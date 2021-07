Tutkimus: Miehet aiheuttavat kulutuksellaan naisia enemmän kasvihuonepäästöjä

Miesten kuluttamat hyödykkeet tuottavat 16 prosenttia naisten kulutusta enemmän maapalloa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimus on julkaistu Journal of Industrial Ecology -julkaisussa (siirryt toiseen palveluun) maanantaina.

Ero selittyy tutkijoiden mukaan kulutustottumuksilla, sillä miesten ja naisten eri hyödykkeisiin ja palveluihin käyttämät rahasummat ovat samansuuruisia, kertoo tutkimuksesta uutisoiva The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Yksityisautoilu oli yksi suurin kasvihuonepäästöjen eroa selittävä tekijä. Tutkimuksen mukaan miesten kulutuksessa korostuu bensan ja dieselin ympäristövaikutukset. Kaiken kaikkiaan kulutus heijastelee stereotyyppisia sukupuolirooleja.

– Naiset käyttävät enemmän rahaa kodin sisustamiseen, terveyteen ja vaatteisiin. Miehet puolestaan käyttävät rahaa auton polttoaineisiin, ulkona syömiseen, alkoholiin ja tupakkaan, sanoo tutkimusta johtanut Annika Carlsson Kanyama The Guardianin mukaan.

Tutkimuksessa tarkastellaan ruotsalaisten yksin asuvien miesten ja naisten kulutuksen kasvihuonepäästöjä. Tutkimuksella pyritään selvittämään, kuinka näitä päästöjä voitaisiin pienentää.

Ruokailu ja matkailu muodostivat yli puolet päästöistä

Tutkijat olivat yllättyneitä lomamatkojen vaikutuksista päästöihin. Tutkimuksen mukaan lomamatkan muodostivat noin kolmanneksen sekä miesten että naisten päästöistä.

– Se on paljon enemmän kuin odotimme, Carlsson Kanyama The Guardianin mukaan.

Kaikkiaan matkailu ja ruokailutottumukset muodostivat yli puolet päästöistä sekä miehillä että naisilla. Tutkijoiden mukaan lihan ja maitotuotteiden vaihtaminen sekä lomamatkojen taittaminen junalla lentokoneen tai auton sijaan laskisi päästöjä 40 prosentilla.

Vaikka kyseinen tutkimus keskittyy yksinasuvien miesten ja naisten kulutuksen päästöihin, niin esimerkiksi autoiluun liittyvät tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa.

The Guardianin mukaan aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että perheissä, joissa on käytössä vain yksi auto, miehet käyttävät sitä useammin työmatkoihinsa. Naiset puolestaan käyttävät näissä tilanteissa julkista liikennettä.

Tutkijoiden mukaan eri sukupuolten kulutustottumukset ja niiden ympäristökuormitus tulisi ottaa huomioon taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

