Opettajaopiskelijalla on asunnolle tarkat kriteerit: 55 neliötä, parveke ja mielellään sauna – nyt on opiskelijan markkinat, sanoo asiantuntija

Vuokra-asuntomarkkinat ovat nyt suotuisat asuntoa etsiville opiskelijoille. Tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, ja vuokratasotkin ovat aiempia vuosia alempana.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Opiskelijalle on nyt vuokra-asuntoja tarjolla tavallista enemmän. Opiskelija-asuntosäätiöiden yksiöt ovat kuitenkin jo täynnä lähes kaikissa suurissa kaupungeissa, ja jonotusaika voi venyä jopa vuoteen. Miksi opiskelijayksiöihin on jono, vaikka yksityisellä puolella asuntoja riittää? Toimittaja: Saara Heiskanen. Haastattelut teki Kirsi Matson-Mäkelä.

Tamperelaisen Matias Kemppaisen yksi unelma toteutui tänä kesänä, kun hän pääsi opiskelemaan luokanopettajaksi. Syksyllä alkavat opinnot avaavat ovet myös kaupungin opiskelija-asuntoihin.

Kemppainen asuu tällä hetkellä yksityisen omistamassa vuokra-asunnossa, mutta pienemmät asumiskustannukset houkuttelevat tulevaa opiskelijaa. Siksi hän päätti hakea asuntoa Tampereen opiskelija-asuntosäätiöltä TOASilta.

Kemppainen hakee asuntoa yhdessä tyttöystävänsä kanssa. Kriteerit asunnolle ovat selvät.

– Vähintään 55 neliötä ja parveke. Sauna olisi kiva, mutta ei pakollinen. Tammela ja Järvensivuntie ovat hyviä lokaatioita.

Tämä kesä on hyvä ajankohta olla asuntoa etsivä opiskelija. Tätä mieltä on vuokra-asuntojen välityspalveluja tarjoavan Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola.

Vuokra-asuntoja on tarjolla enemmän kuin hakijoita, ja vuokratasokin on alhaisempi verrattuna aikaisempiin kesiin. Tähän on syynä, mikäs muukaan, kuin korona.

Kun suurin osa opetuksesta järjestetään etänä, ei Metsolan mukaan moni opintonsa aloittava oppilas muutakaan paikan päälle uuteen opiskelukaupunkiinsa. Tämä heijastuu suoraan vuokra-asuntojen kysyntään.

– Opiskelijoita on tänä vuonna etsimässä asuntoa noin 70 prosenttia siitä, mitä kesinä ennen koronaa oli. Viime kesänä määrä oli puolet koronaa edeltävien kesien määrästä.

Vaikka asuntoja on hyvin tarjolla, kehottaa Metsola laittamaan töpinäksi asunnonhaun kanssa – erityisesti niitä opiskelijoita, joilla on tarkat kriteetit asunnon suhteen.

Yle kysyi, millainen opiskelija-asuntotilanne on ympäri Suomen. Kyselyyn vastasi pääkaupunkiseudun lisäksi yhdeksän suurta kaupunkia.

Helsingin seutu

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöllä HOASilla on tällä hetkellä yhteensä 9 206 asuntohakemusta. Niistä noin 67 prosenttia kohdistuu yksiöihin, 18 prosenttia perheasuntoihin ja 15 prosenttia soluhuoneisiin.

Kiinteistöjohtaja Kim Lindholm kertoo, että hakijoita on ollut tänä kesänä lähes yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina, mutta vaihto-opiskelijoilta on tullut hakemuksia selvästi enemmän viime vuoteen verrattuna. Koronapandemia on kokonaisuutena vaikuttanut HOASin asuntojen käyttöasteeseen laskevasti vain reilulla prosentilla.

Helsingissä edullisten opiskelija-asuntojen kysyntä on säilynyt viime vuodet korkealla. Samaan aikaan kun soluasumisen suosio on laskenut, on yksiöiden kysyntä kasvanut.

– Tänä syksynä HOASilta asunnon saaminen on vielä mahdollista, mikäli aluetoiveet eivät ole liian tiukaksi rajatut ja tarvittaessa koti soluhuoneistosta opintojen alkuun riittää.

Tampere

Tampereen opiskelija-asuntosäätiöllä asuntohakemuksia on tällä hetkellä vajaat 3 500, joka on suunnilleen viime vuoden luokkaa. Valtaosa hakemuksista kohdistuu yksiöihin.

TOASin toimitusjohtaja Kirsi Koski kertoo, että viime vuonna soluasuntojen kysyntä laski todella paljon. Asiaan vaikutti se, että yliopistot eivät ottaneet vaihto-opiskelijoita vastaan.

