuva: AOP

Kiinan Henanin maakunnassa rankkasade on aiheuttanut dramaattiset seuraukset. Tulvavedet ovat nousseet kaduille ja valuneet metrotunneleihin muun muassa Zhengzhoun kaupungissa.

Ihmisiä on jäänyt saarroksiin rakennuksiin ja heitä on haettu turvaan veneillä. Loukkuun jääneitä ihmisiä on pelastettu veden valtaamista metrotunneleista. Myös satoja lentoja on peruttu.

Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena

Kuva: Yle

Keskiviikkopäivä on pääosin poutainen. Aamu on laajalti selkeä, mutta päivällä pilvisyys on ajoittain runsasta. Lappiin leviää päivän mittaan lännestä sateita.

Lue lisää Ylen sääsivulta.