Matkustus Suomeen vapautuu maanantaina etenkin EU-maista, kun sisärajavalvonta poistuu – lue tästä, mitä se tarkoittaa matkustajalle

Sisärajavalvonta ja sisärajojen maahantulorajoitukset loppuvat ensi maanantaina 26. heinäkuuta.

Sisärajoilla tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välisiä rajoja. Maanantaista alkaen Suomeen saa tulla Schengen-alueelta vapaasti ilman, että rajaviranomaiset arvioivat henkilön oikeutta tulla maahan.

Osa Schengen-alueelta tulevista matkustajista joutuu kuitenkin käymään yhdessä tai kahdessa koronatestissä saavuttuaan Suomeen.

Testejä ei tarvita, jos henkilö saapuu niin sanotusta matalan riskin maasta, jossa koronatartuntoja on ollut alle kymmenen 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Testiä ei myöskään tarvita, jos henkilöllä on täysi rokotussarja tai hän on todistetusti sairastanut koronan viimeksi kuluneen kuuden kuukauden sisällä.

Tällä hetkellä noin 50 prosentilla EU:n kansalaisista on täydet kaksi rokotetta. Suomi on yleistä eurooppalaista tasoa jäljessä, sillä täällä kahden rokotuksen saaneita on noin 30 prosenttia.

Todistusten perusteella testeihin

Jos matkustajalla on todistus negatiivisesta koronavirustestistä, joka on otettu alle 72 tuntia ennen Suomeen saapumista, hänet ohjataan testiin 3–5 vuorokauden aikana.

Testiin ohjataan myös, jos koronarokotussarjan ensimmäisen rokoteannoksen saamisesta on todistetusti vähintään 14 vuorokautta.

Jos yllämainittuja todistuksia ei ole, Suomeen saapuva ohjataan ensimmäiseen koronavirustestiin maahantulopisteellä tai vähintään 24 tunnin sisällä, ja toiseen testiin 3–5 päivän aikana Suomeen saapumisesta.

Ilman todistuksia saapuva voidaan myös käännyttää rajalla, jos rajavartiolaitos näin arvioi.

Henkilön on oltava karanteenissa siihen asti, kunnes kolme vuorokautta maahantulon jälkeen otettu testi on osoittautunut negatiiviseksi.

Testiin velvoitetaan rangaistuksen uhalla. Jos pakolliseksi määrätystä terveystarkastuksesta kieltäytyy, voi saada sakkorangaistuksen. Velvollisuus käydä testissä koskee yli 16-vuotiaita.

Sisärajavalvonnan poistuminen pysyy toistaiseksi voimassa.

– Meillä on nopea valmius tarvittaessa siirtyä uudelleen sisärajavalvontaan. Tämän hetken arvio kuitenkin on, että rokotekattavuus on melko hyvä ja nousee koko ajan, joten tätä ei nähdä nyt tarpeellisena, sanoo rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Tomi Kivenjuuri.

Schengen-alueeseen kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Alankomaat, Puola, Saksa, Ranska, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari, Portugali, Sveitsi ja Luxemburg.

Maahantulon rajoitukset poistuvat maanantaina 26. heinäkuuta myös Andorrasta, Bulgariasta, Irlannista, Kroatiasta, Kyprokselta, Monacosta, Romaniasta, San Marinosta ja Vatikaanista Suomeen saapuvalta liikenteeltä, koska nämä maat ovat EU:n suositusten mukaan verrattavissa Schengen-maihin.

Ulkorajavalvonta pysyy tiukempana

Ulkorajavalvonta pysyy edelleen tiukempana. Ulkorajoilla tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattomien kolmansien maiden välisiä rajoja. Näitä Schengen-alueeseen kuulumattomia maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja Britannia.

Suomeen voi saapua EU:n "vihreän listan" maista, missä on alle 25 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Näitä maita koskevat samat testaussäännöt kuin Schengen-maita.

Kaikista maista voi Suomeen saapua henkilöt, joilla on esittää todistus saadusta ja hyväksytystä rokotussarjasta ennen Suomeen saapumista. Viimeisimmästä rokoteannoksesta on pitänyt kulua vähintään 14 vuorokautta.

Alaikäiset lapset voivat saapua maahan vanhempiensa kanssa.

Juttua korjattu 21.7. kello 17.00: Jutussa kerrottiin aiemmin, että noin 60 prosentilla EU:n kansalaisista on kaksi rokotetta. Oikea luku on noin 50 prosenttia.