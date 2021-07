Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth kustannusten kasvusta: Olemme saaneet jo joitakin hintoja nousemaan

Hissi- ja liukuporrasyhtiö Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth kehuu vuolaasti yhtiönsä toisen neljänneksen tulosta. Koronapandemiasta huolimatta keskeiset tunnusluvut ovat kehittyneet suotuisasti.

– Meillä oli erinomainen toinen neljännes. Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti, liikevaihto kasvoi voimakkaasti, molemmat kaikilla maantieteellisillä alueilla. Ja kannattavuus parani. Olen hyvin tyytyväinen toiseen kvartaaliin, hän sanoo.

Toisaalta talouden elpymisen seuralaisena on usein yleinen hintatason nousu. Miten eri puolilta maailmaa raportoidut inflaatioluvut sitten tuntuvat Koneen liiketoiminnoissa?

– Voin sanoa, että nopeasti vahvistuneen maailmantalouden vaikutus eri kustannuksiin on ollut huomattava. Materiaalikustannukset, esimerkiksi teräkset ovat hyvin korkealla tasolla. Myös merirahdin kustannukset ovat tänä vuonna nousseet aivan dramaattisesti, kuten myös elektroniikan komponenttien.

Ilmastonsuojelulla on hintansa

Ehrnrooth arvioi, että osa kustannusten noususta on väliaikaista, mutta osa voi pysyä pidemmänkin aikaa.

Kuinka hyvin kustannuksia on sitten kyetty siirtämään asiakkaiden maksamiin hintoihin. Eli maksavatko asiakkaat hisseistä ja liukuportaista enemmän?

– Tähän saakka me olemme pystyneet kompensoimaan sitä eniten erittäin hyvällä tuottavuudella, laadulla ja hyvällä toiminnalla. Tästä eteenpäin tietenkin tavoite on nostaa hintoja ja olemme saaneet jo joitakin hintoja nousemaan, eli se on selvä suunta ja tavoite.

Korotusten vaikutusten näkyminen liikevaihdossa vie Ehrnroothin mukaan Koneen toimialalla kuitenkin aika kauan.

Suomessa ja Euroopassa on viime viikkoina keskusteluttanut EU:n ilmastopaketti ja erilaiset ilmastonsuojelutoimet. Onko odotettavissa, että ilmastopaketin myötä kustannukset edelleen nousevat, raaka-aineet kallistuvat ja samalla Koneen tuotteiden, hissien, liukuportaiden ja huoltopalvelujen, hinnat nousevat?

– Se on mahdollista. Uskon myös, että fokus kaikilla yrityksillä on mennä vähähiilisempiin tuotteisiin. Kehitys siihen suuntaan on vahvaa. Mutta jotkin kustannukset tulevat varmasti nousemaan, ja se on se kustannus, joka meidän on otettava tästä muutoksesta.

Hyvinkään palo ei vaikuttanut toimituksiin

Koronapandemian suhteen Ehrnrooth toteaa Koneen oppineen elämään sen kanssa.

– Hyvä esimerkki on tällä hetkellä esimerkiksi Intia. Vaikka koronapandemia on hyvin haastava siellä ja on paljon lockdowneja [sulkemisia, liikkumisrajoituksia], silti talous etenee.

Suomessa Koneelle ikävä tapahtuma oli keväällä Hyvinkäällä yhtiön tuotekehitystoimintojen tiloissa sattunut tulipalo. Vaikka vahingot olivat toimitusjohtajan sanamuodon mukaan mittavat, on toiminta saatu jatkumaan väistötiloissa.

– Onni onnettomuudessa oli, että henkilövahingoilta vältyttiin. Toimituksiin se ei vaikuttanut, mutta totta kai sillä oli lyhytaikainen vaikutus joihinkin projekteihin. Mutta ei mitään huomattavaa, Ehrnrooth toteaa.

