Rapuralli alkoi taas ja kesän saaliista ennakoidaan hyvää – lämmenneet järvivedet vaikuttavat myös ravustukseen

Kalastuksenvalvoja Petri Mäkinen Hämeen kalatalouskeskuksesta ennakoi alkavasta rapukaudesta hyvää ainakin Hauhon vesissä, joita hän on seurannut jo vuosien ajan.

Jo ensimmäiset merrat osoittavat, että oletus pitää paikkansa. Yhtä mertaa kohden rapuja on puolenkymmentä. Helteiden lämmittämä vesi on nopeuttanut rapujen kuorenvaihtoa. Koiraiden lisäksi naarasravut ovat jo ennättäneet vaihtaa kuorensa kertaalleen.

Sumput syvemmälle

Petri Mäkinen kehottaa erityiseen huolellisuuteen rapusaaliiden sumputuksessa. Kun matalat rantavedet ovat lämpimiä, ravut on syytä sumputtaa syvemmällä, jossa vesi on kylmempää.

– Sumppu kannattaa laittaa useamman metrin syvyyteen. Kun vedet ovat kuitenkin ruton vaivaamia ja vesi on lämmintä, se lisää rapujen stressiä. Stressi ja rutto ovat täpläravuillekin tappava yhdistelmä.

Vaikka ravuilla ei ole enää alamittaa, Petri Mäkinen pitää saalisravuille noin 11 senttiä suositeltavana mittana.

– Silloin saksissakin on jo jotain syötävää. Sitä isommat menevät ainakin meikäläisen pataan. Tosin kovin tiheissä rapukannoissa pienempien 10-11 senttistenkin rapujen ottaminen voi tervehdyttää rapukantaa.

Hämäläisvesissä saaliit ovat täplärapuja. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Maamme vuotuinen rapusaalis on 2010-luvulla ollut 3-5 miljoonaa yksilöä. Suomen tuottoisimmat rapuvedet löytyvät Hämeestä, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta. Jokiravun osuus saaliista on laskenut noin kymmeneen prosenttiin. Parhaiten jokirapuja saadaan Itä- ja Keski-Suomen vesistä. Hämeessä jokirapuja on hyvin vähän.

– Jos joku tietää täällä hyvän jokirapupaikan, hänen kannattaa pitää se omana tietonaan, naurahtaa Petri Mäkinen.

Kaupallinen ravustus lisääntyy

Pääosan Suomen rapusaaliista saavat vapaa-ajan kalastajat, mutta täplärapukantojen vahvistuessa kaupallisen ravustuksen osuus on ollut kasvussa. Hauholainen ammattikalastaja Konsta Kankaala odottaa hänkin lämpimien vesien ansiosta hyvää rapukautta.

– Yleensä lämpimien vesien kesät ovat olleet kokonaissaaliin osalta hyviä. Lämpimät vedet jouduttavat rapujen kuorenvaihtoa.

Rapujen hintataso lienee viimevuotisella tasolla, mutta menekki voi koronan vuoksi vaihdella, arvioi Kankaala.

– Viime vuonna ravintoloissa ei juuri järjestetty rapujuhlia, mutta pienemmissä porukoissa niitä pidettiin. Viime vuonna rapusaalis oli keskinkertainen ja menekki oli saalismäärään nähden sopiva.

Kankaala ennakoi, että ravut ovat lämpimien vesien vuoksi nyt hieman syvemmissä vesissä, sillä täpläravulle parikymmenasteinen vesi on sopivaa. Tällä hetkellä järvivedet ovat tätä lämpimämpiä.

Konsta Kankaalan ravustuskausi jatkuu syyskuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen on aika palata kalastuksen pariin.