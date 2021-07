Supermamma Erä-Eeva hoitaa jo viidettä orpovarsaa – äidillinen suomenhevonen sai kunniakirjan urastaan keinoemona

Orivarsa Kevin syntyi huhtikuun loppupuolella Carola Vanhasen tallilla Hämeenlinnassa Rengossa. Kevin jäi orvoksi kymmenen päivän ikäisenä, kun sen emä kuoli suolikierteeseen. Varsalle piti löytää keinoemo.

Puoliverisen pikkuoriin avuksi tuli suomenhevostamma Erä-Eeva Hausjärveltä.

Kevin oli onneksi ehtinyt saada biologiselta äidiltään ternimaidot, jotka ovat tärkeitä sen vastuskyvyn kannalta. Kiire keinoemon löytämisessä ei ollut aivan yhtä suuri kuin, jos varsa olisi jäänyt orvoksi jo syntymän yhteydessä.

21-vuotias Eeva työskentelee kotona kevyesti ratsuna silloin, kun ei ole muualla hoitamassa orpoa varsaa. Eeva tuli Henna Torttilan tallille Hausjärvelle kesällä 2012 Lopelta. Kuva: Kati Turtola / Yle

Kokeneella sijaisäidillä on ollut aiemmin kolme omaa varsaa. Lisäksi tämä on Eevan viides kesä keinoemona. Se on siitä erikoinen tamma, että se hyväksyy vieraan varsan, vaikka ei ole enää vuosiin varsonut. Aloitettuaan uransa keinoemona Eeva on ollut joka kesä eri tallilla hoitamassa orvoksi jäänyttä maitovarsaa.

– Tämä on vähän niin kuin Eevan kesätyö, sanoo Kevinin omistaja Carola Vanhanen.

Sankaritamma sai kunniakirjan

Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto SHKL myönsi Erä-Eevalle ja sen hausjärveläiselle omistajalle Henna Torttilalle toukokuussa kunniakirjan hevosen ansioituneesta työstä keinoemona.

Vuosittain Eevalle on löytynyt uusi hoitovarsa SHKL:n keinoemovälityksestä (siirryt toiseen palveluun), jota Heli Lepo on pyörittänyt vapaaehtoistyönä 21 vuotta. Hänen mielestään on kunnioitettavaa, että omistaja lainaa hevostaan viitenä kesänä toisen varsan hoitajaksi.

– Kukaan muu tamma Suomessa ei ole tietääkseni tehnyt työtä keinoemona näin montaa kesää peräkkäin. On hienoa tuoda esille tällaista hevosta.

.

Keinoemovälityksen Heli Lepo toivoo, että Eevan sankaruuden huomioiminen kannustaa hevosenomistajia auttamaan, jos tallissa on keinoemoksi sopiva yksilö Kuva: Henna Torttila

Monet varsan tai tamman menettäneet laittavat nykyään oman ilmoituksen Facebookiin. Lepo toivoo, että lisäksi oltaisiin yhteydessä keinoemovälitykseen, mikäli tallilla on emoa kaipaava varsa tai sijaisäidiksi sopiva tamma.

– Tällä tavalla ne löytävät toisensa parhaiten.

Eevan omistaja Henna Torttila uskoo, että Eeva olisi mielellään sijaisäitinä hamaan loppuun asti.

– En pidä tätä hevoselle niin rasittavana, koska eniten sitä kuormittavat tiineysaika ja varsominen jäävät pois. Eeva saa tehdä vain sen työn, mitä se rakastaa. Hoitaa varsoja.

Tämän kesäinen Kevin on Eevan ensimmäinen puoliverinen hoitovarsa. Aiemmat neljä ovat olleet suomenhevosia. Yhdestä kasvoi valjakkohevonen, muille on suunniteltu ratsun tai ravurin uraa. Kuva: Kati Turtola / Yle

Vuosittain jää orvoksi nelisenkymmentä varsaa

Tänä kesänä orpovarsoja on ollut Suomessa tähän mennessä 44, joka on lähellä vuosittaista keskiarvoa. Sijaisäidiksi ilmoitetaan keskimäärin hiukan reilut 70 tammaa joka vuosi. Valtaosa näistä on juuri menettänyt oman jälkeläisensä varsomisen yhteydessä.

Useimmiten tammat hyväksyvät vieraan varsan helpoiten, jos siinä on oman varsan hajua. Mikäli juuri varsonut tamma menettää varsansa, kuolleen varsan hajua hierotaan esimerkiksi sikiökalvoista orpovarsaan.

Näitä konsteja ei tarvita Eevan kanssa.

– Laitettiin Eeva karsinaan, tuupattiin varsa sinne ja se meni suoraan tissille. Se oli siinä. Ei se aina näin helposti käy, kertoo Kevinin omistaja Carola Vanhanen.

Emotamma on Kevinin kehitykselle tärkeä. Jos varsa olisi vain ihmisen hoidossa, siitä tulisi todennäköisesti vaikea käsitellä. Se tarvitsee mallin, jotta oppii olemaan hevonen.

– Jos Kevin riehuu liikaa, Eeva huomauttaa siitä. Se on ihan täydellinen äiti, joka antaa varsalle vapautta, mutta ei liikaa, luonnehtii Vanhanen.

Ihmisille kiltti Eeva on äitinä aika tiukka. Carola Vanhasen mielestä tamma pitää varsalle kuria juuri sopivasti. Kuva: Kati Turtola / Yle

Lähtö kesätöihin tulee joka kevät

Kun Kevin syksyllä vieroitetaan, Eeva palaa Rengosta omalle tallille. Omistaja Henna Torttila kertoo, että sopeutuminen takaisin kotiin sujuu konkaritammalta mutkattomasti.

– Täällä on oma tarha, tuttu kaveri ja heinää tarjolla. Parina päivänä se saattaa hiukan huudella varsan perään.

Eevan äidillisyys tunnetaan laajasti hevospiireissä, ja sen omistaja tietää, että lähtö tärkeään tehtävään tulee joka kevät.

– Uskon, että Eevalla itselläänkin on tietty kutina, kun aurinko alkaa lämmittää ja talvikarva vaihtuu pois. Ehkä hormonit heräävät ja se aavistelee, että pian on uuden varsan aika.