Porin merkittävä tulvariski nousi jälleen esille Keski-Euroopan tulvien vuoksi – tärkeä tulvasuojeluhanke makaa hallinto-oikeudessa

Porissa toivotaan, että tulvasuojeluhankkeista tehtyjen valitusten käsittelyä voitaisiin nopeuttaa. Kyse on tulvapenkereistä, joilla pyritään suojaamaan asuinalueita tulvilta. Suomen kaupungeista juuri Porissa riski isoille tulvavahingoille on kaikkein suurin.

Kokemäenjoen alajuoksu ja sen suistoalue ovat tulvaherkkiä alueita.

Tänä kesänä Keski-Euroopan tulvista välitetyt shokeeraavat uutiskuvat ovat laittaneet asiantuntijatkin pohtimaan, miten hyvin tulvasuojelu on Porissa hoidettu.

Porissa vaara suurtulvan aiheuttamaan katastrofiin on suurin kaikista suomalaisista kaupungeista.

Porin kaupungin tulvasuojelusta vastaavan suunnitteluinsinöörin Taina Koiviston mukaan tulvasuojelu on otettu vakavasti organisaatiossa. Viimeisen 15 vuoden aikana tulvasuojelutoimia onkin tehty lukuisia.

– Olemme muiden muassa tehneet patojen peruskorjauksia ja säännöstelyä on kehitetty.

Suurin uhka suurtulvalle Porissa on talviaikana muodostuvat hyydepadot, jotka voivat nostaa äkillisesti vedenkorkeutta Kokemäenjoessa. Tulvariskin vuoksi asuinalueiden suojaus tulvapenkereillä on erittäin tärkeää.

Suunnitteluinsinööri Taina Koivisto vastaa Porissa tulvasuojeluasioista. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Koiviston mukaan kaikkia asuinalueita ei ole vielä kyetty suojaamaan korkeilla valleilla.

– Sunniemi on alue, joka ei ole tulvapatojen takana. Meillä on siinä Harjunpäänjoen ja Sunniemen vesitaloushanke menossa. Siinä on tarkoitus saada tulvasuojelu myös tälle alueelle.

Byrokratian rattaat tulvasuojelun esteenä

Sunniemen tulvapenkereiden rakentaminen on kohdannut vastustusta ja sen vuoksi se on juuttunut byrokratian rattaisiin.

Hallinto-oikeus käsittelee parhaillaan valitusta, joka hankkeesta on tehty. Koivisto toivookin valituksen käsittelyn nopeutusta tulvasuojelun nimissä.

– Kyllähän se tietysti hidastaa, eikä sille mitään voi. On hyvä, että ihmiset pääsevät ottamaan kantaa ja asiat tulevat kunnolla käsiteltyä, mutta tietysti ne prosessit voisivat olla vähän nopeampiakin.

Tulvapato estää veden tulvimisen asuinalueille. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Aikaisemmin Porin tulvasuojeluhankkeita on viivyttänyt muun muassa uhanalaisten vuollejokisimpukoiden suojelu. Nykyään kuitenkin prosessi on jo jouhevampi ja poikkeuspäätöksiä on saatu nopeallakin aikataululla.

Äkillisen tulvatilanteen iskiessä esiin saattaa nousta kysymyksiä, kumpi on ollut tärkeämpää luonnonsuojelua, simpukoiden poiminta joesta vai tulvakatastrofin estäminen.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 23.7. kello 23.