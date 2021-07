Ranskassa epäillään, että presidentti Macron oli israelilaisfirman vakoiluohjelman kohteiden joukossa

Ranskalaisen Le Monde -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun)presidentti Emmanuel Macronin puhelinta on mahdollisesti urkittu israelilaisen NSO-yhtiön Pegasus-haittaohjelmalla. Yhden Macronin käyttämän puhelimen numero on löytynyt listalta, jossa on puhelinnumeroita, joista NSO:n asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita.

Ranskan presidentin kanslian mukaan tilanne on hyvin vakava, mikäli nyt julkisuuteen tulleet tiedot pitävät paikkansa. Le Monden mukaan myös entinen pääministeri Edouard Philippe ja useita ministereitä on ollut mielenkiinnon kohteina.

Le Monden mukaan numerot ovat päätyneet seurantalistalle vuonna 2019.

Ranskan syyttäjäviranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan urkinnasta.

Useat yksinvaltaiset valtiot NSO:n asiakkaiden joukossa

Sunnuntaina julkaistiin useiden mediayhtiöiden yhteistyönä selvitys, jonka mukaan israelilaisyhtiön kehittämää vakoiluohjelmaa on käytetty muiden muassa toimittajien, ihmisoikeusaktivistien ja poliitikkojen vakoiluun.

Mukana selvityksen tekemisessä oli myös ranskalainen toimittajayhteisö Forbidden Stories ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

NSO on tiettävästi myynyt ohjelmansa useille maille, joiden joukossa muun muassa Unkari, Kazakstan, Marokko, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat.

Ranskalaispoliitikkoihin kohdistuvasta urkinnasta epäillään Le Monden mukaan Marokon tiedustelupalvelua, mutta Marokko on kiistänyt väitteet.

Israelilaisyritys vannoo viattomuuttaan

NSO:n mukaan sen tuotteet on tarkoitettu vain turvallisuusviranomaisten terrorismin ja muun rikollisuuden vastaiseen työhön. Le Mondin mukaan yhtiö kiistää, että presidentti Macron olisi ollut yhtiön asiakkaiden mielenkiinnon kohteena.

Amnesty International ja Forbidden Stories saivat käsiinsä listan 50 000 puhelinnumerosta, joiden uskotaan kuuluvan henkilöille, jotka kiinnostivat NSO:n asiakkaita.

Listoilta on löytynyt useita ihmisoikeusaktivisteja ja esimerkiksi Turkissa murhatun saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khasoggin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä. Washington Post -lehden mukaan Irakin presidentin Berham Salihin puhelinnumero löytyy myös numeroiden joukosta. On kuitenkin epäselvää, onko Salihin puhelin- ja nettiliikennettä seurattu.

Lue lisää: Selvitys: Unkari ja yhdeksän muuta maata vakoilleet kansalaisiaan israelilaisyrityksen haittaohjelmalla – "tarkkailulistalla" jopa tuhansia henkilöitä