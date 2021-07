YleX laittoi Uuden musiikin rockshow’n tauolle toistaiseksi – ohjelma liitetty punkstoo-keskusteluun

Uuden musiikin rockshow -ohjelmaan on viitattu osana viime päivinä levinnyttä punkstoo-keskustelua.

YleX laittaa Uuden musiikin rockshow -ohjelman tauolle. YleX kertoo päätöksestä Instagram-tileillään.

Uuden musiikin rockshow -ohjelmaan on viitattu viime päivinä laajalle levinneessä punkstoo-keskustelussa.

Punkstoo on anonyymi Instagram-tili, joka on julkaissut lukuisia Suomen punk-piireihin liittyviä kokemuksia häirinnästä, ahdistelusta ja väkivallasta. Vastaavanlaisia sosiaalisen median tilejä on ilmaantunut myös muiden musiikkigenrejen ympärille.

YleX:n ohjelmapäällikkö Hanne Kauton mukaan ratkaisu tehtiin journalistisin perustein.

– Emme näe mahdollisuuksia ohjelman lähettämiseen.

Ohjelma on tauolla toistaiseksi. Kautto kertoo, että selvitystyö on edelleen kesken.

– Olemme vastuullinen toimija ja pyrimme aina toimimaan vastuullisesti ja selvittämään asiat kunnolla.

YleX on Yleisradion musiikkimedia, joka toimii radiossa ja digitaalisilla alustoilla.

