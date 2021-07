Somen mikrovaikuttajat kiinnostavat nyt yrityksiä aiempaa enemmän – aitous on valtti, joka houkuttelee yhteistyöhön

Sosiaalisen median mikrovaikuttajat toimivat maailmassa, jossa seuraajien määrä usein määrittelee markkina-arvon yrittäjien silmissä. Nyt yrityksissä on kuitenkin herätty huomaamaan somen pienempien toimijoiden vahvuus brändien kohderyhmien tavoittamisessa.

Yritykset haluavat nykyään rekrytoida myös sosiaalisen median mikrovaikuttajia markkinointinsa avuksi. Näin sanoo vaikuttajamarkkinoinnin alusta Promotyn Suomen maajohtaja Miisa Hälinen.

Yritykset ovat Hälisen mukaan alkaneet kallistua pienempien vaikuttajien hyödyntämiseen siksi, että yleisön on helpompi samaistua mikrovaikuttajiin.

– He myös usein tuottavat autenttisempaa sisältöä, joka puree heidän seuraajiinsa eli brändin potentiaalisiin asiakkaisiin paremmin kuin muu mainonta.

Yhdysvalloissa mikrovaikuttajaksi kutsutaan henkilöä, jolla on sosiaalisen median tilillään 10 000–100 000 seuraajaa. Suomessa seuraajamäärät eivät ole yhtä suuria. Esimerkiksi Promotylla mikrovaikuttajasta puhutaan, kun henkilöllä on 1 000–10 000 Instagram-seuraajaa.

Promoty etsii nytkin kymmeniä mikrovaikuttajia, jotka soveltuisivat yritysten kanssa yhteistyöhön.

– Puhumme paljon termistä "superfani" ja haluamme auttaa yrityksiä löytämään mikrovaikuttajien joukosta heidän brändiensä aitoja faneja. Sellaisia, joiden kanssa yhteistyö on mahdollisimman merkityksellistä ja aitoa, Hälinen sanoo.

Pieni voi olla tehokkaampi tavoittaja

Mikrovaikuttajana Sobermimmi-nimellä toimiva Wilma Tuominen on keskittynyt Instagram-tilillään kertomaan alkoholittomasta elämäntavasta. Hän ei edes haaveile isoista seuraajamääristä vaan yhteisön luomisesta.

– Minulla on noin 2 800 seuraajaa. He ovat aidosti kiinnostuneita samoista arvoista kanssani. Mikrovaikuttajana voi saada hyviä tuloksia, jos kohderyhmä on rajattu tarkasti.

Erilaisia yhteistöitä on Tuomiselle kertynyt paljon. Yksi sellainen oli äänikirjapalvelun kanssa sovittu yhteistyö, jossa Tuominen tarjosi seuraajilleen 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextoryn kanssa. Samalla hän vinkkasi kirjoista, joiden teema liikkuu alkoholittoman elämän ympärillä.

Wilma Tuominen ei laske seuraajien määrää, vaan haluaa luoda tiiviin yhteisön. Kuva: Maria Vakkuri / Yle

Mikrovaikuttaja Hannamariaw eli Hanna Voutilainen keskittyy Instagramissa kauneuteen ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin. Lisäksi hän kirjoittaa pidempiä blogitekstejä. Osa-aikaisena yrittäjänä Voutilainen tekee pääosin digimarkkinointia, sisällöntuotantoa ja somea sekä koulutuksia näistä ja vaikuttajamarkkinoinnista.

Mikäli yrityksellä on tavoitteena suuren näkyvyyden saavuttaminen, voi isomman profiilin hyödyntäminen tuntua oikealta ratkaisulta.

Suuri seuraajamäärä ei kuitenkaan aina korreloi hyvien tulosten sekä onnistumisten kanssa.

Miisa Hälisen kokemuksen mukaan useamman mikrovaikuttajan hyödyntäminen tuo lähes samat tulokset kuin yhden isomman vaikuttajan hyödyntäminen yhteistyössä.

– Satoja eri alan yritysten kampanjoita hallinnoineena olen nähnyt, että jopa useat nanovaikuttajat tekevät erittäin taitavaa sisältöä.

Hanna Voutilainen etsii itse itselleen mielenkiintoisia yhteistöitä, mutta joskus myös yritykset ottavat yhteyttä. Kaikkiin yhteistöihin ei Voutilaisen mielestä kannata lähteä mukaan, vaikka korvauskin olisi hyvä.

– Sivuilla on tärkeää pitää tietynlainen taso ja linjaus, mistä kaikesta materiaalia julkaisee.

Hanna Voutilainen kertoo tekevänsä paljon töitä yhden julkaisun eteen. Kuva: Maria Vakkuri / Yle

Yksi maksaa rahaa, toinen ei

Mikrovaikuttajien ja isojen vaikuttajien palkkioissa on suuria eroja. Maailmankuulut julkkisvaikuttajat voivat ansaita satoja tuhansia yhdestä julkaisusta, kun mikrovaikuttajien hinnat liikkuvat muutamista kympeistä satoihin euroihin. Palkka voi joskus olla myös pelkkä tuote.

Sekä Wilma Tuominen että Hanna Voutilainen pitävät tärkeänä, että tehdystä työstä maksettaisiin asiallinen palkkio. Molemmat muistuttavat, että sisällöntuottamisessa on paljon työtä, ja siitä pitäisi aina antaa jonkinlainen rahallinen korvaus.