Tampereelta opiskelija-asunto löytyy Kosken mukaan varmasti, jos on valmis aloittamaan soluhuoneesta.

– Soluasuminen on hyvä ja edullinen vaihtoehto aloittaa opinnot ja odottaa yksiötarjousta. TOASin soluhuoneesta pääsee aikanaan jouhevasti siirtymään yksiöön ilman päällekkäisiä vuokria.

Turku

Kesän hakijatilanne näyttää Turun Ylioppilaskyläsäätiössä (TYS) hyvin paljon aiempien vuosien kaltaiselta.

– Odotettavissa on, että hakemuksia tulee noin 3 000 ja että asuntoja on tarjolla noin tuhannelle uudelle opiskelijalle, sanoo toimitusjohtaja Risto Siilos.

Elokuun ja syyskuun alussa alkaviin vuokrasuhteisiin asuntoja tarjotaan vain uusille, aloittaville opiskelijoille. Hakemukset pisteytetään niin, että mitä kauempaa hakija tulee, sitä enemmän hän saa pisteitä. Yleensä lukukauden alkaessa jonoon jäävät opiskelijat ovat pääosin Turusta ja lähikunnista.

Viime vuosina syyslukukauden alkaessa jonoon on jäänyt yleensä noin 500–700 uutta opiskelijaa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulevan syksyn tilanne on aiempien vuosien kaltainen.

Jyväskylä

Jyväskylässä opiskelija-asuntojen hakemusvirta on ollut pitkin kesää tasainen. Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön KOASin asiakkuuspäällikkö Tiia Matilainen kertoo, että Jyväskylässä vuokra-asuntoja on hyvin tarjolla.

– Me KOASilla tarjoamme asunnon vain osalle Jyväskylän opiskelijoista, ja perinteisesti suuri vapaiden markkinoiden tarjonta vastaa osaan kysynnästä.

Tänä vuonna säätiöllä on hieman vähemmän asuntopaikkoja tarjolla, koska yksi iso talo Kuokkalan keskustassa on remontissa. Vuodenvaihteessa siihen valmistuu paljon toivottuja yksiöitä ja pieniä kaksioita.

Tällä hetkellä suurin osa vapaista paikoista on soluasunnoissa. Niihin on riittänyt Matilaisen mukaan hyvin kysyntää.

Matilainen kertoo, että Jyväskylässä asuntotarjontaa on ollut korona-aikana hyvin ja vuokralaisilla on ollut valinnanvaraa. Hän kuitenkin arvelee, että tilanne muuttuu, mikäli lähiopinnot alkavat.

Kuopio

Kuopiossa opiskelija-asuntojen kysyntä on palautunut koronaa edeltävälle tasolle, kertoo Kuopion Opiskelija-asuntojen Kuopaksen toimitusjohtaja Aku Taira.

Tämän vuoden suurempaan hakijamäärään vaikuttaa hänen mukaansa se, että paikalliset korkeakoulut ottavat vastaan vaihto-opiskelijoita, toisin kuin viime vuonna.

– Viime vuonna meiltä jäi vaihto-opiskelijoille suunnattuja kalustettuja soluasuntoja paljon vuokraamatta, mutta muuten asunnot täyttyivät lähes kokonaan.

Myös Kuopiossa ylivoimaisesti halutuin asuntotyyppi on yksiö, joita ei Tairan mukaan ole enää tälle syksyä vapaina.

– Soluasuntoja on suhteellisen hyvin sekä lisäksi muutamia suurempia asuntoja. Uskon, että syyskuun alussa lähes kaikki asunnot ovat täynnä.

Joensuu

Joensuussa opiskelija-asuntoja on haettu viime vuotta enemmän ja hakemuksia saapuu edelleen. Opiskelija-asuntoja tarjoavan Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen kertoo, että tällä hetkellä on vapaana enää muutamia poikasoluja.

Myös Joensuussa asuntojen kysyntään on vaikuttanut vaihto-opiskelijoiden saapuminen.

– Tänä syksynä vaihto-opiskelijoita tulee Joensuuhun ennätysmäärä. Lähes kaikki soluhuoneet on vuokrattu.

Edellisiin vuosiin verrattuna Joensuun Ellin asuntojen kysyntä on kasvanut Ojalaisen mukaan huomattavasti. Yksiöitä haetaan entistä enemmän, mutta tänä syksynä myös soluasuntojen hakijamäärät ovat yllättäneet.

– Soluasuntojen kysyntä on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna.

Oulu

Oulussa opiskelija-asuntojen kysyntä alkoi rauhallisena alkukesästä, mutta on nyt kiihtymään päin. Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön PSOASin talouspäällikkö Antti Tumelius kertoo, että erityisesti vaihto-opiskelijat ovat kasvattaneet hakemusmääriä.

