Koronatartunnat lisääntyvät, mutta sairaalahoidossa olevien määrä ei kasva samassa suhteessa – HUSin Lehtonen: "Pelkkien tartuntojen laskeminen ei kuvaa tilannetta"

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvelee, että koronaepidemian vaiheiden, kuten leviämisvaiheen kriteerejä tullaan arvioimaan uudelleen.

Tämänhetkiset kriteerit on tehty viime vuonna, eikä niissä Lehtosen mukaan ole otettu rokotekattavuutta huomioon. Tartuntaluvut kasvavat tällä hetkellä HUS-alueella, mutta sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa.

Lehtonen arvelee, että sairaanhoidon kuormittuminen tullaan jatkossa asettamaan kriteereissä vahvempaan asemaan kuin tartuntojen kasvu.

– Tähän saakka sairaanhoidon tarve on seurannut tartuntojen määrää, mutta tällä hetkellä ei olla varmoja, tuleeko näin enää tapahtumaan. Jos väestö saadaan kokonaan rokotettua, vakavan taudin riski on pieni, eikä pelkkien tartuntojen laskeminen kuvaa tilannetta kovin hyvin.

Lehtonen toteaa, että polttava kysymys on tällä hetkellä se, saavutetaanko Suomessa tarvittava rokotekattavuus.

– Valitettavasti olemme hieman jäljessä siitä, missä meidän olisi hyvä olla. Siksi rokotusten nopeuttaminen on äärettömän tärkeää.

Tartunnat tulevat vielä kasvamaan

Koronaepidemian tasot ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Perustasolla epidemia ei kasva. Kiihtymisvaiheessa epidemian kasvu alkaa vauhdittua, leviämisvaiheessa epidemian kasvu nopeutuu edelleen, ja tapaukset leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin.

Lasse Lehtonen ei usko, että esimerkiksi Helsingissä on tällä hetkellä tarvetta siirtyä kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen.

– Sairaanhoidon kuormittuminen on yksi leviämisvaiheen kriteereistä, ja sairaanhoidon tarpeen kasvu on ainakin tällä viikolla ollut hyvin pientä. Meillä on yksittäisiä potilaita teho-osastolla ja kymmenisen vuodeosastolla.

Kuitenkin jos sairaanhoidon tarve tai kuolleisuus kääntyvät kasvuun, on rajoituksia harkittava jälleen.

– Rokotukset ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta niin, että emme voi olla varmoja, ovatko rajoitukset välttämättömiä. Seuraamme kansainvälisiä esimerkkejä, kuten Ison-Britannian tilannetta, tarkasti, hän kertoo.

Lehtosen mukaan HUS-alueella korona leviää etenkin 18–29-vuotiaiden keskuudessa.

– Valitettavasti tartunnat tulevat vielä kasvamaan. Luulen, että elo–syyskuussa sairaanhoidon tarve myös nousee, mutta uskon ja toivon, että silloin rokotussuoja on sen verran hyvä, että potilaiden määrä pysyy maltillisena.

