Metsäjätti Stora Enso kehittää uutta, biopohjaista materiaalia akkuihin Kotkassa – koelaitos on nyt käynnissä

Koelaitos toimii Stora Enson Sunilan tehdasalueella 80-luvun rakennuksessa, joka on ollut aiemmin varastokäytössä. Arkistokuva.

Koelaitos toimii Stora Enson Sunilan tehdasalueella 80-luvun rakennuksessa, joka on ollut aiemmin varastokäytössä. Arkistokuva. Kuva: Kari Nikunen / Stora Enso

Metsäyhtiö Stora Enson uusi koelaitos on aloittanut toimintansa Kotkan Sunilassa.

Uuden koelaitoksen on tarkoitus tuottaa akkuihin tarkoitettua biopohjaista hiilimateriaalia havusellumassasta erotetusta ligniinistä. Koelaitoksen laitteet ovat käytännössä erilaisia lämpökäsittelyuuneja.

Ensin tarkoituksena on tutkia, mikä on paras teknologia uudenlaisen hiilimateriaalin valmistamiseen. Myöhemmin materiaalia on tarkoitus toimittaa akkuvalmistajien testattavaksi.

Biohiiltä voitaisiin käyttää sähköautoissa, kulutuselektroniikassa ja suurissa energianvarastointijärjestelmissä. Tällä hetkellä ladattavissa akuissa käytetään uusiutumatonta hiiltä. Synteettinen ja uusiutumaton grafiitti on Stora Enson mukaan kuitenkin korvattavissa hiilipohjaisilla anodimateriaaleilla, joita voidaan jalostaa puusta erotettavasta ligniinistä.

– Etsimme nyt strategisia kumppanuuksia vauhdittamaan tuotannon laajentamista ja kaupallistamista Euroopassa, jotta voisimme vastata nopeasti kasvavien anodimateriaalimarkkinoiden tarpeisiin, Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Markus Mannström sanoo yhtiön tiedotteessa.

Koelaitoksessa on tarkoitus hyödyntää Stora Enson Sunilan tehtaan tuottamaa ligniiniä. Ligniini on puun liima-aine, joka sitoo puun kasaan. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi hartsin ja liimojen valmistuksessa.

Stora Enso on tuottanut ligniiniä teollisesti Sunilassa vuodesta 2015 lähtien. Yhtiön mukaan biojalostamon vuotuinen ligniinintuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia, mikä tekee Stora Ensosta maailman suurimman erikoiskuivan ligniinin tuottajan.

Metsäyhtiö ilmoitti kymmenen miljoonan euron arvoisesta investoinnista koelaitokseen vuonna 2019.

Lue lisää:

Stora Enso alkaa pian tehdä uutta akkumateriaalia puusta Kotkassa – akkuvalmistajat kiinnostuneita

Stora Enson uuteen koelaitokseen on asennettu ensimmäiset laitteet Kotkassa – järjestelmiä testataan tällä viikolla

Stora Enso alkaa valmistaa puusta materiaalia sähköautojen akkuihin – koelaitos käynnistyy ensi vuoden alussa Kotkassa

Metsäjätti rakentaa uutta koelaitosta vanhaan varastorakennukseen Kotkassa: ''Tässä mennään tulevaisuuden asioihin''