– Firman tuotteiden ja imagon tutkimiseen menee aikaa. Sitten sovitaan yhdessä mitä tavoitteita yhteistyöllä on. Mietin millaisessa paikassa kuvaan ja mitä niistä kerron. Pohdin miten saan yrityksestä ja tuotteista parhaat puolet esille ja mitä haluan niistä oikeasti kertoa. Kuvauspaikan suunnittelu, rekvisiitan hankkiminen ja materiaalin tuottaminen vie aikaa, kuvailee Voutilainen työn määrää yhden yhteistyön takana.

Luonnonkosmetiikkaa valmistava yritys Luonkos on tehnyt yhteistyötä mikrovaikuttajien kanssa.

Piritta Fors on yksi Luonkosin perustajista. Hänen mukaansa yritys maksaa yhteistyöstä todella harvoin kenellekään.

– Aloitimme liiketoiminnan ihan nollasta nollabudjetilla. Meillä ei ollut rahaa mainoksiin tai markkinointiin. Mikrovaikuttajat olivat luontainen väylä rakentaa näkyvyyttä. Nykyään yrityksellä on linjaus, että vaikuttajalla täytyy olla vähintään 1 000 seuraajaa, Fors sanoo.

Myös Puuhapuu-yrityksen yrittäjä Mari Eloranta on tehnyt yhteistyötä mikrovaikuttajien kanssa. Lapsille suunnatut puuhapaketit ovat herättäneet kiinnostusta, ja vaikuttajat ovat ottaneet itse yhteyttä.

Palkkioiden suuruus on Elorannan mielestä kinkkinen asia. Pienellä yrityksellä ei ole varaa maksaa suuria palkkioita, kun suoraa yhteyttä myyntiin ei voi ennustaa. Eloranta ymmärtää kuitenkin vaikuttajien työmäärän ja pitää jonkinlaista palkkiota kohtuullisena.

– Yrittäjän täytyy tehdä töitä ja saada asiakaskuntaa ennen kun myyntiä näkyy. Moni yrittäjäkään ei nosta itselleen alussa ollenkaan palkkaa. Näen vaikuttajien tilanteen samanlaisena, hän sanoo.

Mari Eloranta etsii vaikuttajia, jotka ovat aidosti kiinnostuneita yrityksen tuotteista. Kuva: Maria Vakkuri / Yle

Elorannan mielestä on kohtuullista, että yhteistyötä voitaisiin tehdä tuotteita vastaan ainakin aluksi.

– Kun kokemusta ja seuraajia kertyy, varmasti palkkiotkin nousevat.

Eloranta ei katsele tilien seuraajamääriä, vaan hänelle tärkeintä on tilin aitous.

– Vaikuttajasta huomaa kyllä nopeasti haluaako hän vain ilmaisia tuotteita vai onko hän aidosti kiinnostunut yhteistyöstä. Teksti voi olla hutaisten kirjoitettu tai kopioitu samanlainen teksti monelle yritykselle.

Mikä on oikea tai kohtuullinen korvaus työstä?

Yrittäjänä aloittanut Hanna Voutilainen sanoo huomanneensa, että vieläkin moni ajattelee vaikuttajan työn olevan pelkästään muutamien kuvien ottamista.

Työ on kuitenkin myös seuraajien kanssa keskustelua, julkaisun markkinointia ja tuloksien seuraamista eri työkalujen avulla. Niistä raportoidaan myös yhteistyöyritykselle.

– Kaikkeen voi kulua aikaa muutamasta tunnista useampaan päivään. Olisi hölmöä, jos tämän kaiken tekisi ilmaiseksi tai pelkkää tuotetta vastaan.

Tuotteiden vastaanottaminen palkkiona ei ole täysin ongelmatonta. Jos ottaa työstä vastaan maksuna ainoastaan tuotteen, voi pahimmassa tapauksessa itse joutua maksamaan yhteistyöstä, vaikka mainostilasta ja työstä pitäisi maksaa palvelun tilaava yritys.

Vaikuttajien ja etenkin yritysten kannattaakin varmistaa aina verottajalta, miten tuotteiden kanssa kuuluu toimia.

Wilma Tuominen on päättänyt, ettei tee mainosyhteistyötä oravannahkakaupalla tai ilmaiseksi. Moni vaikuttaja on yrittäjä, ja yrittäjällä on paljon kuluja, joita ei kateta tuotekorvauksilla.

– En lähde alle satasella mihinkään mainosyhteistyöhön enkä tee työtä pelkkiä tuotteita vastaan. Yrityksillä on kyllä yleensä laittaa rahaa markkinointiin. Olisi ihan hassua, jos samasta työstä ei voisi maksaa vaikuttajalle, Tuominen sanoo.

Hän toivoo, että alasta ja rahasta puhuttaisiin enemmän.

– Isommat vaikuttajat näyttävät, että tällä työllä voi oikeasti elää. Se on hyvä asia, sillä silloin ihmiset mieltävät tämän oikeaksi työksi. Jos jollain on vaikka 100 000 seuraajaa, kyllä hän on tehnyt töitä sen eteen ja palkkansa ansainnut.

Keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 26.7. kello 23.

Lue nämäkin:

Maailman ensimmäinen somevaikuttajien AMK-koulutus starttaa Tampereella – Linjalla opiskelee myös Instagram-tähti Joalin Loukamaa

Sisko Savonlahden kolumni: Some on duunii, se on ihan normaalii – mutta millä hinnalla?