Tällä hetkellä kaikki PSOASin yksiöt ovat varattuja. Perheasuntoja on vapaana muutama, ja solupaikkoja on jäljellä noin 40.

Tumelius kuitenkin uskoo, että kaikille hakijoille saadaan katto pään päälle, jos soluasuminen vain kelpaa.

– Edullinen soluasunto on opintoja aloittelevalle erinomainen vaihtoehto, koska siinä pääsee tutustumaan saman henkisiin asuinkumppaneihin.

Myös Oulussa yksiöt ovat edelleen suosituin asumistyyppi, mutta soluasuntojen kysyntä on Tumeliuksen mukaan huomattavasti edellistä vuotta parempi.

Rovaniemi

Rovaniemellä opiskelija-asuntojen hakijamäärät ovat laskeneet edellisvuodesta. Opiskelija-asuntoja tarjoavan Domus Arctica -säätiön (DAS) palvelupäällikkö Kati Itkonen kertoo, että etäopiskelu viivästyttää opiskelijoiden paikkakunnalle saapumista ja osa opiskelijoista saapuu vasta loka-marraskuussa.

Itkosen viesti opiskelijoille on sama kuin miltei kaikissa muissakin kyselyyn vastanneissa kaupungeissa: kaikille halukkaille riittää asuntoja ainakin solusta.

Tällä hetkellä kaikki yksiöt ja kaksiot ovat pääosin tarjottuna tai vuokrattuna. Yksiöitä on kuitenkin tulossa syyskuun alussa 48 kappaletta lisää, kun yhden talon perusparannus valmistuu.

Opiskelijoiden asuntotoiveet ovat Itkosen mukaan muuttuneet viime vuosina niin, että nyt halutaan isompia ja yksityisempiä asuntoja.

– Yksiöitä ja kaksioita, jopa kolmioita haetaan yksin jonkin verran.

Vaasa ja Seinäjoki

Vaasan ja Seinäjoen opiskelija-asunnoissa on enää soluhuoneita jäljellä. Kaikki yksiöt ovat menneet opiskelijoille, jotka ovat olleet ajoissa liikkeellä.

Vaasassa 250 hakijaa odottaa Vaasan opiskelija-asuntosäätiön VOASin asuntoa.

– Jotkut ottavat soluhuoneen syksyksi, mutta jäävät jonottamaan yksiötä, kertoo palveluneuvoja Mia Sjöberg.

Suurin osa opiskelijoista ei halua muuttaa soluasuntoihin, vaan toiveena on oma yksiö. Yksiöiden kysyntä on jo pitkään ollut suurempaa kuin tarjonta. SEVAS-kotien yksiöihin jonottaa useita kymmeniä hakijoita.

Vaasassa ja Seinäjoella vanhoja soluasuntoja on remontoitu yksiöiksi tai kaksioiksi. Joihinkin soluihin on tehty omat erilliset kylpyhuoneet asukkaille, jolloin vain keittiö on jaettua tilaa.

Soluasuntoja on koronapandemian aikana ollut vapaana enemmän kuin yleensä. Soluasunnot ovat tyypillinen asumismuoto vaihto-oppilaille, joita tuli Suomeen viime vuonna todella vähän matkustusrajoitusten vuoksi.

Useita soluja on myös irtisanottu korona-aikana sekä Vaasassa että Seinäjoella. Sen vuoksi niitä on tavallista enemmän vapaana.

– Yksiöitä ei irtisanottu, vaikka etäopetuksen aikana monet olivat poissa asunnoiltaan, Sjöberg kertoo.

Vuokraturvan toimitusjohtajan Timo Metsolan mukaan korona vaikutti myös siihen, millaista asuntoa etsitään.

– Kaikkein pienimpien asuntojen kysyntä on laskenut, kun kotona vietetään enemmän aikaa.

Suuremman tilan tarve on syntynyt myös siitä syystä, että opiskelijapiireissä kotiin on kutsuttu aiempaa enemmän ystäviä kylään, kun monet ravintolat ja julkiset tilat ovat olleet suljettuina.

Oletko sinä saanut toivomasi opiskelija-asunnon? Keskustelu on auki lauantaihin 24. heinäkuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

Korona vie yliopistojen massaluennot myös ensi syksynä: lähiopetukseen pääsevät varmimmin fuksit ja toisen vuoden opiskelijat

Näiden veljesten koti joutuu moukarin alle Vantaalla, koska soluasuminen ei enää houkuttele opiskelijoita – "Meillä on ollut sota soluja vastaan jo kymmenen vuotta", säätiö parahtaa