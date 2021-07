Koronalle on voinut altistua viikonloppuna Jyväskylän yöelämässä ja Suomipop-festivaaleilla – koronaneuvonta ruuhkautui pahoin

Jyväskylässä koronaneuvonnan puhelin on alkuviikosta ruukautunut. Tilanne turhauttaa erityisesti koronatestiaikoja kaipaavia. Kuvituskuva.

Koronatartunnat ovat kääntyneet tällä viikolla jälleen kasvuun Jyväskylässä. Tilanne näkyy myös lisääntyneinä yhteydenottoina koronaneuvontapuhelimeen, joka on tällä viikolla ruuhkautunut pahoin.

Jyväskylässä koronaneuvontapuhelin on pahoin ruuhkautunut. Jonossa on tänään keskiviikkona ollut noin sata takaisinsoittopyyntöä.

Viive takaisinsoitoissa on tällä hetkellä useita tunteja. Keskiviikkona aamulla puhelinpalvelusta otettiin yhteyttä tiistaisiin yhteydenottoihin.

Puhelinpalvelun ruuhkautuminen on turhauttanut erityisesti ihmisiä, jotka tarvitsisivat ajan koronatestiin puhelinpalvelun kautta.

Verkkopalvelu Omaolon kautta koronatestiajan saa Jyväskylän seudulla vuorokauden sisällä ja myös testitulos tulee tällä hetkellä vuorokaudessa, kertoo Jyväskylään kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkäri sijainen, apulaisylilääkäri Eila Heinonen.

Heinonen arvioi, että puhelimen ruuhautuminen kertoo lisääntyneistä yhteydenotoista.

Koronaneuvonnan puhelinpalvelun tuottaa Jyväskylälle Luona Hoiva Oy, joka pyrkii järjestämään puhelimeen lisäresurssia.

Sama yritys hoitaa myös Keski-Suomen päivystysapunumeroa. Myös päivystysapu on ollut ajoittain pahoin ruuhkautunut ja soittajien jonotusajat ovat venyneet jopa tuntien mittaiseksi.

Korona-altistuksia Jyväskylän keskustan ravintoloissa

Keski-Suomessa koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt tällä viikolla kasvuun erityisesti Jyväskylässä.

Useissa Jyväskylän keskustan ravintoloissa ja yökerhoissa (siirryt toiseen palveluun) on voinut altistua viikonloppuna tartunnalle, samoin Suomipop-festivaaleilla, kertoo apulaisylilääkäri Eila Heinonen.

Jyvässeudulla on todettu alkuviikosta lähes 30 uutta koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja on Heinosen mukaan eniten nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Yli 50-vuotiailla ei koronatartuntoja ole juurikaan ilmennyt. Tauti on levinnyt lähiaikoina perhepiireissä ja esimerkiksi viikonloppuna Jyväskylän yöelämässä.

Monen tartunnan lähde on jäänyt viime aikoina myös epäselväksi. Jyväskylän kaupungin terveydenhuolto kehottaa hakeutumaan koronatestiin vähäisistäkin oireista.

– Tämä on huolestuttava suunta. Tauti on edelleen olemassa ja tilanne edellyttää vastuullista käyttäytymistä. Nyt pitäisi saada ihmiset heräämään siihen, että tartunnat ovat nousussa, sanoo Heinonen.

