Ravintolarajoitukset laajenevat kaikille kiihtymisvaiheen alueille – rajoituksissa ei ole kuntakohtaisia eroja, valomerkki klo 24

Valtioneuvosto päättää ravintolarajoitusten laajennuksista uusille alueille torstaina. Ravintolarajoituksia on Ylen tietojen mukana tulossa kaikille kiihtymisvaiheen alueille. Muita rajoituksia hallituksessa ei kuitenkaan ole nyt suunnitteilla, vaikka koronatilannetta pidetään huolestuttavana.

– Ravintolarajoituksia tarvittaneen lisää erityisesti niillä alueilla, jotka ovat siirtyneet epidemian kiihtymisvaiheeseen, kertoo pääministeriä sijaistava eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo.

Ravintolarajoituksia on Ylen tietojen mukana tulossa kaikille kiihtymisvaiheen alueille. Kiihtymisalueilla tarkoitetaan alueita, jotka ovat itse ilmoittaneet olevansa kiihtymisvaiheessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kiihtymisvaiheessa ovat Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä päättivät eilen myös Pirkanmaa ja Kainuu.

Uudellamaalla tiukemmat rajoitukset ovat olleet käytössä jo nyt.

Tuppurainen pitää Suomen koronatilannetta huolestuttavana erityisesti deltavariantin takia. Ravintolarajoituksia lukuunottamatta valmistelussa ei ole kuitenkaan Tuppuraisen mukaan muita rajoituksia.

– Valmistelussa ei ole tällä hetkellä muita toimia, mutta seuraamme tilannetta tarkoin. Valtioneuvoston koronakoordinaatioryhmä kokoontuu huomenna aamulla ja käy tilannetta lävitse, Tuppurainen sanoo.

Myös asiakaspaikkoja rajoitetaan

Ylen tietojen mukaan ravintolarajoituksissa ei ole kuntakohtaisia eroja.

Näin ollen ruokaravintoloiden asiakaspaikkoja on käytössä 75 prosenttia ja anniskeluravintoloiden paikoista asiakaspaikkoja käytössä on puolet. Anniskelu loppuu keskiyöllä, ja ravintoloiden on suljettava ovensa yhdeltä yöllä.

Kunnilla ja alueilla on ollut jo pidempään vastuu omista rajoituksistaan. Hybridistrategian päivitystä, jossa valtioneuvostolla olisi enemmän sananvaltaa rajoituksiin, valmistellaan Tuppuraisen mukaan paraikaa.

Tuppurainen toivoo kansalaisilta valppautta, ja muistuttaa rokotusten ottamisen tärkeydestä.

Vapaavuori ei liputa uusien rajoitusten puolesta

Myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on huolissaan koronatapausten määrän lisääntymisestä, mutta pitää hyvänä sitä, että sairaalahoitoa vaativat tapaukset eivät ole lisääntyneet.

Vapaavuori ei pidä ravintolarajoituksia lukuun ottamatta muiden rajoitusten käyttöönottoa tai rajoitusten kiristämistä Helsingissä hyvänä vaihtoehtona juuri nyt.

– Vaikeaa tässä on se, että suurin osa tartunnoista tulee tällä hetkellä nuorille aikuisille. On hyvin vaikeaa keksiä sellaisia rajoitustoimia, jotka kohdistuisivat tehokkaasti juuri heihin. En lähtisi tässä vaiheessa tiukentamaan rajoituksia, koska en usko, että on löydettävissä sellaisia rajoituksia, jotka tehoaisivat, Vapaavuori sanoo.

Rajoitusten sijaan Vapaavuori kannustaa nuoria ottamaan rokotukset ja kaikkia kansalaisia noudattamaan turvaohjeita kuten turvaväleistä huolehtimista.

Vapaavuori on nykyisestä koronatilanteesta huolimatta toiveikas koulujen aloittamisen suhteen syksyllä.

– Joka päivä rokotetaan enemmän ihmisiä, mikä vähentää vakavien tapausten riskin ilmaantumista. Minä uskon ja toivon, että koulut päästään aloittamaan normaalisti, ja siihen kaikki suunnittelu tähtää. Mutta tottakai tässä tulee olla varuillaan.

Vapaavuori nostaa esiin myös sen, että Helsingissä rokotetaan mieluusti myös 12–15-vuotiaita, jos rokotteita vain riittää.

